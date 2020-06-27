Đúng 175 ngày tới: 3 con giáp rũ sạch vận đen đủi, đón lộc đỏ rực của Thần Phật ban tặng

Tâm linh - Tử vi 27/06/2020 12:00

Dưới đây là những con giáp may mắn rũ sạch vận đen đeo bám bấy lâu nay, chuẩn bị đón lộc đỏ rực của Thần Phật ban tặng tha hồ tận hưởng đúng 175 ngày tới.

Tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, trí tuệ hơn người nên làm gì cũng thành công ngoài mong đợi. Đúng 175 ngày tới, bạn rũ sạch mọi vận xui đeo bám, tiền bạc đổ về như lá mùa thu đếm không xuể.

Được Thần Phật chiếu mệnh nên vận trình của bạn đỏ rực, muốn tiền có tiền muốn tình có tình. Tuy nhiên nên chú trọng đến lời ăn tiếng nói đừng thẳng thắn quá mà thiệt thân.

con giap may man 1
Thân là con giáp may mắn đúng 175 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn gặp may mắn nhưng có nhiều tiểu nhân cũng đang tìm cách hãm hại, hạ bệ bạn. Thế nên hãy hết sức thận trọng, có đầu tư vào lĩnh vực nào cũng suy tính kỹ càng. Vì tính dễ tin người, bạn sẽ bị người thân thiết nhất lợi dụng khiến tinh thần giảm sút.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, Mùi hướng ngoại nên tính tình khá cởi mở, nhiệt tình. Trong công việc, bạn được nhiều người yêu mến vì tốt bụng, giúp đỡ người khác mà không vụ lợi. Nhờ sự thiện lương, bạn được Thần Phật thương, ban cho lộc khủng tiêu xài không hết. Những vận xui trong thời gian trước cũng giải quyết triệt để, không còn thất thoát nhiều tiền bạc.

con giap may man 2
Mùi gặp nạn không chết, trong họa có phúc - Ảnh minh họa: Internet

Suy cho cùng, Mùi gặp đại nạn không chết, qua cơn khổ cực đến hồi thái lai. Những công sức của bạn được công nhận, cấp trên có cái nhìn khá ấn tượng về thái độ làm việc của bạn. Hãy tiếp tục phát huy thế mạnh của mình để đạt được vị trí cao mà mình mong muốn bấy lâu nay.

Tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp may mắn hốt hết tiền bạc của thiên hạ. Đặc biệt bạn có thể tự hóa giải được những vận đen của mình mà không nhờ đến bất cứ ai. Chỉ cần bản thân chăm chỉ, làm việc hết mình, bạn sẽ được cấp trên công nhận. Những hiềm khích, xung đột với đồng nghiệp trước đây của bạn cũng được hóa giải êm đẹp.

con giap may man 3
Tý đón lộc khủng trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn nên chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn trời ban. Tiền như nước đổ vào nhà, bạn phải chuẩn bị nhiều két sắt mới đựng hết. Bên cạnh đó, chuyện gia đình cũng có nhiều tin vui, vợ chồng hòa thuận, vấn đề về tiền bạc được giải quyết. Con cái của bạn ngoan ngoãn, nghe lời. Nói chung mọi việc xấu đều đã qua, bạn tha hồ đón vận tốt đỏ như son đổ về.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tháng 7-8-9 năm Canh Tý: 3 con giáp này tài lộc cực phát, số tiền tiết kiệm tăng cao ngút trời

Tháng 7-8-9 năm Canh Tý: 3 con giáp này tài lộc cực phát, số tiền tiết kiệm tăng cao ngút trời

Đây là những con giáp giàu có vận tài lộc vượng phát, số tiền tiết kiệm tăng lên mức đáng báo động, tha hồ tận hưởng cuộc sống trong tháng 7-8-9 năm Canh Tý.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp thông minh tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng