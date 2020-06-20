3 bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng hồng hào căng mọng chồng càng thích, phúc lộc đủ đầy

Muốn biết vận mệnh của mình có giàu sang, được chồng yêu chiều và sức khỏe có dẻo dai hay không, phụ nữ chỉ cần quan sát 3 bộ phận này.

Đặc biệt kiểu người này còn có tài chi tiêu hợp lý, không để chồng con phải lâm vào tình cảnh thiếu thốn. Không những vậy, bạn còn có sức khỏe ổn định, ít khi bị bệnh vặt.

Theo nhân tướng học , phụ nữ có lòng bàn tay hồng hào thể hiện sự giàu sang, sung túc. Tiền đổ vào túi bạn nhiều nhưng ít vơi. Bạn kiếm tiền giỏi, giữ tiền còn giỏi hơn gấp trăm lần. Đàn ông lấy được người vợ có nét tướng này, sung sướng cả đời, ngồi không cũng có tiền xài.

Nếu lòng bàn tay bạn trắng bệch, chứng tỏ máu huyết không lưu thông đều, dễ mắc bệnh. Còn lòng bàn tay có màu vàng nhạt thường mắc những bệnh liên quan đến gan.

Làn da trắng hồng

Người có gương mặt hồng hào thể hiện sự vượng sắc cả về tiền tài lẫn tình duyên. Vận trình của bạn luôn hanh thông, thuận lợi, làm một lời mười tha hồ tận hưởng cuộc sống. Đây là nét tướng của phụ nữ giàu có, có nguồn năng lượng dồi dào, luôn mang điều tích cực đến cho mọi người. Bên cạnh đó, bạn còn có sức khỏe khá tốt, luôn được chồng thương yêu hết mực.

Phụ nữ có làn da hồng hào vận mệnh rất vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Những người có gương mặt nhợt nhạt, xám xịt mang vận khí xấu. Vận trình của bạn không tốt, lúc nào cũng lận đận, tiền tiêu hụt trước thiếu sau. Không những vậy, người có sắc mặt này thường mắc nhiều bệnh.

Đôi môi căng mọng, hồng tự nhiên

Người phụ nữ hạnh phúc, tràn đầy sức sống thường có đôi môi căng mọng, hồng hào tự nhiên. Không những vậy màu sắc của đôi môi còn cho thấy vận tiền tài, tình duyên của bạn rất vượng. Trong công việc, bạn là người nhiệt tình nên được cấp trên trọng dụng, yêu mến. Trong chuyện tình cảm, bạn khá đào hoa, đi đến đâu được đàn ông săn đón đến đó.

Phụ nữ sở hữu nét tướng này vô cùng giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, những người có đôi môi trắng nhợt, khí huyết không đủ thường có mệnh xấu, túng thiếu tiền bạc. Điều này còn liên quan đến vấn đề sức khỏe, có thể bạn đang thiếu máu hoặc mắc nhiều chứng bệnh khác.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm