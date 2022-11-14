Sau ly hôn, chú ý thay đổi phong thủy để có khởi đầu mới tốt đẹp

Chỉ một chút thay đổi về phong thủy cho không gian sống của mình sau khi ly hôn, con tim bạn sẽ sớm "vui trở lại", bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

1. Chuyển nơi ở mới Mỗi cuộc hôn nhân tan vỡ, kèm theo đó là biết bao cảm xúc rối ren, nỗi lòng đau khổ, nước mắt nghẹn ngào. Mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu bạn chuyển tới nơi ở mới, tạm bỏ qua những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn trong quá khứ. Như vậy, bạn sẽ tránh được sự ảnh hưởng xấu của năng lượng tiêu cực sau khi ly hôn. Đồng thời, không gian và nguồn năng lượng mới mẻ sẽ giúp bạn suy nghĩ tích cực, thông suốt và nhanh chóng lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống hơn.

Theo phong thủy sau ly hôn, khi tới nơi mới, bạn không nên mang theo bất cứ đồ vật gì từ ngôi nhà cũ vì nó gắn liền với sự buồn phiền, tan vỡ, không may mắn.

2. Thay đổi phong thủy không gian cũ Trong trường hợp không thể chuyển tới nơi ở mới. Bạn vẫn có thể chủ động bài trí, trang hoàng, thay đổi lại phong thủy nơi ở cũ.



- Lau chùi, sắp xếp lại vị trí, vệ sinh mọi đồ đạc trong nhà.

- Bỏ đi những đồ vật cũ, hỏng, không dùng đến để loại trừ năng lượng tiêu cực, tạo sự thông thoáng cho không gian sống. Những hình ảnh, đồ dùng liên quan đến “người cũ” cũng không nên lưu giữ lại.

- Sắm thêm đồ nội thất mới, thay tranh ảnh mới trong phòng khách, phòng ngủ... Nếu cần có thể là một chiếc giường ngủ mới. Nhưng cần lưu ý về kích cỡ, có thể nhỏ hơn so với trước kia. Phần đầu giường dù làm bằng gỗ hay bọc đệm cũng phải đảm bảo chắc chắn, tạo cho bạn cảm giác được hỗ trợ và an toàn khi ngủ.

- Mua một vài đồ vật dễ thương, đúng theo sở thích của bạn để mang vào phòng ngủ. Như vậy trái tim bạn dễ “thổn thức” trở lại, tinh thần bạn cũng dễ chịu hơn.

- Nếu có thể, hãy thay màu sơn tường. Những gam màu tươi tắn, bắt mắt sẽ giúp bạn nhanh chóng lãng quên quá khứ đau buồn, suy nghĩ lạc quan để nhìn về tương lai phía trước, mọi kết thúc chỉ là khởi đầu.



- Thường xuyên sử dụng hoa tươi để bài trí trong nhà. Vừa tăng thêm giá trị thẩm mĩ, lại giúp tinh thần thư giãn, đồng thời tăng thêm vận đào hoa cho bạn.

Lưu ý: Không cần phải nóng vội để hoàn thành tất cả mọi việc cùng một lúc. Bạn tiến hành từng việc, lấy đó làm thú vui, thư giãn đầu óc riêng của mình. Miễn sao những điều bạn làm góp phần tạo ra yếu tố phong thủy tốt là được. *Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-ly-hon-chu-y-thay-doi-phong-thuy-de-co-khoi-dau-moi-tot-dep-524685.html