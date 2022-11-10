Có thể bạn chưa biết: Bí ẩn tâm linh và ý nghĩa đằng sau khoảnh khắc 11 giờ 11 phút chúng ta vô tình trên đồng hồ

Chắc chắn trong chúng ai cũng đã từng ít nhất một lần thắc mắc vì sao bản thân lại thường bất chợt nhìn thấy những con số giống nhau liên tục lặp lại trên đồng hồ, đặc biệt là khi sử dụng đồng hồ điện tử.

Với thời gian trên đồng hồ hệ số 12 tiếng, 11 giờ 11 phút (11:11) quả thực là thời khắc vô cùng đặc biệt và duy nhất khi dãy số 1 cùng lúc xuất hiện trên mặt đồng hồ. Vậy điều gì khiến thời khắc này trở nên đặc biệt và quan trọng đến vậy?

Không sai khi nói rằng, thời khắc 11:11 là giây phút đặc biệt hơn cả và cũng rất nhiều người vô tình gặp phải. Đây là thời điểm bốn con số 1 cùng xuất hiện trên đồng hồ giống hệt nhau, song song, ngay ngắn và đồng bộ.

Dù hành động xem đồng hồ này là bộc phát không có chủ đích và diễn ra vào những khoảng thời gian khác nhau, có những lúc ta chỉ chợt nhìn thoáng qua đồng hồ và phải giật mình khi phát hiện thời gian trùng giờ và phút giống như khoảnh khắc 11 giờ 11 phút.

Dễ thấy, con số ở thời điểm này thỏa mãn cả đôi mắt lẫn tâm trí người nhìn thấy một cách khó hiểu, nhất là với những người có niềm đam mê và quan tâm đặc biệt tới những con số.

Sự trùng hợp bất ngờ và thú vị này khiến không ít người tò mò về ý nghĩa thực sự đằng sau khoảng khắc 11 giờ 11 phút này.

2. Lý giải của khoa học về khoảnh khắc 11 giờ 11 phút

Khoa học có những cách lý giải về khoảnh khắc 11:11 này như sau:

Theo logic, những con số có ở khắp mọi nơi xung quanh cuộc sống của ta nên chuyện trông thấy chúng là hoàn toàn dễ dàng. Tuy nhiên, có một vài con số sẽ nổi bật hơn cả và khiến người ta ghi nhớ, đó thường là các số theo chuỗi tăng tiến 1-2-3-4-5… hoặc những cặp số giống nhau.

11:11 (hệ 12 giờ) là khoảnh khắc duy nhất trong ngày mà các con số 1 trùng lặp với nhau. Chính vì vậy mà dãy số này dễ dành thu hút sự chú ý hơn hẳn các số khác và lưu lại trong đầu chúng ta lâu hơn.

Một khi đã bị thu hút và chú ý đến nó, ta sẽ trở nên bận tâm, tò mò về chúng và càng như thế, các con số lặp lại như 11:11 cũng càng xuất hiện trước mắt ta nhiều hơn.

Còn nếu giải thích theo hướng phi logic, nhà tâm lý học Carl Jung (Thụy Sĩ) đã gọi sự trùng hợp kỳ lạ giữa những sự vật hay hiện tượng xảy ra đồng thời và có sự kết nối với nhau bằng khái niệm “synchronicity” (tạm dịch: đồng thanh tương ứng).

Ông cho rằng sự trùng hợp đó không phải là ngẫu nhiên. Sự xuất hiện lặp lại của số 11:11 trên đồng hồ có thể rơi vào trường hợp này.

Còn theo nghiên cứu của Đại học Arkansas, sự lặp lại của những con số khiến người ta trở nên thích thú và vui vẻ hơn.

Đơn giản bởi con người thường nhầm lẫn rằng họ nhận thức sự vật qua các giác quan nhờ hình hài của chúng, như vuông hay tròn, dài hay ngắn. Nhưng trên thực tế, ta phân biệt được là nhờ trải nghiệm vật thể đó trong quá khứ, khiến ta gợi ra trong đầu khi gặp lại sự vật đó.

Hiện tượng này được gọi là “hiệu ứng từng trải”, là một trong những nguyên do khiến ta cảm thấy rất thú vị và ghi nhớ mãi khi gặp một điều gì đó trùng hợp và lặp đi lặp lại.

3. Sự thật đằng sau khoảnh khắc linh thiêng 11 giờ 11 phút

Dưới góc độ tâm linh, số 11 tượng trưng cho sự liên kết giữa cái chết và sự bất tử. Điều này cho thấy khi đồng hồ điểm vào khoảnh khắc 11 giờ 11 phút thì một cửa sổ, chân trời mới sẽ được mở ra, ban cho bạn những điều tốt lành từ Chúa trời.

Trong Thần số học của phương Tây, con số 11 còn được coi là số chủ đạo vì được cấu tạo từ 2 chữ số giống nhau. Nó sở hữu những phẩm chất của sự kiên nhẫn, trung thực, trực giác, tâm linh, nhạy cảm và chủ nghĩa duy tâm.

Khi trông thấy một chuỗi số lặp đi lặp lại nhất là số 11, bạn rất có thể đang được sống trong thời khắc nhiều điều kỳ diệu của vũ trụ sắp xảy ra.

Còn các Đạo gia tin rằng, khi bạn gặp con số 11 liên tục 3 lần trong một tuần, hãy xem đó là điềm báo tâm linh, là hồi chuông “thức tỉnh” bản thân cần lên “dây cót” cho tinh thần.

Bạn cần phải nhanh chóng thực hiện những thay đổi lớn trong cuộc sống vì đây rất có thể sẽ là khoảnh khắc bước ngoặt lớn trong cuộc đời bạn sẽ diễn ra.

Ngoài ra, sự xuất hiện nhiều lần trong thời gian ngắn của con số 11:11 này cũng nhắc bạn nên có ý thức về sự cân bằng trong các lĩnh vực của cuộc sống như giữa công việc và nghỉ ngơi, giữa cảm xúc và lý trí…

Một số ý kiến khác cũng cho rằng khi trông thấy dãy số này có nghĩa là có một cánh cửa đang mở ra trong cuộc sống của bạn và bạn nên nhờ tới sự hướng dẫn của “thiên thần” để được chỉ đường dẫn lối.

Dù có rất nhiều ý kiến khác nhau để giải thích về khoảnh khắc này song nhìn chung dãy số 11:11 có tác động không nhỏ đến suy nghĩ trong tâm trí của người nhìn thấy. Nó nhắc nhở người ta nên tập trung và có suy nghĩ tích cực, lạc quan để đón chờ điều kỳ diệu sắp tới.

Bên cạnh ý nghĩa động viên, dãy số 11:11 còn có nhiều ý nghĩa khác thú vị không kém. Theo lịch của người Maya cổ đại, toàn thế giới sẽ có bước chuyển mình và nhân loại sẽ cùng nhau chào đón kỉ nguyên mới vào thời điểm 11:11 ngày 21 tháng 12 năm 2012.

Không những vậy, nhiều nhà nghiên cứu khác khi nói về dãy số này cho rằng tổng của chúng bằng 4, một con số may mắn theo quan niệm phương Tây: số 4 trong 4 cạnh bằng nhau của hình vuông, số 4 của 4 mùa trong năm, số 4 trong 4 nhân tố tạo nên sự sống (đất - khí - nước - lửa) và số 4 trong cỏ 4 lá may mắn…

4. Điều gì xảy ra nếu vô tình nhìn thấy khoảnh khắc 11 giờ 11 phút?

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra khi ta vô tình nhìn thấy khoảnh khắc 11:11 linh thiêng và đặc biệt này?

Với những người tin vào thế giới tâm linh, dãy số 11:11 như một lời nhắc nhở, rằng bạn đang sống trong khoảnh khắc dễ xảy ra những điều kỳ diệu nhất của vũ trụ. Đây là thời khắc vô cùng may mắn, tượng trưng cho sự hiệp nhất của nhân loại.

Một số người cũng tin rằng, thời điểm 11 giờ 11 phút chính là lúc trời đất sẽ thu hút sự chú ý của chúng ta để báo hiệu một điều gì đó quan trọng.

Nếu đang cảm thấy mệt mỏi hay chán nản mà vô tình nhìn thấy một dãy số lặp, đặc biệt là 11:11, hãy nhớ rằng đó là một dấu hiệu may mắn đến từ các vị thần hộ mệnh của bạn.

Trong khoảng thời gian này ban hãy cứ dành toàn bộ sự tập trung của bản thân mình cho những gì bạn thực sự mong muốn, thay vì quẩn quanh bên lý do khiến mình sợ hãi. Những thiên thần sau khi hiểu được sự cố gắng cũng như nỗ lực của bạn sẽ ban tặng những phần thưởng xứng đáng.

Như vậy, khoảnh khắc 11 giờ 11 phút quả thực là thời điểm vô cùng kỳ diệu. Vậy thì ngay từ bây giờ, mỗi khi bản thân vô tình bắt gặp thời khắc này, hãy nhớ rằng chắc chắn sẽ có một điều may mắn sắp mỉm cười với bạn.

Tuy vậy, ý nghĩa linh thiêng của khoảnh khắc này sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng nếu chúng ta cố tình cài chuông đồng hồ hay lựa chọn số phòng, số tầng… mang số 11.

Ta phải để mọi thứ diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên và vào khoảnh khắc trùng hợp vô tình ấy, điều ước sẽ trở thành hiện thực.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.