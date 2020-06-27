100 ngày tới 3 con giáp đón TAM HỶ: Vàng đeo nặng trĩu tay, ‘vét cạn’ ví Thần Tài, kinh doanh hồng phát

Tâm linh - Tử vi 27/06/2020 06:00

Dưới đây là những con giáp may mắn đón tam hỷ trong 100 ngày tới, có cơ hội kiếm tiền khủng, vàng đeo nặng tay, việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân đón lộc lớn, tiền bạc tiêu không hết trong 100 ngày tới. Bạn may mắn đón tam hỷ, tình tiền đều viên mãn như mong muốn. Số tiền đổ về nhiều đến mức khiến bạn hoa mắt chóng mặt. Bạn nên đầu tư kinh doanh một mặt hàng nào đó để kiếm lợi nhuận hàng tháng.

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Thân là con giáp may mắn trong 100 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cơ hội tốt để bạn làm giàu, mua nhà sắm xe. Bên cạnh đó, chuyện tình của bạn cũng khá vượng sắc. Nam tuổi Thân đào hoa vô đối, đi đến đâu là có người theo đến đó. Nữ tuổi Thân được nhiều người yêu mến, nhận được nhiều lời tỏ tình, tán tỉnh.

Tuổi Thìn

Theo tử vi mới nhất, Thìn tha hồ tiêu tiền, vì bạn “vét cạn” túi Thần Tài trong 100 ngày tới. Nhờ trúng hợp đồng lớn nên vận trình của bạn vô cùng thuận lợi, tiền bạc cứ hết rồi lại đầy. Trong thời điểm này, bạn nắm bắt được cơ hội kinh doanh nên có đồng vô đồng ra, không lo nghèo khổ. Tuy nhiên đừng cho vay mượn vì có nhiều người lợi dụng lòng tin của bạn.

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Thìn có chuyện tình cảm tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Thìn độc thân tìm được người như ý. Mối quan hệ của bạn được nhiều người chúc phúc. Có thể nói bạn và người ấy là trời sinh một cặp, được nhiều người ngưỡng mộ.

Tuổi Mão

Mão là con giáp may mắn đón nhận lộc lớn trời ban. Bạn có nghị lực nên làm gì cũng làm đến nơi đến chốn. Đây là đức tính tốt giúp bạn được cấp trên đánh giá cao. Những công sức của bạn đều được công nhận, có thể tăng lương thưởng, thăng chức trong thời điểm này.

Hãy chuẩn bị tinh thần tiền đổ về liên tục tiêu cả đời không hết. Bên cạnh đó, bạn sẽ giữ chức vụ mới nên hãy trau dồi cho mình nhiều kiến thức hơn.

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Mão được nhiều người yêu mến - Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tình cảm của bạn trong thời điểm này nhận được khá nhiều điều may mắn. Bạn được thần tình yêu chiếu mệnh nên vận đào hoa đỏ rực. Người độc thân thoát ế trong chớp mắt. Người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tin vui về tiền bạc. Điều này giúp tâm trạng của bạn vô cùng vui vẻ, hạnh phúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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