Mùng 1 đầu tháng kiêng ăn gì để tránh HỌA, nên ăn gì để vận ĐỎ NHƯ SON suốt tháng?

Ông cha ta từ nhiều năm trước quan niệm rằng “đen như mực”, chính vì vậy mực là món thực phẩm mà người dân ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam đều kiêng ăn mực vào ngày mùng 1. Đây là món không nên ăn ngày đầu tháng cần kiêng kỵ hàng đầu.

Mùng 1 đầu tháng kiêng ăn gì để tránh xui xẻo hay nên ăn gì để vận đỏ như son cả tháng?... là những thắc mắc thường thấy. Hãy cùng Lịch Ngày Tốt lý giải những việc kiêng kỵ ngày đầu tháng theo quan niệm dân gian này nhé.

Người ta cho rằng, cả tháng, thậm chí cả năm sẽ đen đủi nếu ngày đầu tháng hoặc ngày đầu năm ăn mực. Một số gia đình có người đi thi hay làm việc hệ trọng thì người thân cũng sẽ không cho phép người đó ăn mực trước khi công việc được hoàn thành.

2. Thịt chó

Thịt chó là thực phẩm không thể không nhắc tới trong danh sách các món nhậu, đây là một món ăn khoái khẩu của người Việt nam, nó còn được coi là “quốc hồn quốc túy”.

Các món ăn được chế biến từ thịt chó rất giàu Protein, thế nhưng món ngon này chỉ được ưa chuộng vào những ngày cuối tháng vì có tác dụng “giải đen”, còn nếu thưởng thức vào đầu tháng thì cả tháng đó người ăn sẽ gặp xui xẻo, không may mắn.

3. Thịt vịt

Với người dân miền Bắc và miền Trung thì thịt vịt là món ăn được cho là kém may mắn nếu dùng vào đầu tháng và đặc biệt là khi bắt đầu năm mới.

Thay vì dùng vịt, người ta dùng gà với mong muốn cát tường hơn. Vịt mang ý nghĩa “tan đàn, xẻ nghé” nên cũng giống như thịt chó, chỉ “đắt hàng” vào cuối tháng để giải vận đen.

4. Trứng vịt lộn

Bắt nguồn từ chữ “lộn”, người dân 2 miền Bắc và Trung cho rằng nếu ăn trứng vịt lộn vào ngày đầu tháng thì mọi việc xảy ra trong tháng đó sẽ bị lộn ngược, không theo ý mình, vạn sự bất lợi.

Hơn nữa, nó lại là trứng vịt, mà theo như trên thì vịt cũng mang tới vận xui nên người dân 2 miền này rất kiêng ăn trứng vịt lộn vào ngày đầu tháng.

5. Tôm



Một trong những món không nên ăn ngày đầu tháng, đầu năm nữa là tôm. Vào ngày Tết, người miền Bắc rất chuộng món ăn được chế biến từ tôm, thế nhưng người miền Nam lại không như vậy.

Từ thói quen của tôm là đi giật lùi và đầu thường to hơn đuôi nên nếu ăn tôm vào đầu năm thì sẽ khó xuôi được đầu để lọt đuôi, ngoài ra, mọi việc trong năm sẽ không thăng tiến được, mà cứ đi giật lùi (như tôm).

6. Cá mè



Thêm một món ăn nữa mà người miền Bắc và người miền Trung cũng kiêng ăn vào đầu tháng đó là món cá mè. Có thể là do chữ “mè” thường đi theo chữ “mè nheo”.

Tuy nhiên, cũng có cách hiểu khác là do cá mè tanh và nhiều xương hơn các loại cá khác nên nếu dùng vào ngày đầu tháng thì người ta lo ngại cả tháng vất vả, dễ bị “hóc xương”.

Riêng với người dân miền Trung thì họ cho rằng nếu ăn cá mè vào ngày đầu tháng hoặc đầu năm thì sẽ bị hãm tài.

7. Chuối



Vào ngày Tết, mâm ngũ quả của người miền Bắc thường không thể thiếu được nải chuối thì người miền Nam lại rất kỵ ăn chuối vào những ngày này thì lo sợ vận trình bị ảnh hưởng.

Với họ, chữ “chuối” nói lái theo giọng miền Nam sẽ thành “chúi”, nghĩa là không thể ngẩng đầu lên được, nên vận trình không thăng tiến, phát triển được.

8. Mắm tôm



Không kiêng ăn tôm nhưng người miền Bắc lại rất kiêng dùng món mắm tôm vào ngày đầu tháng. Không chỉ riêng người miền Bắc mà đa phần người Việt Nam đều kiêng dùng món không nên ăn ngày đầu tháng này vì sợ cả tháng gặp điều xui xẻo.

Mùng 1 nên ăn gì cho đỏ cả tháng?

1. Xôi gấc

Mùng 1 đầu tháng, xôi gấc là lựa chọn hoàn hảo nhất cho mâm cúng gia tiên, Thần Phật cũng như trong mâm cơm gia đình.

Màu đỏ biểu hiện cho sự may mắn, thịnh vượng, tài Nhiều gia đình còn lựa chọn xôi gấc để thắp hương ngày mùng 1 vì đây là món ăn chay tịnh và mang ý nghĩa tốt lành.

2. Thịt gà

Thịt gà là món ăn quen thuộc của mọi nhà trong mọi bữa tiệc. Nó sẽ là món ăn khá lý tưởng cho gia đình bạn dịp đầu tháng. Bởi màu vàng óng của gà tượng trưng cho sự giàu có, phú quý.

3. Trái cây có sắc đỏ hoặc hồng

Ngoài những món ăn mặn, các loại trái cây có màu sắc đỏ hồng như dưa hấu, thanh long, quả hồng, quả đào... sẽ mang lại may mắn.

Ngoài ra, theo quan niệm của ông bà xưa, những hạt “cát” trong quả dưa đồng âm với từ “cát” trong tiếng Hán có nghĩa là tốt lành.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.