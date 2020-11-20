Tử vi thứ Bảy ngày 21/11/2020 của 12 con giáp: Tý thăng chức tăng lương, Mùi nằm ngửa mà ăn, Sửu, Tỵ xui xẻo đủ đường

Sao Chính Tài soi chiếu nên Tý sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son. Không chỉ được cấp trên trọng dụng, tiền ùa vào túi Tý còn có cơ hội thăng chức tăng lương, ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Dưới đây là thông tin chi tiết về tử vi thứ Bảy ngày 21/11/2020 của 12 con giáp chính xác nhất.

Dần khôn ngoan, có gan làm giàu và không sợ khổ cực nên càng chí thú làm ăn, vững vàng trước sóng gió càng kiếm được bộn tiền. Tử vi ngày mới có nói, trong thứ Bảy này Dần sẽ hái trái ngọt đời mình với số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, thứ Bảy ngày 21/11 Sửu sẽ bị sao Kiếp Tài gây họa, nếu không bị đồng nghiệp xấu hãm hại cũng sẽ bị tranh quyền đoạt lợi. Thế nên, Sửu cần đề cao cảnh giác, đừng quá tin người, cũng đừng cho bất cứ ai vay mượn tiền bạc kẻo của nả đội nón ra đi.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/11/2020 của tuổi Mão

Hôm nay là ngày may mắn với Mão nên con giáp này làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Mọi kế hoạch đều thành công tốt đẹp, cuối ngày đếm tiền sái tay, bước sang ngày mới lộc lá vây quanh chính là phúc phần Mão xứng đáng nhận được.

Ngoài tình duyên, tài vận của Thìn cũng không mấy may mắn, dù làm việc cật lực nhưng không có kết quả - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 21/11/2020 của tuổi Thìn

Thìn và một nửa sẽ dễ cãi cọ, mâu thuẫn, thậm chí lời qua tiếng lại mà rạn nứt tình cảm. Nếu không tự nhắc bản thân kiểm soát cảm xúc Thìn sẽ đánh mất tình yêu đẹp mình đang có. Ngoài tình duyên, tài vận của Thìn cũng không mấy may mắn, dù làm việc cật lực nhưng không có kết quả.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/11/2020 của tuổi Tỵ

Thị phi chốn công sở khiến Tỵ vướng phải những hiểu lầm không đáng có. Thậm chí, con giáp xui xẻo này còn bị người mình tin tưởng bày mưu tính kế để tước đoạt những gì họ đang có. Nếu không đề phòng, sáng suốt trước những quyết định liên quan đến tiền bạc Tỵ sẽ phải trả giá đắt.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/11/2020 của tuổi Ngọ

Công việc trì trệ, mệt mỏi đủ đường khiến Ngọ gần như bế tắc. Đây chính là lý do vì sao khi về nhà Ngọ lại hằn học, cáu gắt, gây chuyện khiến không khí gia đình vô cùng căng thẳng. Thay vì cau có, Ngọ hãy ngồi xuống trải lòng với một nửa để cùng nhau tìm cách giải quyết.

Làm một hưởng mười, tiền lũ lượt ùa vào két, cả tháng 11/2020 nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 21/11/2020 của tuổi Mùi

Thần tài đưa đường chỉ lối, quý nhân nhét tiền vào tay nên ngay từ 0h sáng thứ Bảy Mùi đã bước vào thời hoàng kim. Làm một hưởng mười, tiền lũ lượt ùa vào két, cả tháng 11/2020 nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng lộc chính là lá số tử vi của Mùi.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/11/2020 của tuổi Thân

Xem tử vi mới nhất cho thấy, Thìn sẽ có ngày thứ Bảy với tài lộc bủa vây, phú quý ập xuống đầu. Nhờ chớp được thời cơ nghìn năm có một nên dù làm thuê hay làm chủ Thân cũng ôm bạc tỷ vào người, phải may túi ba gang để đựng.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/11/2020 của tuổi Dậu

Dậu cần biết cách kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình kẻo vạ miệng, khiến cấp trên phật ý. Đặc biệt, nếu ăn không nói có, đơm đặt bịa tạc để nói xấu đồng nghiệp hòng lấy lòng cấp trên thì bạn càng bị khinh rẻ. Bị cấp trên ghét bỏ, đồng nghiệp tẩy chay chính là quả báo Dậu phải gánh chịu.

Tuất sẽ có vận may trời cho, nhận được món tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 21/11/2020 của tuổi Tuất

Tuất nổi tiếng là con giáp trung thực, có trách nhiệm và dám nghĩ dám làm. Đây chính là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn tự thân lập nghiệp, vươn lên làm giàu. Trong hôm nay, Tuất sẽ có vận may trời cho, nhận được món tiền khổng lồ từ trên trời rơi xuống.

Tử vi thứ Bảy ngày 21/11/2020 của tuổi Hợi

Được quý nhân hỗ trợ hết lòng nên công việc của Hợi thuận buồm xuôi gió. Buổi sáng lộc lá bủa vây, buổi trưa tin vui gõ cửa, buổi tối may mắn ngập nhà nên Hợi chỉ việc tận hưởng phú quý sang giàu, tiêu pha xả láng cũng không lo cạn ví.

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