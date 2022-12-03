Từ nay đến cuối năm, trong ví còn thứ này nhớ vứt đi ngay nếu không muốn 'nghèo hết kiếp', nợ nần chồng chất

Không nên để quá nhiều thứ trong ví, khiến ví căng phồng vì nhiều giấy tờ. Không nên tận dụng ví để nhét cả điện thoại, móc khóa vào trong đó.

Nếu muốn đựng những vật dụng khác, bạn nên sử dụng một chiếc túi riêng, tránh để chung với tiền trong ví.

Các hóa đơn thanh toán đại diện cho số tiền bạn đã tiêu, đã mất đi. Nếu giữ lại chúng trong ví sẽ không tốt cho tài vận. Chúng được cho là nhân tố kích thích nợ nần tăng lên. Do đó, bạn không nên giữ bất cứ hóa đơn nào trong ví, dù chỉ trong thời gian ngắn.

Nếu muốn lưu lại các hóa đơn, bạn có thể đựng chúng trong túi riêng hoặc kẹp vào quyển sổ chi tiêu.

Không để hình ảnh bạn và người thân trong ví

Rất nhiều người có thói quen để ảnh người thân hoặc ảnh họ trong ví mà không biết việc này cũng tác động tiêu cực đến tài vận của họ. Vì việc để hình ảnh vào ví sẽ làm nhiễu loạn và giảm sức hút tiền tài, sự giàu có.

Như vậy, bên cạnh chọn ví theo mệnh, để dòng tiền liên tục đổ về ví tiền, không bị ngắt quãng, bạn hãy luôn giữ ví ngăn nắp, chỉ để tiền và thẻ ATM. Những thứ không cần thiết nên loại bỏ khỏi ví.

Để tiền lẻ vào ví mới

Nếu vừa mua một chiếc ví mới, bạn không nên bỏ tiền lẻ vào trong đó. Hãy để những tờ tiền có mệnh giá lớn, càng nhiều càng tốt để “khai vận” cho tài khí của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Để ví rỗng

Bạn đừng bao giờ tiêu hết sạch sành sanh tiền trong ví. Nên để lại một chút tiền để thu hút tài lộc. Xét về mặt tâm lý, việc ví luôn có tiền giúp bạn có cảm giác yên tâm, tự tin khi ra khỏi nhà. Còn trong phong thủy, nó là yếu tố thu hút tiền bạc, tài lộc cho chủ nhân.

Khi để tiền trong ví, bạn nên để ở tất cả các ngăn. Không quan trọng mệnh giá, chỉ cần các ngăn của ví luôn có tiền sẽ tạo cảm giác đầy đủ, thu hút thêm may mắn. Nhờ đó, kho tiền tài của bạn sẽ không bao giờ trống rỗng.

Chọn ví theo mệnh để thu hút và giữ gìn vận may, tài lộc

Khi mua ví, một trong những quy tắc chọn ví hợp phong thủy là chọn màu ví hợp mệnh.

Người mệnh Kim hợp với ví màu vàng, nâu, trắng.

Người mệnh Mộc hợp với ví màu xanh lá cây, đen.

Người mệnh Thủy hợp với ví có màu đen, trắng.

Người mệnh Hỏa hợp với ví có màu đỏ, hồng, nâu, xanh lá cây.

Người mệnh Thổ hợp với ví có màu vàng, nâu, đỏ, hồng.