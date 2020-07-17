Chạy đằng trời cũng không tránh khỏi sự giàu sang, 3 con giáp này có duyên gặp quý nhân, phát tài cực mạnh trong 2 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 17/07/2020 03:00

Có chạy đằng trời cũng không thoát được vận giàu sang, 3 con giáp may mắn này gặp được quý nhân giúp đỡ nên con đường quan lộ hanh thông, phát tài cực mạnh.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân có duyên gặp gỡ quý nhân nên con đường thăng tiến hanh thông. Bạn là con giáp may mắn, nắm trong tay nhiều cơ hội kiếm tiền. Trong 2 ngày tới, bạn sẽ tha hồ đếm tiền, đợi chờ cơ hội thăng quan tiến chức.

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Thân là con giáp may mắn, chịu thương chịu khó - Ảnh minh họa: Internet

Vì là con giáp chăm chỉ, chịu thương chịu khó nên bạn được nhiều người yêu mến. Nhất là cấp trên có cái nhìn khác hơn, ấn tượng hơn về bạn. Điều này giúp cho vận trình của bạn vô cùng thuận lợi, muốn gì được nấy.

Thời điểm này, bạn nên suy nghĩ về việc đầu tư bất động sản để có nguồn thu nhập từ nghề tay trái. Nhờ có nguồn tiền này, bạn sẽ xoay sở được những lúc khó khăn. Dù bị đẩy vào đường cùng, bạn vẫn mạnh mẽ thoát ra và tự vực dậy chính mình.

Tuổi Hợi

Hợi được Thần Phật soi đường dẫn lối, con đường quan lộ của bạn sáng chói trong 2 ngày tới. Những việc bạn làm đều mang lại ấn tượng tốt với cấp trên. Mọi việc xấu, hiềm khích trước đây đã được hóa giải. Nhất là những mối quan hệ với đồng nghiệp, bạn bè xung quanh.

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Hợi nhận được phúc lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh được sao may mắn chiếu mệnh nên đi đâu, làm gì cũng gặp được nhiều tin vui. Trong công việc, bạn nhận được nhiều lời khen. Đồng nghiệp không còn tìm cách hãm hại, nói xấu bạn. Họ vô cùng ngưỡng mộ tài năng xuất chúng của bạn. Trong chuyện tình cảm, bạn sẽ gặp được duyên lành như ý.

Tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất là con giáp bản lĩnh “đánh bay” những kẻ đứng sau hãm hại mình. Bạn không còn dựa dẫm hay nhờ cậy bất cứ ai cũng có thể thực hiện được kế hoạch riêng.

Tuất có số may mắn rước Thần Tài về nhà. Mở mắt ra là thấy lộc đến tận nhà, không còn phải vất vả, chật vật như trước đây. Thời điểm này, bạn làm một hưởng mười, tha hồ tiêu xài.

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Tuất mạnh mẽ, tự chủ cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, Tuất nhận được khá nhiều lời tỏ tình. Tuy nhiên nên thận trọng, đừng tin tưởng người khác quá mức mà rước buồn phiền cho bản thân. Có yêu ai cũng hãy lý trí, đừng để bị lừa gạt đau đớn.

Nói chung công việc của bạn sẽ thuận lợi, còn chuyện tình cảm nên cân nhắc trong thời điểm này. Lời khuyên cho bạn, tốt nhất là nên tập trung vào công việc, kiếm tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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