Qua ngày 10/7, 3 con giáp uống cạn may mắn trời cho ‘lười chảy thây’ vẫn có tiền tiêu, mở ví ra là lóa mắt

Tâm linh - Tử vi 09/07/2020 05:15

Dưới đây là những con giáp may mắn hết phần thiên hạ, bước qua ngày 10/7 uống cạn lộc trời ban, dù lười biếng đến mấy cũng có tiền tiêu không hết.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, những tài năng tiềm ẩn của Tỵ được bộc lộ hết sức. Bạn có nhiều cơ hội thể tài lẻ của mình khiến nhiều người nể phục. Những dự án bạn phụ trách đang tiến triển theo hướng tích cực, tốt đẹp nhất. Bạn không cảm thấy áp lực hay mệt mỏi vì mọi việc không vướng nhiều rắc rối như trước.

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Tỵ là con giáp may mắn khi bước qua ngày 10/7 - Ảnh minh họa: Internet

Dù thời gian này có lười biếng, bạn cũng không lo nghèo khổ. Vì bạn được sao may mắn chiếu mệnh nên tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh trong túi, cứ hết rồi lại đầy. Mỗi lần mở ví ra, bạn lại lóa mắt với sự giàu có của bản thân. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để đầu tư, thực hiện những dự định riêng của mình.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ của bạn gắn bó hơn. Bạn và người ấy có nhiều quan điểm chung nên cả hai có thể tiến đến mối quan hệ lâu dài sau này. Đây là điều giúp tinh thần của bạn phấn chấn, vui vẻ hơn.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn dù lười đến mấy cũng thuận lợi vượt qua khó khăn. Trong công việc, bạn được cấp trên đánh giá cao khả năng. Đồng thời, bạn cũng nhận được nhiều lời khen của đồng nghiệp. Điều này giúp tinh thần bạn tốt hơn.

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Mão tiền bạc đổ về như nước - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn không cần phải lao động quá nhiều. Chỉ cần ngồi yên một chỗ cũng có tiền đổ về tiêu không hết. Thậm chí còn được quý nhân phương xa mang lộc đến, tha hồ vùng vẫy trong đống tiền. Những người kinh doanh tha hồ hốt lộc của thiên hạ, trúng hợp đồng khủng nhất từ trước đến giờ.

Tuổi Tý

Tý là con giáp thông minh, nhanh nhẹn luôn nắm bắt cơ hội tốt. Vì vậy bạn đạt được khá nhiều thành tựu đáng nể trong thời điểm này. Qua ngày 10/7, bạn sẽ bước vào giai đoạn hoàng kim với nhiều thử thách lớn đến từ công việc. Tuy nhiên với khả năng xuất chúng của bạn chắc chắn sẽ vượt qua nhẹ nhàng mà không bị bất cứ điều gì gây trở ngại.

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Tý vô cùng thông minh nên được nhiều người nể phục - Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên tình cảm ngày càng thăng hoa. Cả hai có cùng quan điểm nên mối quan hệ này sẽ thú vị hơn giúp xóa bỏ những điều nhàm chán thường nhật.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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