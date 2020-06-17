Từ ngày 17/6 đến cuối tháng 8: 3 con giáp số tài khoản ngân hàng tăng theo cấp số nhân, sự nghiệp bay cao bay xa

Tâm linh - Tử vi 17/06/2020 12:00

Đây là những con giáp may mắn sở hữu số tiền khủng, tài khoản ngân hàng cứ tăng dần đều theo cấp số nhân, sự nghiệp bay cao bay xa từ ngày 17/6 đến cuối tháng 8.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ có số tiền trong ngân hàng chạm đỉnh, cứ tăng dần đều theo cấp số nhân mỗi ngày. Từ ngày 17/6 đến cuối tháng 8, bạn tha hồ tận hưởng, đi du lịch như ý mình mong muốn.

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Tỵ là con giáp may mắn trong thời gian tới - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó những khoản nợ nần của bạn cũng được thanh toán dứt điểm. Điều này giúp tinh thần của bạn vô cùng phấn chấn, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi ngoài sức tưởng tượng.

Sự nghiệp của bạn cũng có nhiều bước tiến vượt bậc. Vận trình của bạn một bước lên mây, tha hồ tung hoành không sợ bất cứ kẻ xấu nào hãm hại. Hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận cơ hội thăng tiến trong thời điểm này để khả năng được nhiều người công nhận hơn.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn sở hữu khối tài sản lớn. Thời điểm này, bạn chỉ cần ngồi không đếm tiền trong tài khoản tăng lên đều đều mà không còn bất cứ lo lắng nào.

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Mão đếm tiền mỏi tay, tiêu xài không hết - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên đầu tư vào bất động sản hoặc mua nhà để có được nguồn tiền lớn hơn. Tuy nhiên nên tránh việc cho vay mượn trong thời điểm này để không vướng họa thị phi. Những người xung quanh không tốt như bạn nghĩ, họ chỉ lợi dụng cơ hội để khiến vận trình của bạn lao đao mà thôi.

Bạn tích lũy khá nhiều kinh nghiệm nên được nhiều người ngưỡng mộ. Mão có thể đảm nhận vị trí cao hơn để truyền đạt bài học cho người khác. Điều này giúp bạn tự tin và khẳng định được khả năng của mình cho nhiều người biết.

Tuổi Tý

Tý là con giáp chăm chỉ, không bao giờ chán nản khi gặp thất bại. Bất kể người kinh doanh hay làm công ăn lương cũng nhận được món tiền khủng từ trên trời rơi xuống. Những khoản nợ cũng được thanh toán hết nên vận trình khá hanh thông, thuận lợi hơn mong đợi.

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Tý chăm chỉ nên được nhiều người thương - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều thuận lợi. Người độc thân tìm được nhân duyên lành nên cuộc sống trở nên thú vị hơn. Người đang trong mối quan hệ có nhiều thời gian ở bên nhau nên dễ thấu hiểu, thông cảm cho nhau trong mọi việc.

Lời khuyên cho Tý trong thời điểm này nên chú trọng đến sức khỏe của mình. Làm gì thì làm cũng hãy ăn uống, nghỉ ngơi điều độ để có tinh thần vượt qua nhiều khó khăn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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