Tháng 7-8-9 năm Canh Tý: 3 con giáp này tài lộc cực phát, số tiền tiết kiệm tăng cao ngút trời

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu có vận trình hung cát đan xen trong tháng 7,8,9. Tuy nhiên điềm tốt chiếm phần nhiều hơn, nhất là về vấn đề tiền bạc. Tài vận của bạn cao ngút trời, lộc lá đổ về đầy nhà tiêu hoài không hết.

Trong 3 tháng này, bạn là con giáp may mắn bậc nhất, tình tiền đều viên mãn. Mọi sự đều hanh thông, thuận lợi như những gì bản thân dự tính. Hãy biết tận dụng cơ hội này để tích cóp tiền bạc đầu tư vào lĩnh vực bản thân mong muốn.

Số tiền tiết kiệm trong ngân hàng cũng tăng lên mức đáng báo động. Về công việc, bạn được cấp trên đánh giá cao tài năng. Trong chuyện tình cảm, bạn được nhiều người yêu mến.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi có sao may mắn chiếu mệnh nên gặp dữ hóa lành. Vận trình của bạn có nhiều thử thách, rắc rối nhưng mọi chuyện đều được giải quyết êm đẹp, không xảy ra thất thoát tiền bạc. Bạn là con giáp đỉnh cao, gặp họa không chết. Thậm chí tiền bạc, cơ hội thăng tiến còn đổ về liên tục giúp bản mệnh thoát khỏi cảnh nghèo khổ.

Mùi được công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Về chuyện tình cảm, Mùi được nhiều người yêu mến, tuy nhiên bạn chỉ tập trung vào công việc kiếm tiền. Thời điểm này, bạn sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp, hãy biết nắm bắt cơ hội để thể hiện hết khả năng của mình cho cấp trên thấy.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp giàu có, tài năng được đánh giá cao trong ngày. Bạn là người đa tài, giỏi giang bắt tay vào lĩnh vực gì cũng đạt được thành tựu cao ngất ngưởng khiến nhiều người thán phục. Nhất là về phương diện kinh doanh, bạn đầu tư một lời đến mười. Đón nhận hồng phúc tề thiên nên bạn làm gì cũng thành công ngoài mong đợi.

Hợi có tài giao tiếp giỏi giang - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Hợi có tài giao tiếp giỏi giang nên được yêu mến. Bạn đi đến đâu cũng nhận được nhiều lời thán phục, khen ngợi. Điều này giúp ích cho sự nghiệp lâu dài của bạn. Bạn tha hồ thăng quan tiến chức, tiêu tiền thả ga mà không sợ thiếu trước hụt sau.

Chuyện tình cảm của bạn không mấy khởi sắc. Người độc thân vẫn lẻ bóng, không tìm được duyên lành. Người có gia đình, người yêu không có nhiều thời gian dành cho nhau nên mối quan hệ lạnh nhạt, có nhiều sứt mẻ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm