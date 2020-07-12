3 nàng giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, giỏi giang không thua gì đàn ông vào đúng 10 ngày nữa

Tâm linh - Tử vi 12/07/2020 09:25

Đây là những con giáp nữ khôn ngoan, lanh lợi có khả năng nắm bắt cơ hội thăng tiến cực tốt, giỏi giang không thua kém gì đàn ông vào đúng 10 ngày nữa.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, nữ tuổi Dậu được Thần Phật phù hộ nên thăng quan tiến chức không ngừng. Bạn là con giáp mạnh mẽ, bản lĩnh còn giỏi giang hơn cả đàn ông. Đúng vào 10 ngày tới, bạn đón nhận điều bất ngờ lớn nhất.

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Dậu thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, bạn được khen thưởng, thăng tiến lên vị trí như bản thân mong muốn. Bạn kiếm được nhiều tiền không thua gì người đàn ông nên được nể phục sát đất. Dù có chuyện gì xảy ra, bạn cũng bình tĩnh giải quyết mà không cần dựa dẫm vào bất cứ ai.

Đây là tính cách tốt giúp bạn được nhiều người yêu mến, là tấm gương tốt để người khác noi theo. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, người độc thân không tìm được duyên lành. Người có gia đình, người yêu vì quá bận rộn công việc nên không có nhiều thời gian dành cho nhau.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp nữ giỏi giang, xuất chúng, tài năng được nhiều người công nhận. Đúng 10 ngày nữa, bạn sẽ có cơ hội nắm giữ chức vụ khá lớn trong công việc. Bạn chỉ huy, tiên phong nên được nhiều người nể phục. Tiếng nói của bạn có trọng lượng, được nhiều người nghe theo, không dám cãi lời.

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Mùi có bản lĩnh kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Nữ tuổi Mùi độc thân có bản lĩnh kiếm tiền cực khủng. Nữ tuổi Mùi có gia đình, vợ chồng hòa thuận, được chồng nể phục không dám xem thường. Nói chung bạn có mệnh nữ vương nên không ai dám qua mặt, thậm chí còn phải nghe lời bạn răm rắp. Cuộc sống của bạn vô cùng viên mãn khiến nhiều người phải đỏ mắt vì thán phục.

Tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất nhận được nhiều lời khen ngợi của mọi người. Bạn có sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình lẫn suy nghĩ. Bạn có nhiều cách giải quyết công việc thông minh nên cấp trên, đồng nghiệp có nhìn nhận tốt hơn về bạn.

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Tuất giỏi giang không thua gì đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Hãy chuẩn bị tinh thần vào đúng 10 ngày nữa, bạn sẽ nhận được lộc lớn trời ban. Những việc bạn làm đều được công nhận, tiền bạc đổ về như thác nước.

Trong chuyện tình cảm, Tuất độc thân vẫn không tìm được ý trung nhân. Tuất có gia đình, người yêu mối quan hệ xảy ra nhiều tranh cãi, chuyện rắc rối đổ về liên tục. Nếu không giải quyết, bạn sẽ buồn phiền không yên, tệ nhất là đánh mất đối phương mãi mãi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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