Ngày 16/7 được sao Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, 3 con giáp có sức mạnh kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều

Tâm linh - Tử vi 15/07/2020 06:30

Đúng ngày 16/7, 3 con giáp may mắn này được sao Thiên Tuế chiếu mệnh nên kiếm tiền cực đỉnh, làm một hưởng mười, thảnh thơi cũng có tiền tiêu không hết.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, Thân được sao may mắn chọn mặt gửi vàng, tha hồ kiếm tiền và tiêu tiền. Bạn là con giáp giỏi giang kiếm tiền siêu đỉnh khiến ai cũng thán phục. Trong công việc, bạn được cấp trên ưu ái cho nhiều cơ hội thăng tiến, phụ trách dự án lớn nhất. Nhờ vậy mà bạn có khả năng thể hiện hết tài năng của mình để người khác kính nể, phục sát đất.

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Thân là con giáp may mắn tiền bạc đổ về liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên cũng nên thận trọng những mối quan hệ thân thiết xung quanh để không ảnh hưởng đến vận trình đang suôn sẻ của mình. Vì càng giỏi, càng được trọng dụng, bạn càng có nhiều kẻ thù muốn hạ bệ. Thế nên cứ cẩn thận để phòng những trường hợp xấu nhất xảy ra trong thời điểm này.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn kiếm tiền tỷ khiến nhiều người hờn đỏ mắt. Những dự án riêng của bạn được thực hiện suôn sẻ. Thời điểm này, bạn chỉ cần ngồi không rung đùi tiền cũng đổ về liên tục, tha hồ tiêu xài. Cơ hội thăng tiến của bạn cũng vô cùng sáng sủa, không sợ bất cứ ai hãm hại hay cản đường của mình.

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Mão có cơ hội thăng tiến không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên nên biết chọn lựa mối quan hệ tốt trong thời điểm này vì bạn có cơ hội gặp gỡ bạn bè mới. Bạn sẽ nhận được lời mời đầu tư vào lĩnh vực nào đó, vì vậy hãy hết sức cân nhắc, đừng nóng vội làm hỏng việc lớn. Về phương diện tình cảm, Mão độc thân vẫn không mở lòng đón nhận duyên lành. Bạn chỉ tập trung cho công việc nên bỏ lỡ người thật lòng với mình.

Tuổi Mùi

Mùi là con giáp bản lĩnh, có thể giải quyết công việc bằng khả năng của mình mà không dựa dẫm vào bất cứ ai. Điều này giúp bạn nhận được khá nhiều lời khen ngợi, thán phục của đồng nghiệp. Mối quan hệ đồng nghiệp thời điểm này cũng không còn gay gắt như trước đây. Bạn có thể vui vẻ, nói cười ở nơi làm việc mà không còn sợ ai hãm hại mình.

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Mùi có công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Về phương diện tình cảm, Mùi nên cẩn thận những mối quan hệ mới. Vì họ đang có âm mưu lợi dụng tình cảm lẫn tiền bạc của bạn. Nếu có cảm tình với ai cũng hãy suy xét, tìm hiểu kỹ một chút đừng để bản thân rơi vào bẫy của họ. Nói chung công việc của bạn thuận lợi, có cơ hội kiếm tiền tỷ nhưng chuyện tình cảm thì không như ý.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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