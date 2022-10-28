Lọ hoa trên bàn thờ đặt bên trái hay bên phải mới đúng? Tưởng đơn giản nhưng 10 nhà thì 9 nhà làm sai!

Lọ hoa trên bàn thờ còn được là lộc bình nhưng có kích thước nhỏ hơn. Đặt lộc bình ở hai bên bàn thờ tạo ra sự trang trọng cho không gian thờ cúng.

Mỗi khi đến ngày lễ, các gia đình sẽ chuẩn bị những bình hoa tươi đẹp mặt để lên bàn thờ, vừa mang lại cảm giác trang trọng vừa đem đến mùi hương dễ chịu.

Ngoài ra, việc đặt bình hoa bằng gốm sứ trên bàn thờ cũng mang ý nghĩa tụ tài, lưu giữ sinh khí tốt đẹp của đất trời.

Đặt lọ hoa bên trái hay bên phải bàn thờ?

Tùy theo số lượng lọ hoa, cách đặt cũng sẽ khác nhau.

Độc bình

Theo quan niệm của các cụ ngày xưa, cách bài trí hoa quả và bình hoa trên bàn thờ dựa trên nguyên tắc "Đông bình, Tây quả". Theo quy luật tự nhiên, mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây, cây cối phải đơm hoa rồi mới kết trái. Vì vậy, bình hoa sẽ đặt ở hướng Đông, còn trái cây đặt ở hướng Tây. Như vậy là hợp ý trời đất.

Bàn thờ gia tiên thường đặt ở giữa căn nhà theo hướng Nam. Trong khi đó, bình hoa đặt ở bên trái bàn thờ (phía Đông). Khi có gió Đông, Đông Nam thổi vào, hương thơm dịu nhẹ của hoa sẽ lan tỏa khắp không gian thờ cúng. Đĩa hoa quả đặt ở bên phải (phía Tây) sẽ tiện cho việc bày biện ngũ quả.

Hướng Đông đặt bình hoa còn tượng trưng cho mùa xuân đơm hoa kết trái. Trong khi đó, hướng Tây tượng trưng cho mùa Thu - Thu liễm (trong câu nói của người xưa: "Xuân sinh, Hạ trưởng, Thu liễm, Đông tàng") được hiểu là nơi kết trái. Để lọ hoa và trái cây như vậy mang theo ý nghĩa cầu cho gia đình thêm tài lộc, con cháu thành đạt, gia đạo thịnh vượng.

Song bình

Nếu bàn thờ gia tiên rộng rãi, gia chủ có thể cân nhắc đặt hai bình hoa đối xứng ở hai bên. Khi đó, mâm ngũ quả sẽ được đặt ở giữa bàn thờ, phía trước bát hương. Làm như vậy sẽ tạo nên sự cân đối, sang trọng cho bàn thờ.

Loại hoa nên đặt trên bàn thờ

Hoa sen

Hoa sen có vẻ đẹp sang trọng, mùi hương thanh khiết. Loại hoa này được đánh giá là có cốt cách thanh cao, thuần khiết, trong sáng. Hoa sen cũng được gắn với nhiều câu chuyện, điển tích của nhà Phật. Trong phong thủy, hoa sen cũng có ý nghĩa may mắn, thành công. Vì vậy, loại hoa này thường được chọn để dâng cúng trên bàn thờ.

Hoa đồng tiền

Hoa đồng tiền mang ý nghĩa của tài lộc, thịnh vượng. Ngoài ra, loài hoa này cũng gửi gắm mong ước về sức khỏe và sự trường thọ.

Hoa cúc vàng

Theo phong thủy, hoa cúc vàng ngụ ý mang lại may mắn, thành công. Ngoài ra, màu vàng tươi của hoa còn tương ứng với hành Kim trong ngũ hành, tượng trưng cho tài lộc. Hoa cúc còn mang đến may mắn và sự trường thọ. Bởi vậy, nhiều gia đình chọn hoa cúc để dâng lên bàn thờ tổ tiên, thần linh vào các dịp lễ, Tết.

Hoa hồng

Hoa hồng đỏ tượng trưng cho hỷ khí, sự may mắn. Ngoài ra, loại hoa này được cho là mang đến nhiều nguồn năng lượng tích cực, thu hút tiền bạc vào nhà. Khi bày hoa hồng trên bàn thờ, gia chủ nên lựa loại không có gai.

Hoa lay ơn đỏ

Hoa lay ơn được nhiều gia đình chọn để bày trên bàn thờ vào dịp Tết. Tuy nhiên, gia chủ hoàn toàn có thể chọn hoa này để dâng lên tổ tiên, thần linh vào các dịp lễ khác trong năm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.