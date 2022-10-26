Sinh trúng 5 ngày Âm này mang mệnh THIÊN TỬ, hưởng số an nhàn, nam phát tài, nữ thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 16:42

Những người sinh vào ngày Âm lịch này thường giàu nghị lực, tu chí làm ăn nên hậu vận hưởng sung sướng, an nhàn.

Ngày 6 và 8 Âm lịch

Tử vi cho biết người sinh ngày mùng 6 và 8 Âm lịch hàng tháng bẩm sinh khôn ngoan, giàu nghị lực vươn lên. Họ có ham muốn mạnh mẽ với đồng tiền, ham làm giàu chứ không sống an phận, không cam chịu cảnh nghèo khó.

Ý chí làm giàu của họ xuất phát từ việc họ xuất thân trong gia đình không mấy giàu có. Tới khi trưởng thành họ chăm chỉ làm việc, luôn tìm cách cải thiện thu nhập của bản thân. Vì vậy mà họ có thể làm một lúc nhiều việc để kiếm tiền.

Cho dù là nam hay nữ thì người sinh ngày 6 và 8 Âm lịch đều có tài vận hanh thông, vận mệnh vượng phát đặc biệt là sau tuổi 35.

Sinh trúng 5 ngày Âm này mang mệnh THIÊN TỬ, hưởng số an nhàn, nam phát tài, nữ thịnh vượng - Ảnh 1

Ngày 13 và 23 Âm lịch

Tử vi cho biết những người sinh ngày 13 và 23 Âm lịch là người thông minh, hoạt bát. Theo thời gian, họ trưởng thành và sắc sảo hơn.

Trong cuộc sống, mỗi khi gặp khó khăn hay phải chịu thiệt thòi, họ cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Người sinh vào 2 ngày 13 và 23 Âm lịch có đủ sự khôn ngoan để có thể tìm kiếm vận may và tránh vận rủi, biến bận rủi thành may mắn, nhìn thấy cơ hội mà người khác không thể nhìn thấy.

Cũng nhờ vậy mà họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn những người khác. Tài vận của người sinh ngày 13 và 23 Âm lịch tốt đẹp đến khi già đi. Ngoài ra, cho dù là nam hay nữ thì họ cũng đều có cuộc sống giàu sang, sung túc.

Sinh trúng 5 ngày Âm này mang mệnh THIÊN TỬ, hưởng số an nhàn, nam phát tài, nữ thịnh vượng - Ảnh 2

Ngày 17 Âm lịch

Những người sinh vào ngày 17 Âm lịch theo tử vi cả đời không sợ nghèo khó. Họ là những người giỏi giang, trí tuệ hơn người. Ngay từ khi còn nhỏ, người sinh ngày 17 Âm lịch đã sở hữu hết quả học tập tốt nhất nhì lớp.

Với trí thông minh của mình, họ được ví như là thần đồng, khiến cha mẹ tự hào. Trong công việc, cho dù gặp phải khó khăn nhưng họ không hề bỏ cuộc mà vẫn vươn lên để gặt hái được thành công.

Không chỉ giỏi chuyên môn, nghiệp vụ mà người sinh ngày 17 Âm lịch còn rất khôn khéo trong kinh doanh. Bước vào độ tuổi trung niên, phần lớn họ đều có cuộc sống giàu có. Nếu là nam giới thì phát tài, nữ giới thì thịnh vượng. Hậu vận được hưởng cuộc sống an nhàn.

Sinh trúng 5 ngày Âm này mang mệnh THIÊN TỬ, hưởng số an nhàn, nam phát tài, nữ thịnh vượng - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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