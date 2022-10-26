Ngày mai 26/10, cảnh báo 3 tuổi này làm ăn phải cẩn thận, có tiểu nhân quấy phá, dễ đụng đâu hỏng đó!

Tâm linh - Tử vi 26/10/2022 06:46

Top 3 tuổi xui xẻo công việc nhất ngày 26/10/2022 điểm tên những con giáp có vận trình sự nghiệp lao đao, các bạn nên cẩn thận trong mọi việc mình làm.

Tử vi ngày 26/10/2022 của 12 con giáp cho biết hôm nay sẽ là ngày sự nghiệp của những tuổi sau dễ có bất trắc bất ngờ. Dù làm công việc gì đi nữa thì vẫn phải cẩn thận hết sức kẻo vừa hỏng việc lại vừa mất tiền.

Top 1: Tuổi Mão

Vận lâm Thương Quan khiến sự nghiệp của Mão trong ngày thứ 4 này lao đao, vất vả. Bạn đúng trăm lần không ai thấy nhưng chỉ cần sai một lần là người ta nhắc mãi. Tuổi này buôn bán nên cẩn thận đối thủ cạnh tranh dở chiêu trò “bẩn” hạ uy tín.
Con giáp này đừng có chủ quan, lơ là và xão lãng trong công việc vì làm như thế sẽ dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Người tuổi Mão nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc càng sớm càng tốt để giảm bớt nguy cơ tổn hại đến tiền đồ sau này.

Ngày mai 26/10, cảnh báo 3 tuổi này làm ăn phải cẩn thận, có tiểu nhân quấy phá, dễ đụng đâu hỏng đó! - Ảnh 1

Top 2: Tuổi Ngọ

Ngày 26/10/2022 đường công việc của Ngọ trắc trở vì lâm Tương Hại. Làm gì cũng lủi thủi một mình, tự bươn chải không có ai giúp đỡ. Đi làm hay bị tiểu nhân cạnh tranh nói xấu, ngồi không cũng dính thị phi, cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng.
Không có con đường nào đi đến thành công trải toàn hoa hồng, những cố gắng của bạn hôm nay về sau sẽ được ông trời đền đáp. Đừng trách cuộc đời bất công, hãy tự tìm cho mình lối đi mới, người có công thì trời không bao giờ phụ.

Ngày mai 26/10, cảnh báo 3 tuổi này làm ăn phải cẩn thận, có tiểu nhân quấy phá, dễ đụng đâu hỏng đó! - Ảnh 2

Top 3: Tuổi Tuất

Thiên Quan lâm mệnh đem lại nhiều nỗi lo cho tuổi Tuất. Dù cố gắng nhưng con giáp này vẫn khó tránh khỏi những khó khăn và rắc rối nhất định trong sự nghiệp. Tuất nhanh nhẹn nhưng dễ bị kích động, dễ làm hỏng việc, hay bị cấp trên bắt bẻ.
Bản mệnh hay lo nghĩ nhiều, dễ bị ảnh hưởng bởi những lời thị phi, đàm tiếu không hay dù không phải là người gây ra nhưng sự tác động của nó lại khiến người tuổi Tuất một phen lao đao.

Ngày mai 26/10, cảnh báo 3 tuổi này làm ăn phải cẩn thận, có tiểu nhân quấy phá, dễ đụng đâu hỏng đó! - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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