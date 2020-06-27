Đúng 175 ngày tới: 3 con giáp rũ sạch vận đen đủi, đón lộc đỏ rực của Thần Phật ban tặng

Thân là con giáp thông minh , trí tuệ hơn người nên làm gì cũng thành công ngoài mong đợi. Đúng 175 ngày tới, bạn rũ sạch mọi vận xui đeo bám, tiền bạc đổ về như lá mùa thu đếm không xuể.

Thời điểm này, bạn gặp may mắn nhưng có nhiều tiểu nhân cũng đang tìm cách hãm hại, hạ bệ bạn. Thế nên hãy hết sức thận trọng, có đầu tư vào lĩnh vực nào cũng suy tính kỹ càng. Vì tính dễ tin người, bạn sẽ bị người thân thiết nhất lợi dụng khiến tinh thần giảm sút.

Được Thần Phật chiếu mệnh nên vận trình của bạn đỏ rực, muốn tiền có tiền muốn tình có tình. Tuy nhiên nên chú trọng đến lời ăn tiếng nói đừng thẳng thắn quá mà thiệt thân.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi hướng ngoại nên tính tình khá cởi mở, nhiệt tình. Trong công việc, bạn được nhiều người yêu mến vì tốt bụng, giúp đỡ người khác mà không vụ lợi. Nhờ sự thiện lương, bạn được Thần Phật thương, ban cho lộc khủng tiêu xài không hết. Những vận xui trong thời gian trước cũng giải quyết triệt để, không còn thất thoát nhiều tiền bạc.

Mùi gặp nạn không chết, trong họa có phúc - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, Mùi gặp đại nạn không chết, qua cơn khổ cực đến hồi thái lai. Những công sức của bạn được công nhận, cấp trên có cái nhìn khá ấn tượng về thái độ làm việc của bạn. Hãy tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để đạt được vị trí cao mà mình mong muốn bấy lâu nay.

Tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp may mắn hốt hết tiền bạc của thiên hạ. Đặc biệt bạn có thể tự hóa giải được những vận đen của mình mà không nhờ đến bất cứ ai. Chỉ cần bản thân chăm chỉ, làm việc hết mình, bạn sẽ được cấp trên công nhận. Những hiềm khích, xung đột với đồng nghiệp trước đây của bạn cũng được hóa giải êm đẹp.

Tý đón lộc khủng trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn nên chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn trời ban. Tiền như nước đổ vào nhà, bạn phải chuẩn bị nhiều két sắt mới đựng hết. Bên cạnh đó, chuyện gia đình cũng có nhiều tin vui, vợ chồng hòa thuận, vấn đề về tiền bạc được giải quyết. Con cái của bạn ngoan ngoãn, nghe lời. Nói chung mọi việc xấu đều đã qua, bạn tha hồ đón vận tốt đỏ như son đổ về.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm