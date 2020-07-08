Những con giáp đạt 3 VƯỢNG vào 49 ngày tới: Vượng tình, vượng tiền, vượng sức khỏe

Theo tử vi 12 con giáp, Tý mạnh mẽ vượt qua được nhiều kiếp nạn. Bạn được Thần Phật hộ mệnh nên đạt 3 vượng trong 49 ngày tới. Trong công việc, bạn có nhiều cơ hội thăng tiến, cấp trên trọng dụng tài năng của bạn.

Thời điểm này, bạn tha hồ gặt hái thành quả mà bản thân gieo trồng bấy lâu nay. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều may mắn, đẹp đẽ sắp đến với mình. Đồng thời cũng nên suy tính kỹ càng trước khi làm điều gì đó để không ảnh hưởng nhiều đến vận trình đang thuận lợi của bản thân.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được duyên lành như ý. Trong vấn đề sức khỏe , bạn không còn mắc bệnh vặt. Cơ thể lúc nào cũng khỏe mạnh nên công việc được diễn ra thuận lợi hơn.

Tuổi Tý

Theo tử vi mới nhất, Tý là con giáp may mắn hốt hết tiền bạc của thiên hạ. Bạn tích được nhiều công đức nên được quý nhân phù trợ, nạn lớn đến mấy cũng không chết. Nhờ tấm lòng lương thiện, thường xuyên đi chùa cúng dường giúp đỡ người khác nên bạn nhận được nhiều cơ hội tốt trong công việc. Những việc bạn làm đều được cấp trên đánh giá tốt.

Tý thông minh nên được lộc trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Những hiềm khích với đồng nghiệp cũng được hóa giải. Cả hai trở thành bạn hỗ trợ rất tốt cho nhau trong công việc. Điều này giúp bạn có thêm nhiều niềm vui, tinh thần hưng phấn.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp trung thành, bạn không tham lam vật chất nên được nhiều người yêu mến. Trong công việc, bạn có cơ hội thăng tiến, con đường quan lộ rộng mở. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian ở bên nhau nên tình cảm ngày càng thăng hoa, rực rỡ.

Tuất đạt được nhiều thành tựu lớn trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn có thời gian nghỉ ngơi nên tinh thần vô cùng vui vẻ. Nhờ vậy mà bạn không còn đau đầu, mắc phải những bệnh vặt như trước đây. Tuổi Tuất có vận trình vượng phát, được quý nhân chiếu cố nên bạn tha hồ vùng vẫy trong đống tiền.

Nếu có tiểu nhân hãm hại, bạn cũng đủ khả năng để vượt qua mà không cần bất cứ ai giúp đỡ. Nhìn chung vận trình của bạn khá sáng, tình tiền, sức khỏe đều vượng sắc, không có gì đáng lo lắng trong 49 ngày tới.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm