Sinh vào 5 ngày Âm lịch này: Nam PHÁT TÀI, nữ THỊNH VƯỢNG, sau tuổi 30 sự nghiệp thăng hoa, an nhàn sung sướng

Có thể, ý chí làm giàu của họ xuất phát từ việc họ xuất thân trong gia đình không mấy giàu có. Khi trưởng thành, họ làm việc chăm chỉ, luôn tìm cách cải thiện thu nhập của bản thân.

Theo tử vi , người sinh vào ngày mùng 6 và 8 Âm lịch hàng tháng bẩm sinh là người khôn ngoan, giàu nghị lực vươn lên. Họ có ham muốn mạnh mẽ với đồng tiền, ham làm giàu chứ không sống an phận, không cam chịu cảnh nghèo khó.

Đó cũng là lý do khiến họ có thể làm một lúc nhiều công việc để kiếm tiền. Người sinh vào ngày Âm lịch này, dù là nam hay nữ thì tài vận đều hanh thông, vận mệnh vượng phát đặc biệt là sau 35 tuổi.

Sinh ngày 13 và 23 Âm lịch

Tử vi học có nói, ngày 13 và 23 Âm lịch là người sinh vào ngày "Tam tài, tam hợp". Người sinh vào 2 ngày này từ nhỏ đã là người thông minh, hoạt bát. Đến khi trưởng thành, họ ngày càng trở nên sắc sảo.

Trong cuộc sống, khi gặp khó khăn, chịu thiệt thòi, họ cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Những người sinh ngày 13 và 23 Âm lịch có đủ sự khôn ngoan để có thể tìm kiếm vận may và tránh vận rủi, biến vận rủi thành may mắn, nhìn thấy cơ hội mà người khác không thể nhìn thấy.

Cũng bởi vậy, họ có thể kiếm được nhiều tiền hơn người khác. Tài vận của họ tốt đẹp đến khi già đi. Người sinh ngày Âm lịch này, dù là nam hay nữ đều có cuộc sống giàu sang, sung túc.

Người sinh ngày 9 Âm lịch

Tử vi học có nói, người sinh ngày 9 Âm lịch hàng tháng thường thông minh hơn người. Không những thế, họ linh hoạt, phản ứng nhanh trong công việc, có tài suy luận.

Hơn nữa, người sinh vào ngày Âm lịch này còn giỏi giao tiếp, có nhiều bạn bè và những mối quan hệ hữu hảo.

Thời trẻ, dù họ gặp nhiều khó khăn, thất bại nhưng sau đó, người sinh vào ngày Âm lịch này vẫn có thể xoay chuyển được tình hình. Đến khoảng 40 tuổi, tài lộc của họ bắt đầu nở rộ.

Họ nhận nhiều cơ hội làm ăn, phát triển sự nghiệp. Khi những ngày tháng khó khăn cuối cùng cũng qua đi và họ có được cuộc sống giàu có, dư dả như mong đợi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.