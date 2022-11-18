Những bí mật thầy phong thủy luôn giữ kín không tiết lộ cho ai biết

Ai cũng muốn có phong thủy tốt và họ thường tìm tới chuyên gia nhưng không phải điều gì cũng được tiết lộ. Chỉ khi biết được giá trị cốt lõi, bạn mới đủ tỉnh thức để biết nên làm gì.

Phong thủy thực tế không phải là điều gì quá xa vời vì nó cũng như là nhân quả vậy. Vì thế, cho dù bạn ở trong ngôi nhà hội tụ đầy đủ những yếu tố phong thủy nhưng tâm không lương thiện thì vẫn phải đối mặt với rủi ro, xui xẻo như thường. Các thầy phong thủy sẽ chỉ cho bạn biết nên chuyển đồ vật này hướng nào, đồ vật kia hướng kia nhưng họ sẽ chẳng bao giờ tiết lộ cho bạn biết rằng có nhiều yếu tố phi phong thủy lại có khả năng tác động lớn tới phong thủy.

Vậy làm thế nào để có phong thủy tốt? Đó thực sự là sự kết hợp giữa cả lý thuyết của những thầy phong thủy với việc tu dưỡng nhân phẩm của mình. Hiếu thuận cha mẹ Sự hiếu thảo luôn được đề cao vì chỉ cần một lòng thờ mẹ kính cha cũng đủ giúp chúng ta cải vận tốt đẹp hơn. Chữ hiếu là gốc của thiện lành. Làm tốt được chữ hiếu mọi điều khác cũng sẽ dần mà biến chuyển trở lên thiện lành, tốt đẹp theo.

Nếu ta chỉ mải chạy theo những thứ hư ảo trong cuộc sống này, mong cầu được nổi danh phát tài đến quay đầu nhìn lại thấy người thân, thấy cha mẹ mình buồn rầu rơi lệ vì mình thử hỏi thành công ấy liệu có ý nghĩa gì không?

Không nói xấu người khác Những lời nói xấu xuất phát từ những suy nghĩ tiêu cực, khuôn mặt của chúng ta khi nói xấu ai đó cũng trở nên đáng sợ hơn, thế mới nói là tâm sinh tướng.

Những suy nghĩ tiêu cực mang theo cả những năng lượng tiêu cực. Năng lượng này có tính lan tỏa ra xung quanh nên sẽ có rất nhiều người vì thế mà xa lánh, không muốn gần gũi bạn. Cho dù hành động của bạn tỏ ra là thân thiện nhưng không hiểu vì sao không thể thân thiết được với ai.

Khiêm tốn Sự cao ngạo không làm cho người khác nể trọng mà chỉ thấy bạn hợm hĩnh. Chỉ sự khiêm tốn, nhún nhường mới làm người khác tôn trọng, yêu mến. Cách nói chuyện hòa nhã, điềm tĩnh, vui vẻ thì ai cũng thấy họ dễ thương,, vận khí của bản thân cũng tự nhiên được hanh thông. Đối với khuyết điểm và thiếu sót của người khác hãy bao dung, làm được vậy chính lòng bạn cũng thấy thanh thản hơn. Sống càng bao dung thì gia đình càng hạnh phúc ấm êm. Cuộc sống không phải là nơi để phân thắng bại, tranh giành phân cao thấp. Người với người hiểu nhau nhiều hơn sẽ bớt đi sự hiểu lầm, tâm liền tâm sẽ giúp tăng thêm phần bao dung và bớt đi sự phân tranh. Không sát sinh Cái gọi là địa thế phong thủy tốt, chính là chỉ những nơi dồi dào sinh khí. Sát sinh sẽ khiến hết thảy sinh linh đều sợ hãi, đều trốn đi nơi khác.

Hãy thử nghĩ xem, nơi nào là không có sinh linh? Chẳng phải là sa mạc sao. Trên sa mạc, thứ gì cũng không có, vậy còn gì là của cải, phúc lộc, vui vẻ, an khang đây? Phong thủy tốt vẫn có tai ương nếu đức hạnh không đủ Người với người hãy dành sự tôn trọng cho nhau, đối xử với nhau bằng tâm thiện lương. Cái gốc của con người là Chân thành, Thiện niệm, Nhẫn nhường, nói chuyện với một người chân thành ta thường cảm thấy dễ chịu, thoải mái, như có luồng không khí trong lành vây quanh họ vậy. Năng lượng của chân thành, thiện niệm rất mạnh mẽ, nó có thể tiêu trừ đi những năng lượng xấu.

Một người luôn chú trọng bồi dưỡng phẩm chất và đạo đức cho mình chính là một loại phong thủy tốt nhất có thể mang theo bên mình, bảo vệ bản thân, cải thiện hoàn cảnh xung quanh. Đây là những điều không thầy phong thủy nào nói cho bạn biết.

Người xưa tại sao lại có thể bắt mạch, dựa vào mạch tượng của người ta để phán đoán phúc lộc của một người? Điều đó thật sự có thể. Hết thảy những sự vật bên cạnh của một người, đều là tâm tướng được phóng đại phản ánh ra bên ngoài của người ta, chỉ cần cẩn thận quan sát những thứ này, thì bản thân là có thể nhìn ra được. *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau ly hôn, chú ý thay đổi phong thủy để có khởi đầu mới tốt đẹp Chỉ một chút thay đổi về phong thủy cho không gian sống của mình sau khi ly hôn, con tim bạn sẽ sớm "vui trở lại", bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-bi-mat-thay-phong-thuy-luon-giu-kin-khong-tiet-lo-cho-ai-biet-526149.html