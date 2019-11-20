Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của 12 con giáp: Tuổi Mão vận trình rực rỡ, tuổi Mùi ngày mới ảm đạm

Tuổi Tý gặp nhiều may mắn trong ngày mới. Nhân duyên vượng, cơ hội để người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp.

Xem tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Theo tử vi ngày mới , tuổi Sửu có cơ hội mở rộng mối quan hệ kinh doanh hay làm việc. Dù vậy, bạn đừng quá tin tưởng người khác khi chưa chắc chắn.

Công việc thuận lợi hơn những ngày qua. Khó khăn đều được hóa giải, tiến trình ngày càng phát triển.

Tài lộc ổn định tăng, bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư ngay từ bây giờ.

Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của tuổi Dần

Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần có một ngày không mấy hài lòng khi nảy sinh mâu thuẫn với đồng nghiệp hay gia đình. Tâm trạng không vui có thể khiến bạn khó chịu, ảnh hưởng đến công việc.

Dù vậy, bạn nên giữ bình tĩnh, tìm lời khuyên từ người có kinh nghiệm hay người ấy.

Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, tuổi Mão có vận trình rực rỡ, vận đào hoa nở rộ. Người độc thân có cơ hội thu hút người khác giới.

Công việc không có trở ngại. Tài lộc tăng vào cuối ngày.

Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn kém may mắn trong tiền bạc. Những quyết định chi tiêu nên suy nghĩ cẩn thận.

Tình duyên bất ổn với những người có đôi. Cả hai nên bày tỏ tình cảm, tìm cách thấu hiểu nhau hơn.

Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới, người tuổi Tỵ nên thận trọng với các quyết định trong công việc. Vì chỉ cần sơ sẩy, tiểu nhân sẽ có cơ hội để giăng bẫy.

Điểm sáng trong ngày là tuổi Tỵ được quý nhân giúp đỡ chuyện tình duyên, gia đạo.

Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Ngọ đừng quá cầu toàn trong công việc. Tương đối nhưng hiệu quả mới là phương án tốt nhất.

Tài lộc tăng nhờ vào khoản thu bất ngờ, đây có thể là tiền lời từ đầu tư, hoặc một khoản nợ được hoàn trả.

Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của tuổi Mùi

Ngày mới khá ảm đạm với người tuổi Mùi. Vận may không mỉm cười với bạn, khiến tâm tình của bạn cũng sa sút. Dù vậy, hãy kiên trì để sẵn sàng cho cơ hội kế tiếp.

Tài lộc không tăng, tuổi Mùi nên có kế hoạch chi tiêu để tránh hao hụt vào cuối tháng.

Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân cẩn thận tiểu nhân trong ngày mới. Đây là người từng giúp đỡ bạn, nhưng vì lý do gì đó mà “trở mặt”, muốn hãm hại bạn.

Tuổi Thân có thể tin tưởng vào gia đình hay người ấy. Họ sẽ cho bạn những sự giúp đỡ hữu ích nhất.

Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân.

Tài lộc vẫn chưa khởi sắc, nhưng vẫn đủ để bạn tiêu xài.

Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất khá thoải mái trong công việc. Vì những cố gắng không ngừng của bạn trong thời gian qua đã có kết quả tốt.

Tình duyên ổn định, cả hai có khoảng thời gian vui vẻ khó quên bên nhau.

Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi thứ Năm ngày 21/11/2019 của 12 con giáp, tuổi Hợi có vận tài lộc rực rỡ. Đây có thể là khoản thu bất ngờ vào giữa ngày.

Dù vậy, tuổi Hợi nên cẩn thận chi tiêu, tập trung vào công việc nhiều hơn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.