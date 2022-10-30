Tắc kè vào nhà tốt hay xấu, gia chủ chớ hoang mang vì những ý nghĩa giải mã cực chi tiết sau đây!

Dưới góc nhìn của phong thủy thì khi tắc kè vào nhà lại mang ý nghĩa khác, chúng đang gửi tới thông điệp nhắc nhở bạn cần phải tiếp tục học hỏi thêm, không ngừng trau dồi bản thân, bổ sung những thiếu sót để tạo tiền đề cho những bước ngoặt mới mẻ trong tương lai. Đặc biệt chúng còn báo hiệu cho những điều liên quan tới đời sống tình cảm của gia chủ sắp có những thay đổi, lúc này nên chuẩn bị tinh thần cho những chuyện sắp xảy ra.

Tắc kè là loài bò sát thích trú ẩn ở nơi ẩm ướt, ít ánh sáng, nhiều bóng râm vì thế chúng gợi cảm giác u ám, từ đó người xưa cho rằng tắc kè là loài vật mang lại những điều không may khi nó vào nhà bạn. Hơn nữa, tiếng kêu của nó cũng mang lại cảm giác bí ẩn, đáng sợ, gây ra sự lo âu, không yên nên theo quan niệm dân gian thì khi chúng xuất hiện trong nhà kèm với tiếng kêu là điềm báo không tốt. Tuy nhiên, đó là nhận định khá chủ quan vì đó chỉ là đặc tính riêng của loại bò sát này mà thôi.

Cũng như cóc vào nhà, tắc kè xuất hiện trong nhà với hình dáng bên ngoài khá xấu xí, đáng sợ nên nhiều người giật mình với sự xuất hiện của chúng, do đó mỗi khi chúng bò vào nhà thường gây sợ hãi.

Người đã có gia đình dự báo sẽ có thay đổi tiêu cực, có dấu hiệu xảy ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, là cơ hội để người thứ 3 xuất hiện, nguy cơ người bạn đời của bạn đang có một mối tình vụng trộm với ai đó. Điều này nhắc nhở bản mệnh không được chủ quan, hãy quay về để vun vén cuộc sống gia đình, dành thời gian chăm lo cho người bạn đời của mình để cải thiện mối quan hệ vợ chồng, hạn chế tối thiểu nguy cơ xấu xảy ra.

Người độc thân sẽ có thay đổi tích cực trong đời sống tình cảm, có dấu hiệu bạn sẽ sớm gặp được người trong mộng, hai người hứa hẹn sẽ có kết thúc đáng mong chờ bằng một lễ cưới tưng bừng trong tương lai.

2. Điềm báo gì khi có tắc kè vào nhà?

Tắc kè hoa vào nhà

Ít ai có cơ hội gặp một chú tắc kè hoa vì thế, nếu bạn vô tình bắt gặp trong nhà mình một con tắc kè hoa đang kêu thì đừng lo lắng vì vận may đang tới gần.

Điềm báo khi tắc kè hoa vào nhà là bạn có cuộc sống hết sức thuận lợi, làm việc gì cũng sớm công thành, danh toại, chắc chắn sau này sẽ rất giàu có, sự nghiệp hanh thông, có cơ hội thăng tiến trong tương lai.

Chỉ 1 con tắc kè đi vào nhà

Thông thường, hiện tượng có một chút tắc kè vô tình ghé thăm nhà bạn điềm báo việc sắp có thêm người mới trong gia đình bạn. Phụ nữ trong nhà sớm có tin vui bầu bí, việc sinh nở cũng thuận buồm xuôi gió.

Nếu thành viên trong nhà đang có ý định kết hôn thì thời điểm này cũng khá thích hợp để cân nhắc hay thực hiện việc này.

Có 3 con tắc kè cùng vào nhà

Cũng tương tự như việc 1 con tắc kè vào nhà, khi bắt gặp cùng lúc có 3 con tắc kè vào nhà cũng ngầm báo hiệu một tin vui sắp đến với gia đình bạn, do đó, đừng vì vẻ ngoài xấu xí của chúng mà vội lo lắng hay xua đuổi chúng đi nhé. Có thể chúng là vị khách quý nên được chào đón trong nhà bạn đấy.

Nếu là người đi làm cho thấy thời cơ đang đến gần, bạn nên tập trung để trau dồi thêm kiến thức cho bản thân, thể hiện năng lực để thăng chức hoặc nhận chức vụ mới trong tương lai.

Nếu bạn là chủ doanh nghiệp thì cũng chuẩn bị tốt các nguồn lực để nắm bắt thời cơ vàng đang tới.

Nếu ai đang theo đuổi việc học hành, sắp bước sang giai đoạn gay cấn như thi cử, thì cần trau dồi thêm kiến thức, không ngừng chăm chỉ luyện tập, bạn sẽ nhận được kết quả xứng đáng, đây là dấu hiệu của một kỳ thi thành công ngoài mong đợi khi bạn thực sự nỗ lực.

Tắc kè kêu khi vào nhà

Thông thường khi loài này bò vào nhà thì thường hay phát ra nhiều tiếng kêu vô cùng đặc biệt. Vừa nghe tiếng kêu của tắc kè nhiều người có cảm giác rợn cả người lên như báo hiệu một điềm gì đó nên họ cho rằng có điềm báo xui xẻo. Hơn nữa, người cao tuổi trong làng thường kể lại rằng: “Hễ tắc kè vào nhà ai, kêu ba tiếng, thì nhà đó gặp chuyện chẳng lành. Nhẹ thì tai nạn đau ốm, thuốc thang. Nặng thì mất mạng”.



Bên cạnh đó, có quan niệm cho rằng nếu nghe tiếng tắc kè kêu trong nhà vào ban ngày là điềm báo dễ gặp chuyện không may, chẳng lành, cần cẩn thận hơn nữa. Tuy nhiên có người lại cho rằng tắc kè vào nhà là chuyện tốt, mang lại nhiều tài lộc cho gia đình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.