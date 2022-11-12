Ai có con gái sinh vào 3 giờ này như "phượng hoàng trên cành", hậu vận đỏ thắm, mang số vượng phu, ai cũng săn đón

Mão thuộc cây Âm và ở trên 4 vị trí tài dương, con gái sinh vào giờ này là biển phúc, cành dương nối liền phú quý, mệnh chủ sẽ không lo cơm áo và cha mẹ thịnh vượng.

Con gái sinh vào giờ này thông minh, lanh lợi, đức độ từ nhỏ, tính tình kiệm lời nhưng rất chăm chỉ, thời kỳ nào cũng là người giỏi giang, sau này lớn lên tương lai sẽ không thấp kém, thường tìm được người tốt giúp đỡ cô ấy trong sự nghiệp, của cải là của chung hai người, sau khi kết hôn hai gia đình như chim phượng trên cành, tuy là phụ nữ nhưng lại có số mệnh giàu sang, quyền quý trong đời sống .

Trưa: 11:00 đến 13:00

Buổi trưa tượng trưng cho vị trí nam do ngũ hành vượng, con gái sinh vào giờ này sinh ra đã hút tài lộc, từ nhỏ đã có tính cách hoạt bát, năng động, mạnh mẽ hơn con trai, nhưng nội tâm tính tình vừa cứng rắn, vừa mềm mỏng, từ nhỏ đã biết tự gánh vác trách nhiệm với gia đình, không có tính khoe khoang.

Mặc dù bình yên vào buổi trưa rất vượng nhưng con gái sinh vào giờ này không những không vất vả mà còn hưởng phúc cả đời, gia đình họ sẽ không bao giờ nghèo đến già.

Chiều tối: 17:00 đến 19:00

Con gái sinh giờ này còn tượng trưng cho ngũ hành vượng khí, nên con gái sinh vào giờ này có thể được ví như “ổ khóa an toàn” của gia đình, là điềm lành cả đời hạnh phúc, giàu có và sung túc của cả gia đình.

Họ thông minh, ham học hỏi và chu đáo, luôn có thể giải quyết những mâu thuẫn, rắc rối trong gia đình bằng những ý tưởng thực sự tốt. Khi lớn lên, không những không để cha mẹ phải lo lắng mà còn có thể tiếp tục làm cho gia đình nhà chồng thêm thành đạt, trời sinh mệnh phượng hoàng, vì vậy phụ nữ sinh ra ở gia đình nào cũng có thể trở thành một ngôi sao may mắn của bất kỳ gia đình nào.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.