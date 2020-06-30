Tưởng mất thẩm mỹ nào ngờ đây là 3 điểm vàng của phụ nữ càng THÂM càng có phúc tướng, chồng thương số một

Tâm linh - Tử vi 30/06/2020 06:15

Dưới đây là những bộ phận của phụ nữ càng thâm càng được chồng yêu thương hết mực, bên cạnh đó còn giúp gia đình hưng thịnh, tiền bạc tiêu cả đời không hết.

Muốn biết mình có phải là người may mắn, hãy đọc bài viết dưới đây để xem mình có những đặc điểm này hay không.

Đường sọc đen trên bụng

Ai cũng tưởng đường sọc đen trên bụng xấu xí, gây mất thẩm mỹ nào ngờ đây lại là điểm vàng của phụ nữ giàu có. Nếu có đặc điểm này chứng tỏ bạn là người phụ nữ vượng phu ích tử, được chồng con yêu thương, nể phục.

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Đây là bộ phận của phụ nữ có số giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ, bạn tha hồ nhận được lộc trời ban, làm một hưởng mười. Đến khi lấy chồng, bạn có tiền tiêu cả đời không hết. Bạn có số nữ vương, từ nhỏ đã sống sung sướng không lo nghèo khổ. Lớn lên cũng không phải lo lắng quá nhiều về việc kiếm tiền.

Khuỷu tay, đầu gối thâm đen

Theo nhân tướng học, đây là bộ phận của phụ nữ có số phú quý, được nhiều người nể phục. Trong công việc, bạn quyết đoán, có tiếng nói khiến nhiều người ngưỡng mộ, răm rắp nghe theo. Trong cuộc sống hôn nhân, bạn được chồng yêu chiều số một, muốn gì cũng được. Đặc biệt bạn không phải lo lắng chuyện tiền bạc hay chuyện chồng ngoại tình, phản bội.

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Nét tướng này giúp phụ nữ có số vượng phu ích tử - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có nét tướng này thường may mắn hơn người khác gấp trăm lần. Bạn là người đàn bà hạnh phúc dù còn độc thân hay đã lấy chồng. Nói chung vận số của bạn vô cùng tốt, hưởng phúc lộc trời ban. Đến khi già đi, bạn được sống trong sự yêu thương của con cháu không cần phải lo lắng cô độc cả đời.

Da mặt xuất hiện tàn nhang

Ai cũng nghĩ những nốt đen, tàn nhang xuất hiện trên gương mặt là xấu xí nhưng thật ra lại là điểm vàng mang đến tài lộc. Cuộc sống của những người có nét tướng này thường giàu sang, có số hưởng, ít khi làm việc vất vả. 

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Tưởng xấu nào ngờ lại là nét tướng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, trong hôn nhân, bạn là người đàn bà bản lĩnh, nói một chồng con không dám cãi hai. Tuy nhiên bạn không bao giờ xem thường chồng. Dù kiếm được tiền nhưng lúc nào bạn cũng đề cao vai trò trụ cột của chồng. Điều này khiến chồng yêu thương vợ số một, không bao giờ có tư tưởng ngoại tình hay ăn vụng sau lưng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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