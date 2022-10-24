“Thái Bạch thổi sạch khó khăn”, trong 30 ngày tới, 4 tuổi tiền về như nước, TÀI LỘC sẽ theo chân, phú quý hơn người.

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 07:36

Những người sao Thái Bạch năm 2022 gặp nhiều khó khăn, điêu đứng vì tiền nhưng khoảng 30 ngày tới tài lộc sẽ theo chân, phú quý hơn người.

1. Tuổi Dần 

Trải qua năm tuổi của mình thật không hề dễ dàng với người tuổi Dần, làm đâu hỏng đó, kinh doanh buôn bán gì cũng thua lỗ khiến con giáp này chán chường, thậm chí muốn buông xuôi tất cả. Với những người làm công ăn lương, suốt gần một năm trời gặp tiểu nhân hãm hại, công việc đổ bể. 

Thế nhưng, bước vào giai đoạn 30 ngày tiếp theo nhờ cộng hưởng mạnh mẽ của Tam Hợp và Nhị Hợp, con giáp này đúng như "hổ mọc thêm cánh", cất cánh bay cao, tiền bạc thăng hạng. Trạng thái buôn bán có lãi kéo dài, thậm chí việc thu về lợi nhuận lớn còn giúp bạn bù lỗ toàn bộ số tiền trước đó. 

Đối với những người đang đi làm, họ có thể xóa được ác cảm với đồng nghiệp, thay vào đó là gắn kết tình cảm và đồng lòng chung sức cùng nhau phát triển.

Hơn nữa, tình duyên của con giáp này trong 30 ngày tới cũng đáng phải chúc mừng, những khó khăn trước đó chia cắt hai bạn đến nay đã kết thúc. 

“Thái Bạch thổi sạch khó khăn”, trong 30 ngày tới, 4 tuổi tiền về như nước, TÀI LỘC sẽ theo chân, phú quý hơn người. - Ảnh 1

2. Tuổi Tuất

Tuổi Tuất vốn là con giáp chăm chỉ, trung thành, chịu thương chịu khó, nếu là lãnh đạo sẽ là một con hổ dẫn đầu đội quân, tinh anh và giỏi giang. Nếu là nhân viên thì cũng là một nhân viên ưu tú, hết mình với công việc. 

Thế nhưng tự bản thân họ cảm thấy rằng đây là một năm đầy thách thức, bởi sự hoạt động mạnh của sao Thái Bạch làm cản trở sự nghiệp cũng như con đường tài vận của họ. Việc kiếm ra tiền nhưng lại luôn phải chi tiêu cho những việc không chính đáng khiến con giáp này vô cùng hoang mang. 

Đừng quá lo lắng, theo tử vi 12 con giáp, trong 30 ngày tới những người tuổi này tránh được thương sát từ Thương Quang giáng họa thay vào đó là Tỷ Kiên cứu vớt giúp họ dễ dàng vượt qua cơn sốt tài chính của chính mình. Những mối lo trước đó cũng giảm nhẹ dần, đi cùng đó là những tín hiệu tích cực của chính tài. 

Là một con giáp có vận đào hoa nhưng lại cũng luôn đau đầu vì tình, đến thời điểm này Tuất hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm tiến bước cùng người mình yêu thương. 

“Thái Bạch thổi sạch khó khăn”, trong 30 ngày tới, 4 tuổi tiền về như nước, TÀI LỘC sẽ theo chân, phú quý hơn người. - Ảnh 2

3. Tuổi Hợi

Tưởng chừng tuổi Hợi luôn có cuộc sống an nhàn, hưởng lạc nhưng do Thái Bạch chiếu mệnh, năm 2022 là một năm tồi tệ với con giáp này. Ốm đau, bệnh tật triền miên, chính bạn cũng không thể nhớ được mình đã dành bao nhiêu tiền cho việc thuốc men. 

Chẳng dừng lại ở đó, những con giáp này còn phải trải qua thời gian khủng hoảng vào giữa năm khi tài chính hao hụt, giảm sút, thâm hụt nặng nề khiến bạn không kịp trở tay. Đây là giai đoạn khủng hoảng nhất đối với bạn, nhưng không ai có thể giúp đỡ được bạn. 

Bước sang giai đoạn mới của 30 ngày tiếp theo, bạn đã được nghỉ ngơi về mặt tâm lý, những khó khăn trước đó được giải quyết hoàn toàn, không những vậy bạn còn mang về cho mình một hợp đồng béo bở có được lợi nhuận khổng lồ. 

Thế nhưng, bạn vẫn nên biết cách giữ gìn sức khỏe của mình vì tài lộc tăng tiến nhưng sức khỏe của bạn thì chưa nhận được tín hiệu tốt đâu. 

“Thái Bạch thổi sạch khó khăn”, trong 30 ngày tới, 4 tuổi tiền về như nước, TÀI LỘC sẽ theo chân, phú quý hơn người. - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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