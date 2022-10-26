Ngày mai 26/10, cảnh báo 3 tuổi này làm ăn phải cẩn thận, có tiểu nhân quấy phá, dễ đụng đâu hỏng đó!

Tử vi ngày 26/10/2022 của 12 con giáp cho biết hôm nay sẽ là ngày sự nghiệp của những tuổi sau dễ có bất trắc bất ngờ. Dù làm công việc gì đi nữa thì vẫn phải cẩn thận hết sức kẻo vừa hỏng việc lại vừa mất tiền.

Top 1: Tuổi Mão

Vận lâm Thương Quan khiến sự nghiệp của Mão trong ngày thứ 4 này lao đao, vất vả. Bạn đúng trăm lần không ai thấy nhưng chỉ cần sai một lần là người ta nhắc mãi. Tuổi này buôn bán nên cẩn thận đối thủ cạnh tranh dở chiêu trò “bẩn” hạ uy tín.

Con giáp này đừng có chủ quan, lơ là và xão lãng trong công việc vì làm như thế sẽ dễ mắc phải những sai lầm đáng tiếc. Người tuổi Mão nên chấn chỉnh lại thái độ làm việc càng sớm càng tốt để giảm bớt nguy cơ tổn hại đến tiền đồ sau này.