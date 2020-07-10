Thần Tài chỉ điểm vào đúng ngày 15/7, 3 con giáp này sẽ ‘đào trúng mỏ vàng’, mở cửa là thấy lộc

Theo tử vi 12 con giáp, vào đúng ngày 15/7, Tỵ sẽ may mắn “đào trúng mỏ vàng” tiền đổ về như nước. Bạn tha hồ tiêu xài cũng như mua sắm mà không còn phải lo lắng chuyện tiền bạc như trước đây. Người làm công ăn lương nhận quyết định thăng tiến, thưởng nóng dồn dập đổ về. Người kinh doanh buôn bán nhận được hợp đồng lớn, khủng khiến ai cũng ganh tỵ đỏ mắt.

Trong chuyện tình cảm, Tỵ vượng vận đào hoa, tìm được người ưng ý. Mối nhân duyên của bạn vô cùng tốt, có thể hỗ trợ cho nhau trong công việc. Điều này giúp tinh thần của bạn phấn chấn hơn rất nhiều, làm việc gì cũng thành công vang dội ngoài mong đợi.

Theo tử vi mới nhất, Thân là con giáp giàu có nhận lộc lớn trời ban. Đúng ngày 15/7, bạn sẽ “đào trúng mỏ vàng” tiền đổ về tiêu cả đời không hết. Hãy tận dụng cơ hội này đầu tư làm ăn kiếm lời. Bạn được Thần Tài chỉ điểm nên hốt hết vận may của thiên hạ, không cần phải lo thiếu hụt như trước đây.

Thân có lộc ăn uống, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn có lộc ăn uống, tụ tập du lịch cùng bạn bè nên tinh thần khá vui vẻ. Sau những chuỗi ngày làm việc mệt mỏi, bạn được nghỉ ngơi thư giãn nên khi bắt tay vào việc gì cũng sẽ thành công.

Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng mình nhiều hơn để đón nhận nhân duyên tốt. Người có gia đình, người yêu sẽ sớm nhận được tin vui về tiền bạc. Hãy chuẩn bị để đón nhận nhiều điều tốt đẹp đến với mình trong thời điểm vàng này.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp thông minh nên được cấp trên giao cho nhiều dự án lớn. Bạn có nghề tay trái nên thu về không ít lộc trời ban. Hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nhiều thử thách. Những khó khăn này sẽ giúp bạn có nhiều bài học lớn. Bên cạnh đó cũng giúp bạn nhận ra được bản thân đang thiếu kém gì để học hỏi, trau dồi nhiều hơn.

Thìn thông minh, được cấp trên trọng dụng - Ảnh minh họa: Internet

Đây là tinh thần tốt nên bạn được cấp trên trọng dụng, yêu mến. Tuy nhiên cũng nên thận trọng lời ăn tiếng nói, đừng để người khác xem thường hoặc tìm cách hạ bệ mình. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn thăng hoa rực rỡ vì cả hai có nhiều thời gian dành cho nhau.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm