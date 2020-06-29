Những con giáp may mắn THOÁT khỏi 4 điều này khiến vận trình vụt sáng trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 29/06/2020 07:00

Dưới đây là những con giáp may mắn ngút trời, thoát ế, thoát nghèo, thoát nợ, thoát nạn trong 7 ngày tới giúp vận trình đỏ như son, phất lên giàu sang ngút trời.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn may mắn thoát ế, thoát nghèo, thoát nợ, gặp họa lớn đến mấy cũng giải quyết êm đẹp. Bạn có tài giao tiếp giỏi nên được nhiều người yêu mến, cải thiện được nhiều mối quan hệ. Chẳng mấy chốc vận tiền tài của bạn sẽ thăng tiến không ngừng, lộc lá đầy nhà tiêu hoài không hết. Những người làm công ăn lương nhận được thưởng khủng.

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Thìn là con giáp may mắn trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Người kinh doanh đạt được chỉ tiêu nên cấp trên khen ngợi hết mức. Bạn được đồng nghiệp giúp đỡ nhiệt tình, mối quan hệ xung quanh cũng khá tốt nên không còn sợ bất cứ tiểu nhân nào hãm hại, cản đường như trước đây.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân thoát ế, tìm được duyên lành như ý. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian dành cho nhau, tình cảm ngày càng gắn bó, thăng hoa. Nói chung vận tiền tình của bạn trong thời điểm này cực phát.

Tuổi Hợi

Trong công việc lẫn chuyện tình cảm, Hợi nhận được khá nhiều tin vui. Công việc của bạn thuận lợi, cấp trên giao cho bao nhiêu việc cũng hoàn thành tốt. Nhờ vậy mà bạn có cơ hội thăng tiến, tiền đổ về tiêu không hết giúp vận trình của bạn sáng sủa, ít buồn phiền hơn trước đây.

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Hợi thoát ế, thoát nghèo vận trình vụt sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên làm gì thì làm, Hợi nên chú ý đến sức khỏe của mình trong 7 ngày tới. Vì quá tập trung công việc nên bạn thường xuyên thức khuya, ăn uống không điều độ. Nếu tiếp tục như vậy, bạn sẽ đổ bệnh và ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

Trong chuyện tình cảm, Hợi ế thâm niên cũng có cơ hội thoát ế một cách ngoạn mục khiến ai cũng trầm trồ. Bạn tìm được duyên lành, cả hai hòa hợp về cách sống nên mối quan hệ sẽ kéo dài.

Tuổi Sửu

Theo tử vi mới nhất, Sửu là con giáp may mắn thoát ế, thoát nợ, thoát nạn trong 7 ngày tới. Những khoản nợ nần trước đây của bạn được thanh toán sòng phẳng. Vì vậy tinh thần của bạn khá thoải mái, không còn bất cứ áp lực nào.

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Sửu đón nhận nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều tin vui. Sửu không còn độc thân, đi về một mình. Bạn tìm được người tâm đầu ý hợp nên cuộc sống có thêm nhiều điều thú vị hơn. Thời điểm này, Sửu tha hồ yêu đương, tiêu tiền và tận hưởng cuộc sống của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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