Ngày 5/7: 3 con giáp được Thần Tài 'độ' muốn nghèo cũng khó, công danh sáng bừng ‘nở mày nở mặt’

Theo tử vi 12 con giáp, Hợi nhận hồng phúc tề thiên, gặp đại nạn cũng không chết. Bạn được Thần Tài chiếu mệnh nên vận trình vô cùng hanh thông, thuận lợi. Ngày 5/7, bạn tha hồ đếm tiền, tiêu tiền không lo thiếu trước hụt sau. Hợi khá chăm chỉ nên được nhiều người yêu mến. Cấp trên có cái nhìn đặc biệt ấn tượng về bạn.

Đây là động lực giúp bạn thành công hơn trong tương lai. Sự cố gắng của bạn rồi sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp, hãy nỗ lực hết mình may mắn sẽ mỉm cười với bạn.

Hãy phát huy điểm mạnh này của mình để gặt hái được nhiều thành tựu, công danh như mình mong muốn. Tuy nhiên trong ngày có rất nhiều áp lực, thử thách đặt ra cho bạn. Hãy mạnh mẽ vượt qua, chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều lời khen có cánh.

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn nhất trong ngày 5/7. Những việc bạn làm đều được cấp trên đánh giá cao. Ý tưởng sáng tạo cũng được mọi người đồng tình, thực hiện suôn sẻ. Bạn khá linh hoạt, giữ chức vụ gì cũng đạt được thành quả tốt nên được cấp trên vô cùng trọng dụng.

Thìn đạt được thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày, hào quang của bạn vô cùng rực sáng, nhất là vấn đề tiền bạc không bao giờ phải lo thiếu hụt. Bạn nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt lành đến với mình, chắc chắn sẽ là những chuyện vui giúp vận trình của bạn hanh thông suốt một ngày.

Lời khuyên cho Thìn trong ngày, làm nhiều tiền nhưng đừng tiêu xài quá hoang phí. Nếu cứ tiêu hoang, bạn sẽ gặp khá nhiều rắc rối, nhất là ảnh hưởng đến tinh thần, sức khỏe.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, vận trình của Tỵ có nhiều tin vui nhất là về chuyện tiền bạc. Những người kinh doanh, làm một hưởng mười tiền tiêu không hết. Những người làm công ăn lương tha hồ nhận được tin thăng quan tiến chức, công danh viên mãn hơn mong đợi. Bạn có tiếng nói trong công việc nên được nhiều người kính nể.

Tỵ tha hồ hốt vàng hốt bạc của thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Vận tình duyên của bạn cũng có nhiều chuyện vui. Bạn khá đào hoa, đi đến đâu cũng nhận được nhiều lời tỏ tình. Nam tuổi Tỵ hào hoa, phong nhã nên chiếm được nhiều cảm tình của phụ nữ. Nữ tuổi Tỵ được nhiều người yêu mến, có tài ăn nói nên đi đâu cũng nhận được lời khen, vệ tinh xoay quanh khá nhiều.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm