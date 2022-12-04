Tử vi thứ 2 ngày 5/12/2022: Tam Hợp nâng đỡ, cát tinh phù trợ, 3 con giáp sau liên tiếp nhận tin vui, sự nghiệp thăng tiến rõ rệt

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 21:10

Xem tử vi hàng ngày có tác dụng tham khảo, giúp bạn biết được sơ lược những gì mà mình phải đối mặt trong ngày. Dù gặp may mắn hay xui xẻo, bạn không nên lấy đó để chủ quan hoặc bi quan, mà hãy vững vàng và nhanh chóng nhận ra đâu là việc mình nên làm, giúp cuộc sống phát triển theo hướng tốt đẹp hơn.

Tuổi Mão

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Mão có một ngày làm việc với đầu óc rất tỉnh táo, bạn nghĩ ra nhiều ý tưởng mới khiến mọi người bất ngờ và khâm phục. Hãy mạnh dạn nêu lên ý kiến của mình, bất kể bạn ở độ tuổi hay vị thế nào.

Có một vài cơ hội đầu tư đáng giá đang bày ra trước mắt bạn ngay ngày hôm nay. Hãy tin tưởng bản thân và thử sức một lần xem sao, có thể bạn sẽ thu được một khoản kha khá, khiến mọi người xung quanh đều ngạc nhiên đấy. 

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ lại chỉ ra những dấu hiệu bất ổn trên phương diện tình cảm của bản mệnh. Nếu đã tìm được nửa kia, bạn nên bao dung và kiên nhẫn với người ấy hơn, đừng soi mói những điều nhỏ nhặt và bắt người ta phải nghe theo quan điểm của mình.

Tử vi thứ 2 ngày 5/12/2022: Tam Hợp nâng đỡ, cát tinh phù trợ, 3 con giáp sau liên tiếp nhận tin vui, sự nghiệp thăng tiến rõ rệt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tị

Theo tử vi, Hỏa sinh Thổ, những người tuổi Tị còn độc thân có thể gặp được người ưng ý vào ngay ngày hôm nay, đáng mừng hơn nữa là người ta cũng có thiện cảm với bạn. Hãy trò chuyện kéo gần khoảng cách giữa hai người

Nếu đã có nửa kia, hai người có thể sắp xếp thời gian rảnh và rủ nhau cùng tham gia một chuyến du lịch ngắn ngày. Nếu làm được như vậy, hẳn các bạn sẽ có những kỉ niệm khó quên, khiến quan hệ thêm gắn bó.
Thiên Tài chiếu mệnh, tình hình tài chính của bạn có những tín hiệu khá tích cực. Bạn có thể nhận được lời giới thiệu đầu tư khá đáng tin từ bạn bè. Hãy dũng cảm bước những bước đầu tiên trong lĩnh vực mình chưa quen thuộc.

Tử vi thứ 2 ngày 5/12/2022: Tam Hợp nâng đỡ, cát tinh phù trợ, 3 con giáp sau liên tiếp nhận tin vui, sự nghiệp thăng tiến rõ rệt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi hàng ngày 5/12/2022 của 12 con giáp, Chính Tài báo hiệu tình hình tài chính dư dả của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay. Bạn có thể nhận được một phần thưởng nóng, khoản tiền này sẽ bổ sung vào thu nhập khiến bạn thêm phần dư dả.
Với người làm ăn kinh doanh, bạn tìm được những khách hàng và đối tác mới đầy triển vọng. Dù hơi vất vả một chút, song bản mệnh nhanh chóng nhận ra hiệu quả làm ăn. Đồng tiền đang chảy ào ào vào túi bạn.
Hỏa sinh Thổ, người còn độc thân có thái độ khá cởi mở với mọi người xung quanh, trong lòng bạn thầm mong nửa kia hãy mau xuất hiện. Chính vì vậy, bạn nhiệt tình hơn khi tham gia những buổi xem mắt do người thân giới thiệu.

Tử vi thứ 2 ngày 5/12/2022: Tam Hợp nâng đỡ, cát tinh phù trợ, 3 con giáp sau liên tiếp nhận tin vui, sự nghiệp thăng tiến rõ rệt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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