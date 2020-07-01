Tạm biệt ngày xui tháng hạn: 3 ngày tới những con giáp này bước vào giai đoạn hoàng kim lộc lá chất thành núi

Theo tử vi 12 con giáp, Sửu bước vào giai đoạn hoàng kim đánh bay vận xui đeo bám bấy lâu nay. Vận tiền tài của bạn đổ về tiêu không hết, lộc lá chất thành núi. Những dự án lớn được cấp trên giao cho giúp bạn khẳng định được vai trò vị trí của mình trong công việc. Điều này giúp đồng nghiệp, cấp trên có cái nhìn khá ấn tượng về bạn.

Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng nhận được nhiều tin vui. Người độc thân thoát ế, người có gia đình có nhiều thời gian ở bên nhau.

Dự định riêng của bạn cũng được thực hiện, đạt nhiều thành quả ngoài mong đợi. Bạn là con giáp giỏi giang, có nghị lực nên được nhiều người mến mộ. Trong công việc, bạn được cấp trên tín nhiệm, đồng nghiệp tin cậy. Vì vậy làm gì bạn cũng là người tiên phong, khai sáng cho nhiều người đi theo.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn vượt phong ba bão tố cuối cùng cũng đạt được thành tựu sáng chói. Những ngày khó khăn đã qua đi, bạn bắt đầu bước vào giai đoạn hoàng kim tiền bạc đổ về liên tục tiêu cả đời không hết.

Thời điểm này, bạn nên tích lũy gửi ngân hàng hoặc đầu tư vào lĩnh vực nào đó để kiếm lời. Vì bạn khá may mắn nên sẽ hốt trọn tiền bạc của thiên hạ.

Mão vận tình duyên nở hoa - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm của bạn vô cùng thăng hoa. Người độc thân không còn kén chọn, mở lòng nhiều hơn nên có nhiều mối duyên lành như ý. Người có gia đình, vợ chồng hòa thuận, con cái nghe lời ngoan ngoãn. Nói chung vận trình của bạn vô cùng suôn sẻ, hạnh phúc.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp thông minh, giành được nhiều hợp đồng béo bở trong 3 ngày tới. Những khó khăn, mâu thuẫn trước đây đã qua đi, bạn chuẩn bị đón cơn mưa lời khen, cơ hội thăng chức đổ về liên tục. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón lộc trời ban, ơn trên trọng thưởng.

Mùi đạt được nhiều thành công trong đúng 3 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều điều thú vị. Người độc thân không còn một mình lẻ bóng. Nam tuổi Mùi đi đến đâu là nổi bật đến đó. Nữ tuổi Mùi được nhiều người săn đón, tán tỉnh. Nói chung vận đào hoa của bạn vô cùng rực rỡ. Vận tiền tài cũng vượng sắc trong thời điểm hoàng kim sáng chói này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm