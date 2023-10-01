Tử vi thứ Hai ngày 2/10: 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng phú quý, không thành tỷ phú cũng làm đại gia, đỏ cả tình lẫn tiền, ung dung có của đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 01/10/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây chuẩn bị hưởng lộc vào nhà, công danh thăng tiến trong ngày 2/10.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, có tính trách nhiệm rất cao, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng mà luôn làm đến tận cùng. Trong ngày 2/10, con giáp này sẽ gặp được cơ hội may mắn bất ngờ trong việc kiếm tiền.

Chỉ cần người tuổi Sửu biết nắm bắt thời cơ, sẽ có thể biến “chiếc túi rỗng trở nên đầy ắp tiền bạc”.

Người tuổi Thân tinh anh tháo vát, là người giỏi giao tiếp, nên được nhiều người yêu mến, có vận quý nhân rất vượng.

Thời điểm này, phúc tinh xuất hiện trong cung mệnh, con giáp này sẽ có sự đột biến mạnh mẽ về tài phú. Không chỉ thu nhập chính ổn định, dồi dào mà còn có khả năng trúng xổ sổ với số tiền khủng.

Tử vi thứ Hai ngày 2/10: 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng phú quý, không thành tỷ phú cũng làm đại gia, đỏ cả tình lẫn tiền, ung dung có của đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận trình của 12 con giáp có nói, tuổi Thân là con giáp tinh anh tháo vát, những người cầm tinh con khỉ thường là rất giỏi giao tiếp, nên được nhiều người yêu mến, lại có vận quý nhân rất vượng.

Xem tử vi trong ngày 2/10, thời điểm này người tuổi Thân được phúc tinh chiếu mệnh nên tài chính khá vượng. Không những thế, vận may cũng cao vô cùng nên khả năng lớn người cầm tinh Khỉ còn có cơ may trúng xổ số với số tiền vô cùng cao.

Tuy nhiên, cũng đừng vì vận may tăng cao mà bản mệnh chỉ trông chờ vào việc trúng thưởng. Bởi lẽ, nếu tuổi Thân chăm chỉ và cố gắng làm việc thì số tiền kiếm được sẽ thực tế hơn nhiều. Thời điểm này sẽ có nhiều cơ hội làm giàu đến với người tuổi Thân. Hãy biết nắm bắt thời cơ thì khả năng làm giàu sẽ không khó chút nào.

Tử vi thứ Hai ngày 2/10: 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng phú quý, không thành tỷ phú cũng làm đại gia, đỏ cả tình lẫn tiền, ung dung có của đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong ngày 2/10, tuổi Mùi có cát tinh phù trợ nên đường công danh sự nghiệp hanh thông, tài lộc vô cùng xán lạn. Nhờ sự thể hiện xuất sắc trong tuần vừa qua, con giáp này sẽ nhanh chóng nhận được sự tin tưởng, tín nhiệm từ cấp trên và đồng nghiệp. Ngoài ra, khả năng ứng biến linh hoạt của tuổi Mùi còn giúp bản mệnh hóa giải được không ít mối nguy.

Do công việc thuận lợi nên vận trình tài lộc của tuổi Mùi đã dồi dào trong ngày 2/10, thu được không ít tiền bạc về tay. Tuy nhiên, ngay sau đó bên cạnh tuổi Mùi cũng xuất hiện nhiều hung tinh khiến bản mệnh chi tiêu quá tay, đến lúc nhận ra thì số tiền còn lại đã chẳng còn bao nhiêu. Về chuyện tình cảm, người độc thân tuổi Mùi có thể sẽ sớm được người khác giới thiệu cho ý trung nhân.

Tử vi thứ Hai ngày 2/10: 3 con giáp đạp trúng mỏ vàng phú quý, không thành tỷ phú cũng làm đại gia, đỏ cả tình lẫn tiền, ung dung có của đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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