Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của 12 con giáp: Tuổi Dần gây đại họa, tuổi Ngọ cát khí vượng phát

Công việc của Tý có năng suất cao. Bạn được nhiều người yêu mến nên vận trình hanh thông, thuận lợi. Bản mệnh một bước lên mây, thoát khỏi cuộc sống nghèo khó, vay mượn trước đây. Đây là cơ hội tốt để bạn thay đổi vận mệnh cuộc đời bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của 12 con giáp , ngày đầu tuần tinh thần của bạn tăng lên đáng kể, phấn chấn nên làm gì cũng thành công vang dội. Điều này giúp bạn nhận được nhiều hợp đồng béo bở, giàu có lên trông thấy.

Dần khá nóng tính và bốc đồng nên thường gây ra họa lớn. Bạn cãi nhau với đồng nghiệp, tranh chấp với cấp trên nên công việc không như ý muốn. Dần làm gì cũng chật vật khó khăn vì đã đắc tội với quá nhiều người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vận trình của bạn sẽ vô cùng vất vả.

Theo tử vi mới nhất, Sửu có vận trình khởi sắc, vượng phát. Tiền cứ đổ về như nước, tha hồ mua sắm không lo về giá. Bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền cũng như kiếm được hợp đồng lớn. Cấp trên và đồng nghiệp vô cùng thán phục trước cách giải quyết vấn đề của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của tuổi Mão hốt tiền tỷ về cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Mão là con giáp siêng năng, chăm chỉ luôn cố gắng hết mình trong công việc. Theo tử vi 12 con giáp, Mão sẽ sớm đạt được nhiều thành tựu như bản thân mong muốn. Đồng thời chuyện tình cảm cũng tăng lên trông thấy, thăng hoa khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của tuổi Thìn

Vận trình của Thìn thăng tiến không ngừng. Bạn được cát tinh chiếu mệnh nên tiền cứ đổ về, muốn tránh cũng không được. Sắp tới, bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng mong đợi. Thậm chí còn có được nhiều cơ hội kiếm tiền, mua nhà, mua đất.

Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của tuổi Tỵ có nhiều may mắn bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Bạn đón nhận được nhiều tin vui đổ về cùng một lúc. Tỵ là con giáp bí ẩn, làm gì cũng khá thận trọng. Nhờ tính cách đó mà vận trình của bạn thăng tiến không ngừng. Sắp tới, bạn sẽ gặp được may mắn bất ngờ trong chuyện tình duyên. Người độc thân sớm thoát ế, người có gia đình, tình cảm vợ chồng viên mãn.

Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của tuổi Ngọ

Vận trình của Ngọ cát tinh chiếu mệnh, tiền bạc đổ về liên tục. Mọi khúc mắc được giải quyết một cách triệt để, khó khăn cũng được giải quyết êm đẹp. Mối quan hệ gia đình ngày càng gắn bó, vợ chồng yêu thương, anh em hòa thuận lẫn nhau. Con cái ngoan ngoãn, nghe lời.

Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của tuổi Mùi không như ý muốn - Ảnh minh họa: Internet

Mùi gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Bạn làm gì cũng gặp tiểu nhân cản đường thăng tiến, khó khăn triền miên không dứt ra được. Ngày đầu tuần, bạn nên học cách tiết kiệm, đừng tiêu xài quá phung phí khiến bản thân buồn phiền, vay mượn khắp nơi. Có nhiều tiền cũng nên khiêm tốn, đừng để người khác chán ghét.

Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân có vận trình rắc rối, gặp nhiều tai nạn nhỏ trong công việc. Nếu không tập trung, bạn sẽ bị tiểu nhân chơi xấu. Bạn sẽ đánh mất hình tượng trong mắt cấp trên lẫn đồng nghiệp. Vì vậy hãy chú ý lời ăn tiếng nói, hành động của mình để không bị ai ức hiếp.

Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của tuổi Dậu báo hiệu điều không may - Ảnh minh họa: Internet

Công việc của bạn báo hiệu nhiều điều không may. Bạn nên chuẩn bị kế hoạch thật tốt trước khi thực hiện chuyện gì đó. Lo xa sẽ tốt hơn là làm việc không tính toán trước. Đồng thời Dậu cũng nên tập trung hết sức vào công việc, đừng để người khác có cơ hội cướp công của bạn.

Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của tuổi Tuất

Trong chuyện tình cảm, Tuất cẩn thận kẻ thứ ba chen vào cuộc sống hôn nhân của bạn. Tuy nhiên vận tài lộc của bạn vô cùng hanh thông, công việc suôn sẻ. Thu nhập tăng lên đáng kể, có thể chi trả cho món nợ vay mượn trước đây.

Tử vi thứ Hai ngày 26/8/2019 của tuổi Hợi

Hợi suy nghĩ lung tung ảnh hưởng đến vận trình của bạn. Không những tinh thần của bạn suy sụp mà đường công danh, tiền bạc cũng xuống dốc trầm trọng. Bản mệnh nhạy cảm nên thường bị những lời nói vô tội vạ làm tổn thương.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm