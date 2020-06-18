Đúng 4 tuần tới: 3 con giáp này tiền đầy túi, tình đầy tim, phúc lộc song hành

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu đón nhận khối tài sản lớn rơi trúng đầu. Bạn không ngừng cố gắng làm việc nên được cấp trên công nhận tài năng. Nhờ vậy bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thành công vang dội, tiền bạc chảy về tiêu xài không hết.

Nhưng bạn là con giáp bản lĩnh , có thể hạ gục những người chơi xấu mình. Tuy nhiên công việc bạn theo đuổi sẽ có nhiều thử thách. Đòi hỏi bạn phải thật mạnh mẽ, tập trung mới có thể vượt qua được.

Thời điểm này, bạn nên chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn, tiền đếm mỏi tay, vàng đeo nặng trĩu. Bạn trúng khá nhiều hợp đồng béo bở nên ai cũng ngưỡng mộ. Có người còn tìm cách hạ bệ, chơi xấu bạn.

Chuyện tình cảm của bạn ổn định, không còn nhiều cãi vã hay bất đồng quan điểm. Cả hai luôn tập trung vào công việc nên không có thời gian tranh cãi. Đây cũng là điều tốt để mối quan hệ không sứt mẻ.

Tuổi Mão

Mão là con giáp giàu có, bản lĩnh và được nhiều người thán phục. Bạn có nghị lực vượt qua mọi khó khăn mà không một lời than vãn. Nhờ vậy nên vận may mắn đều đổ về với bạn. Vận trình của bạn cũng thay đổi 180 độ, tiền bạc phủ phê tiêu không hết. Trong thời điểm này, bạn có duyên buôn bán nên trúng hợp đồng lớn, thu về nguồn lợi khủng.

Mão gặt hái được nhiều thành tựu lớn - Ảnh minh họa: Internet

Người làm công ăn lương cũng gặt hái được nhiều thành tựu gây ấn tượng tốt với cấp trên. Bạn có thể “leo” lên vị trí mà bản thân mơ ước bấy lâu nay. Hãy tận dụng cơ hội may mắn này để sự nghiệp thăng tiến không ngừng.

Tuổi Mùi

Theo tử vi mới nhất, Mùi là con giáp bản lĩnh làm một lời đến mười. Phương diện nào bạn cũng đạt được thành công viên mãn. Công việc thu về nguồn tiền khủng. Đường tài lộc của bạn khá ổn định, tiền cứ hết rồi có người đem đến cho. Thời điểm này, bạn lười biếng cũng có nguồn tiền tiêu xài không thiếu.

Mùi có vận tình tiền lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Nói chung, vận tình tiền của bạn đi lên như diều gặp gió. Tình đầy tim vì đi đến đâu cũng được nhiều người tỏ tình. Tiền đầy túi vì trúng số, trúng hợp đồng lớn được cấp trên thưởng đậm. Hãy tận dụng cơ hội này để nghỉ ngơi, thư giãn, sau đó chuẩn bị tinh thần để đối mặt với nhiều thử thách trước mắt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm