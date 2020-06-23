Tháng 5 Âm lịch còn được gọi là tháng Cửu Độc, tuổi Tý tha hồ đếm tiền, nhận lộc lớn trời ban. Vận trình của bạn bước vào quỹ đạo nên mọi kế hoạch được diễn ra thuận lợi. Theo tử vi con giáp , bạn có vận tài lộc khá lớn. Trong công việc, cấp trên nhận ra tài năng của bạn nên giao cho chức vụ lớn. Điều này giúp bạn có thêm động lực thể hiện hết sức mình.

Nhờ vậy, vận tiền bạc của bạn có nhiều khởi sắc, không còn phải khổ cực như trước đây. Tuy nhiên chuyện tình duyên của bạn lại không như ý. Người độc thân vẫn một mình vì không có nhiều thời gian để kết bạn. Người có gia đình, người thân không có nhiều thời gian ở bên nhau nên tình cảm có phần lạnh nhạt.

Theo tử vi 12 con giáp, Tuất vươn lên vị trí cao nhất khiến ai cũng ngưỡng mộ trong tháng 5 Âm lịch này. Bạn không còn sợ tiểu nhân hay bất cứ ai hãm hại, cản đường. Nhờ vậy vận trình của bạn hanh thông, tiền bạc đổ về như nước lũ.

Tuất nhận được nhiều cơ hội thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn muốn gì được đó, hô mưa gọi gió khiến ai cũng nể phục sát đất. Trong công việc, tiếng nói của bạn có trọng lượng được nhiều người yêu mến. Đồng nghiệp sẽ xem bạn là tấm gương để noi theo. Thế nên hãy cố gắng hoàn thiện bản thân tốt hơn. Đừng để mất điểm trong mắt mọi người.

Trong chuyện tình cảm, bạn may mắn tìm được tình yêu đích thực của mình trong một chuyến du lịch. Thế nên hãy chăm chỉ kiếm tiền để có dịp đi đó đây thư giãn, tận hưởng cuộc sống.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn hốt hết tiền bạc của thiên hạ đổ vào túi mình. Trong ví và tài khoản ngân hàng của bạn lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu xài không hết. Hễ bước ra đường là gặp được nhiều chuyện vui, có quý nhân đứng sau giúp đỡ nhiệt tình.

Mão tha hồ đếm tiền trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Điều này giúp tinh thần của bạn vô cùng thoải mái, đánh đâu thắng đó. Thời điểm này, bạn chỉ nên tập trung vào công việc để đạt được những gì mình mong muốn. Có cơ hội lớn leo lên vị trí mà nhiều người mong ước. Lời khuyên cho Mão hãy chăm chỉ, cố gắng, bạn sẽ được trời thương ban cho lộc lá tiêu cả đời không hết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm