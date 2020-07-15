Để tránh tai ương, 3 con giáp này nên giảm bớt khẩu nghiệp, làm việc thiện trong 3 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15/07/2020 09:00

Dưới đây là những con giáp xui xẻo, gặp họa cực kỳ lớn trong 3 ngày tới, vì vậy hãy bớt sân si, khẩu nghiệp, chăm làm việc thiện để hóa giải kiếp nạn lớn nhất.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi gặp khá nhiều chuyện buồn trong 3 ngày tới. Trong công việc, bạn bị tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến. Những ý tưởng bạn đề ra đều không được công nhận, cấp trên có cái nhìn không tốt về bạn. Điều này khiến vận trình của bạn rắc rối không yên, ảnh hưởng khá nhiều đến những bước tiến trong tương lai.

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Hợi là con giáp xui xẻo trong 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều chuyện buồn vì không tìm được quan điểm, tiếng nói chung với đối phương. Vợ chồng cãi nhau liên tục, xích mích nhiều hơn về công việc, quan điểm sống.

Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên bình tĩnh, dành thời gian đi chùa nhiều hơn để tâm thanh tịnh. Chăm chỉ làm từ thiện để vượt qua nhiều kiếp nạn, vận trình được cải thiện.

Tuổi Sửu

Sửu là con giáp xui xẻo, tiền bạc không cánh mà bay vì tin tưởng người khác quá mức. Những cố gắng của bạn không được cấp trên, đồng nghiệp công nhận. Tiền bạc làm một tiêu mười nên vận trình gặp rắc rối, khó khăn liên tục xảy ra.

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Sửu bị nói xấu trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Đồng nghiệp hay nói xấu sau lưng khiến mọi người có cái nhìn không tốt về bạn. Nếu tiếp tục như vậy, bạn sẽ đánh mất nhiều tiền của, làm bao nhiêu cũng đổ sông đổ bể.

Lời khuyên cho Sửu nên làm việc thiện, tích đức nhiều hơn để cải thiện vận trình của mình. Bạn nên mở lòng, giúp đỡ những người xung quanh để hưởng phúc lộc trời ban. Không còn phải gánh họa thị phi từ trên trời rơi xuống nữa.

Tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, Tý bị nói xấu thậm tệ về tài năng lẫn tính cách. Điều này khiến bạn mất sạch điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Bạn không giỏi trong giao tiếp nên thường bị hiểu lầm. Bị người khác xa lánh nên vận trình của bạn gặp nhiều trở ngại.

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Tý gặp nhiều chuyện khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Khi có khó khăn cũng một mình giải quyết, không ai đứng ra giúp đỡ. Chuyện này khiến bạn đau đầu, mất ăn mất ngủ. Vì vậy ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến những kế hoạch riêng của bản thân.

Lời khuyên cho Tý nên thận trọng, làm gì cũng nên tính toán trước sau, đừng nóng vội gây họa. Nếu được hãy dành thời gian đi chùa, làm việc thiện để cải thiện vận trình của mình. Thần Phật sẽ phù hộ giúp bạn vượt qua kiếp nạn lớn, sớm nhận được hồng phúc tề thiên.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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