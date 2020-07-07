3 con giáp này lộc rơi vào đúng ngày 10/7, có kho trữ tiền cực kỳ lớn

Tâm linh - Tử vi 07/07/2020 05:00

Dưới đây là những con giáp may mắn lộc rơi đúng vào ngày 10/7, đặc biệt bạn có kho giấu tiền cực kỳ lớn khiến ai cũng ngưỡng mộ, hờn đỏ mắt.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, Thìn nhận được khá nhiều tiền bạc từ trên trời rơi xuống. Bạn bước qua thời kỳ hoàng kim tiền tiêu không bao giờ hết. Nhất là ngày 10/7, những khoản nợ của bạn được thanh toán sòng phẳng, không còn bất cứ điều gì vướng bận.

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Thìn là con giáp may mắn vào đúng ngày 10/7 - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn nên tận dụng tiền bạc để đầu tư kiếm lời. Vì may mắn sẽ tìm đến bạn, tình tiền đều viên mãn như bản thân mong muốn. Những tháng trước khá khó khăn nhưng bây giờ cuộc đời bạn đã bước sang trang mới, không còn lo lắng về tiền. Đúng ngày này, bạn sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của ơn trên, tha hồ tận hưởng cuộc sống.

Tuổi Dần

Dần là con giáp may mắn nhận được nhiều may mắn từ ơn trên ban cho. Bạn được quý nhân phương xa mang cơ hội kiếm tiền tỷ về nên không còn nhiều áp lực, nợ nần như trước đây. Trong công việc, bạn được cấp trên giao cho dự án lớn, hãy chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều thử thách trước mắt. Trong chuyện tình cảm, bạn nên mở lòng nhiều hơn để đón nhận mối duyên lành đến với mình.

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Dần tha hồ đếm tiền, kinh doanh vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, Dần kinh doanh hồng phát, buôn bán được nhận số tiền lời khủng. Những người làm công ăn lương, bạn được cấp trên công nhận tài năng, tiền bạc đổ về tiêu không hết. Tuy nhiên cũng nên thận trọng tiểu nhân hãm hại, vì thời điểm này có rất nhiều người đang tìm cách hạ bệ bạn.

Tuổi Mão

Mão là con giáp giỏi giang, cực kỳ thông minh nên có thể giải quyết êm đẹp những việc khó nhằn. Những việc bạn nỗ lực từ trước đến nay cuối cùng cũng đã được công nhận. Đặc biệt trong ngày 10/7, bạn tha hồ ôm tiền ôm bạc của thiên hạ, tiêu xài thoải mái không lo thiếu hụt. Những việc bạn dự tính đều được hoàn thành, cấp trên đánh giá khá cao về khả năng cũng như những nỗ lực của bạn bấy lâu nay.

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Mão thoải mái tiêu tiền mà không lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Mão đã vất vả nhiều, từ nay hãy thoải mái tận hưởng những thành tựu mà bản thân tạo ra. Bên cạnh đó, tình duyên của bạn cũng nhận được nhiều điềm báo vượng sắc. Bạn gặp được mối duyên lành như ý. Người độc thân không còn cô đơn. Người có gia đình, người yêu có một ngày nghỉ ngơi thoải mái bên nhau. Vì vậy nên tình cảm vô cùng thăng hoa, vượng sắc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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