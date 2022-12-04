Tử vi thứ 2 ngày 5/12/2022: Tam Hợp nâng đỡ, cát tinh phù trợ, 3 con giáp sau liên tiếp nhận tin vui, sự nghiệp thăng tiến rõ rệt

Tuổi Mão

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão có một ngày làm việc với đầu óc rất tỉnh táo, bạn nghĩ ra nhiều ý tưởng mới khiến mọi người bất ngờ và khâm phục. Hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình, bất kể bạn ở độ tuổi hay vị thế nào.



Có một vài cơ hội đầu tư đáng giá đang bày ra trước mắt bạn ngay ngày hôm nay. Hãy tin tưởng bản thân và thử sức một lần xem sao, có thể bạn sẽ thu được một khoản kha khá, khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên đấy.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ lại chỉ ra những dấu hiệu bất ổn trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Nếu đã tìm được nửa kia, bạn nên bao dung và kiên nhẫn với người ấy hơn, đừng soi mói những điều nhỏ nhặt và bắt người ta phải nghe theo quan điểm của mình.