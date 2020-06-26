Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dậu tốn tiền oan, tuổi Tuất bị chơi xấu

Tâm linh - Tử vi 26/06/2020 06:15

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của 12 con giáp, tuổi Dậu tốn tiền oan vì tin người quá mức, tuổi Tuất bị chơi xấu khiến vận trình lao đao.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình như thế nào để tìm cách phòng tránh những điều xấu.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, Tý được cấp trên khen thưởng, ước mơ của bạn được thực hiện. Vì vậy tinh thần của bạn vô cùng vui vẻ trong ngày. Thái độ làm việc của bạn được nhiều người yêu mến nên gặp khó khăn gì cũng được giải quyết êm đẹp, ít khi gặp chuyện rắc rối thất thoát tiền bạc.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu bay ngay 27/6/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Sửu có nhiều thời gian nghỉ ngơi - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nên tinh thần vô cùng thoải mái. Hãy chuẩn bị tinh thần thật tốt để đón nhận chức vụ mới, cũng như nhiều thử thách trước mắt. Tuy nhiên bạn nên thận trọng lời ăn tiếng nói kẻo làm phật lòng người khác rồi rước họa cho mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Dần

Theo tử vi mới nhất, Dần bị lừa gạt nhưng không tổn hại nhiều về chuyện tiền bạc. Bạn được quý nhân giúp đỡ nên vận trình khá suôn sẻ, điềm dữ đều hóa lành. Hãy tận dụng thời cơ này để đầu tư vào lĩnh vực chuyên môn kiếm về nguồn tiền khủng nhất.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Mão

Mão làm việc có nguyên tắc nên được nhiều người xem trọng. Điều này giúp ích cho chức vụ mà bạn sẽ đảm nhiệm trong tương lai. Hãy cố gắng duy trì thái độ làm việc này để đạt được nhiều thành tựu lớn, thăng tiến không ngừng trong công việc.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu bay ngay 27/6/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Thìn vận trình lao đao - Ảnh minh họa: Internet

Thìn chi tiêu hoang phí nên vận trình vô cùng lao đao, mệt mỏi. Lời khuyên cho Thìn là nên cân nhắc trong chuyện tiền bạc. Bạn có tài kiếm tiền giỏi nhưng cũng đừng tiêu quá hoang phí mà sau này phải vay mượn khắp nơi.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Tỵ

Công việc kinh doanh của bạn mới bước đầu nên có nhiều khó khăn. Tuy nhiên Tỵ nên kiên trì, mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp và thuận lợi hơn. Những việc bạn làm sẽ được công nhận, kế hoạch riêng cũng được thực hiện suôn sẻ, tiền đổ về đếm không xuể.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Ngọ

Ngọ gặp khá nhiều áp lực trong công việc. Bạn phải tăng ca, làm thêm giờ để đúng tiến độ nên tinh thần vô cùng mệt mỏi, sa sút. Bên cạnh đó chuyện tình cảm cũng không được như ý. Những người tuổi Ngọ độc thân không tìm được nhân duyên như ý. Người có gia đình thường xuyên xảy ra cãi vã.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu bay ngay 27/6/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Mùi mắc sai sót - Ảnh minh họa: Internet

Mùi mắc nhiều sai sót nhỏ nhặt trong ngày. Vì điều này mà bạn bị cấp trên khiển trách, không hài lòng về thái độ cũng như chuyên môn nghề nghiệp của bạn. Lời khuyên cho Mùi là nên tập trung hơn cho công việc, sống có trách nhiệm hơn để không ảnh hưởng đến cơ hội thăng tiến của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Thân

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thân có chuyện kinh doanh vượng phát, tiền đổ về như nước. Bạn có duyên buôn bán nên làm một hưởng mười, không còn khổ sở như trước đây. Bên cạnh đó bạn cũng khá dồi dào năng lượng, nhiệt tình trong mọi việc nên được nhiều người yêu mến.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Dậu

Dậu tốn tiền vì những điều nhỏ nhặt, lặt vặt trong ngày. Bạn tiêu không ngừng nghỉ nên lúc nào vận tiền tài cũng thiếu hụt, phải vay mượn khắp nơi. Điều này khiến bạn mệt mỏi, buồn phiền suốt ngày. Nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý, vận trình của bạn sẽ vô cùng lao đao.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Tuất

tu vi thu bay ngay 27/6/2020 cua 12 con giap 4
Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Tuất bị hãm hại - Ảnh minh họa: Internet

Tuất bị tiểu nhân chơi xấu, hãm hại đủ đường. Nhất là về công việc, bạn bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng, cấp trên không còn ấn tượng tốt đối với bạn. Thậm chí còn có nhiều xung đột xảy ra nơi công sở khiến bạn vô cùng mệt mỏi, thường xuyên đau đầu, ngủ không ngon giấc.

Tử vi thứ Bảy ngày 27/6/2020 của tuổi Hợi

Hợi có nhiều vấn đề phát sinh trong ngày, nhất là về công việc. Bạn bị cấp trên khiển trách vì không tập trung, chậm trễ công việc quan trọng. Nếu vẫn giữ thái độ làm việc như thế này, bạn sẽ bị giảm lương thưởng, tệ nhất là bị sa thải.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

7 nét tướng vượng phu của phụ nữ giúp sự nghiệp chồng thăng tiến vù vù

7 nét tướng vượng phu của phụ nữ giúp sự nghiệp chồng thăng tiến vù vù

Đàn ông mà lấy được vợ có 7 nét tướng vượng phu này không những có sự nghiệp thăng tiến mà cuộc sống gia đình còn êm ấp, hạnh phúc viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp tử vi ngày của 12 con giáp

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng