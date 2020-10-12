Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Mão đau đầu vì thị phi, tuổi Tuất tiền bạc phất lên

Tâm linh - Tử vi 12/10/2020 05:00

Dưới đây là tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của 12 con giáp, tuổi Mão đau đầu vì thị phi bủa vây, không giải quyết được. Tuổi Tuất tiền bạc vượng phát.

Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của 12 con giáp giúp bản mệnh lường trước được một ngày của mình xảy ra chuyện tốt, xấu như thế nào để tìm cách đề phòng.

Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Tý dễ gặp nhiều trục trặc trong công việc. Vận trình của bạn bị tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến. Những cố gắng của bạn đổ sông đổ biển, làm bao nhiêu cũng không được công nhận, vận khó khăn bủa vây không giải quyết được.

Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Sửu

tu vi thu ba ngay 13/10/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Sửu nhận tin vui lớn - Ảnh minh họa: Internet

Sửu đón nhận được những tin vui lớn trong ngày. Bạn được cấp trên khen ngợi, tiền bạc đều ở mức ổn định, không thất thoát nhiều. Bạn có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, được nhiều người yêu mến vì sự nhiệt tình, hòa đồng của bản thân.

Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Dần

Dần nên biết cách tiêu tiền hợp lý, đừng vung tay quá trán ảnh hưởng đến vận trình của mình. Bạn nên thiết lập kế hoạch xài tiền một cách tiết kiệm nhất. Hãy gửi ngân hàng trong thời điểm này để sau này nếu cần thì có dùng, không phải vay mượn của bất cứ ai.

Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão gặp nhiều chuyện đau đầu, vướng vào họa thị phi không giải quyết hết được. Những chuyện này tồn đọng làm ảnh hưởng đến vận trình của bạn khá nhiều. Bạn không nên ngồi lê đôi mách trong thời điểm này, hãy sống hòa đồng với mọi người nhiều hơn.

Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Thìn

tu vi thu ba ngay 13/10/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Thìn tiền bạc chạm đỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Bạn được quý nhân nâng đỡ nên vận tiền bạc đều chạm đỉnh, muốn tiêu như thế nào cũng đủ hoặc dư dả. Bên cạnh đó Thìn được ơn trên soi đường lẫn lối nên có vận trình vượng sắc, thuận lợi. Đây là cơ hội giúp bạn vượt qua nhiều khó khăn trước đây, chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu như ý.

Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Tỵ

Tỵ may mắn ngập trời, tin vui đổ về liên tục khiến bản mệnh không kịp trở tay. Người làm công ăn lương được cấp trên khen ngợi, lương thưởng đổ về ồ ạt. Người làm ăn kinh doanh vô cùng hồng phát, tìm được nhiều khách hàng tiềm năng, không sợ ai cản đường thăng tiến.  

Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, vận trình của Ngọ hanh thông, thuận lợi hơn bản thân mong muốn. Người kinh doanh buôn bán có nhiều cơ hội kiếm tiền, thu nhập tăng lên đều đều. Số tài khoản trong ngân hàng của bạn chạm đỉnh khiến nhiều người hờn đỏ mắt, ganh tỵ ra mặt.

Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Mùi

tu vi thu ba ngay 13/10/2020 cua 12 con giap 3
Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Mùi vận trình vượng sắc - Ảnh minh họa: Internet

Đường tài lộc của bạn có nhiều dấu hiệu vượng sắc, tiền bạc đều như ý muốn. Thời điểm này, bạn chỉ cần ngồi không hưởng lộc trời ban. Công danh tiền bạc của bạn vượng sắc, đỏ rực. Bạn tha hồ tiêu xài, mua sắm, không còn tiểu nhân hãm hại như trước đây.

Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Thân

Tài lộc của bạn dừng ở mức vừa phải. Thế nên bạn hãy có kế hoạch chi tiêu hợp lý, đừng phung phí quá mức ảnh hưởng đến vận trình của mình trong thời điểm này. Tuy nhiên bạn hãy chú ý đến sức khỏe, làm việc nên nghĩ đến bản thân, đừng ôm đồm quá nhiều việc.

Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Dậu

Vận trình của bạn gặp nhiều mâu thuẫn, gây ra nhiều tranh cãi với đồng nghiệp. Trong chuyện tình cảm, bạn có mối quan hệ không được như ý. Cả hai không có nhiều thời gian dành cho nhau nên vận trình gặp nhiều trục trặc, có thể có kẻ thứ ba xen vào khiến mối quan hệ mệt mỏi, bế tắc.

Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Tuất

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Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Tuất tài chính vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Vận tài chính của bạn vượng phát rõ rệt, tiền bạc tăng lên mức đáng báo động. Nghề tay trái của bạn có nguồn thu nhập ổn định, cứ ngồi không tiền tự động đổ về không cần phải lo nghĩ quá nhiều. Tuy nhiên trong thời điểm này, bạn nên sáng suốt trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào việc gì đó.

Tử vi thứ Ba ngày 13/10/2020 của tuổi Hợi

Công việc của bạn diễn ra tương đối thuận lợi, tiền bạc ở mức trung bình, tiêu xài thả ga. Bạn không còn sợ ai cướp công trong thời điểm này vì có bản lĩnh cao ngút trời. Tiểu nhân đều tìm cách tránh xa, không dám đến gần bạn trong ngày.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ vướng họa lớn, tuổi Ngọ tiền đầy túi tình đầy tim

Tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ vướng họa lớn, tuổi Ngọ tiền đầy túi tình đầy tim

Dưới đây là tử vi Chủ Nhật ngày 11/10/2020 của 12 con giáp, tuổi Tỵ vướng họa lớn, bị tiểu nhân hãm hại. Người tuổi Ngọ tiền đầy túi, tình đầy tim.

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