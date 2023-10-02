Tử vi thứ Hai ngày 2/10: Top 3 con giáp cát tường như ý, phú quý bao quanh tứ phía, tha hồ bung lụa, coi chừng tiền tỷ rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 02/10/2023 05:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây từng bước trở thành đại gia, cầu gì được nấy trong ngày 2/10.

Tuổi Dần

Trong mắt người khác, tuổi Dần là những người có ý chí mạnh mẽ, kiên định và không bao giờ khuất phục trước số phận. Mặc dù tuổi Dần mang số mệnh phú quý nhưng không phải ai cũng được sinh ra từ gia đình phú quý, vì vậy muốn gây dựng cuộc sống giàu sang thì họ cũng phải tự nỗ lực rất nhiều. Những người tuổi Dần thường tham vọng, có đôi khi độc đoán nhưng mục đích cuối cùng của họ là có được cuộc sống mà người khác mong muốn

Tử vi học có nói, thời gian trước cực khổ thế nào không biết, nhưng trong ngày 2/10, tuổi Dần sẽ được thượng đế chiếu cố hết mực. Thời gian này, tuổi Dần được thần may mắn phù trợ, mọi công việc đều thuận lợi, suôn sẻ, tài vận vào túi liên tiếp. Đây cũng sẽ là thời điểm hoàng kim giúp tuổi Dần đổi đời, nếu biết nắm bắt cơ hội thì từ giờ về sau, cuộc sống giàu sang phú quý chỉ trong tầm tay.

Tử vi thứ Hai ngày 2/10: Top 3 con giáp cát tường như ý, phú quý bao quanh tứ phía, tha hồ bung lụa, coi chừng tiền tỷ rơi trúng đầu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh sống tình nghĩa, giàu lòng nhân ái, luôn nghĩ cho người xung quanh. Đây là con giáp giàu thấu hiểu, quan tâm đến cảm xúc của người khác nhất. Nhờ tính cách đặc biệt này mà tuổi Mão được ơn trên ban nhiều phước lành, hậu vận không chỉ được Thần Tài nâng đỡ mà còn có quý nhân kề bên

Trong ngày 2/10, người tuổi Mão liên tục gặp may mắn. Được quý nhân che chở và dẫn dắt, con giáp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Phương diện tài lộc khởi vượng, thu nhập của bạn gia tăng đáng kể. Bản mệnh tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi nên việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ, hứa hẹn nhiều dự án khả quan hơn trong tương lai.

Tử vi thứ Hai ngày 2/10: Top 3 con giáp cát tường như ý, phú quý bao quanh tứ phía, tha hồ bung lụa, coi chừng tiền tỷ rơi trúng đầu - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Những người cầm tinh con Ngựa trong lúc này sẽ có vận may cực . Người tuổi Ngọ có vận may ra ngoài, tiền bạc thuận thu, không quá lo lắng, có thể thực hiện theo kế hoạch của bản thân. Sự nghiệp tiến triển thuận lợi, dễ được mọi người ghi nhận và được lãnh đạo khen ngợi, cảm giác hoàn thành mỹ mãn. Cuộc sống bình an và hạnh phúc, những biến cố qua đi, vui vẻ sẽ đến, nụ cười luôn rộng mở.

Ngày 2/10 là thời gian may mắn trong sự nghiệp và tài lộc với con giáp. Bạn có cơ hội thăng tiến nhờ sự giúp đỡ của Chính Ấn và Chính Quan nên dễ gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng.

Tử vi thứ Hai ngày 2/10: Top 3 con giáp cát tường như ý, phú quý bao quanh tứ phía, tha hồ bung lụa, coi chừng tiền tỷ rơi trúng đầu - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp không cần bon chen của nả vẫn đầy nhà vào đúng 5 giờ sáng ngày 2/10: Sống trong nhung lụa, dễ trúng số đổi đời, xòe tay là có tiền tiêu xài

3 con giáp không cần bon chen của nả vẫn đầy nhà vào đúng 5 giờ sáng ngày 2/10: Sống trong nhung lụa, dễ trúng số đổi đời, xòe tay là có tiền tiêu xài

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây kiếm được bộn tiền, cầu được ước thấy vào đúng 5 giờ sáng ngày 2/10.

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