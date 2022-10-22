Bồ Tát che chở: 3 con giáp cuối tháng 10 có tiền, đầu tháng 11 PHÁT TÀI PHÁT LỘC, tương lai vô cùng tươi sáng, rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 22/10/2022 09:25

Tử vi dự báo rằng trong thời gian tới những con giáp này sẽ vượt qua khó khăn, gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ trong cuộc sống.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đa tài, đa sầu, đa cảm. Tuy nhiên, đôi khi người tuổi này lại tỏ ra khá bảo thủ, cứng nhắc. Họ không lắng nghe ý kiến góp ý của người khác với mình và cũng ít khi thừa nhận lỗi lầm của bản thân.

Tuy nhiên, họ cũng là con giáp có nhãn quan tinh tường và biết cách phát triển bản thân. Để thành công hơn nữa, con giáp này cần học tập từ những lỗi lầm, lắng nghe ý kiến góp ý và cầu thị hơn nữa.

Đầu tháng 11 dương lịch, người tuổi Mùi sẽ gặp một chút vấn đề về sức khỏe. Đây cũng là cơ hội để họ nghỉ ngơi và suy ngẫm về mục tiêu của bản thân trong thời gian tới.

Đồng thời, sau khi hồi phục, con giáp này có cơ hội thể hiện khả năng của bản thân qua những dự án còn dang dở. Trên thực tế, con giáp tuổi Mùi sẽ gây ấn tượng mạnh với cấp trên, khách hàng bởi ý tưởng độc đáo của bản thân.

Tử vi trong tháng tới do có Mùi sẽ có nhiều bước tiến giúp con giáp này thu về tiền bạc đầy túi. Tuy nhiên, họ cũng cần cẩn trọng với những lỗi nhỏ kẻo có thể làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc.

Bồ Tát che chở: 3 con giáp cuối tháng 10 có tiền, đầu tháng 11 PHÁT TÀI PHÁT LỘC, tương lai vô cùng tươi sáng, rực rỡ - Ảnh 1

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần luôn được biết đến với tính cách nóng nảy, mạnh mẽ và tự lực, tự cường. Có nhiều người nghĩ rằng trong mùa đông, sự nghiệp của con giáp này sẽ tiến triển chậm lại. Nhưng thực tế không phải là như vậy, người tuổi Dần vẫn sẽ làm việc chăm chỉ với bầu nhiệt huyết nóng bỏng.

Đầu tháng 11 dương lịch, tử vi học có nói, về mặt tài chính, con giáp này có thể thu được những thành tựu lớn, gây dựng được cuộc sống sung túc, dư dả. Những người tuổi hổ còn nợ nần thì trong tháng này họ có thể tất toán, thậm chí tích lũy được một khoản tiền cho riêng mình.

Trong thời gian này, con giáp tuổi Dần sẽ nhận được cơ hội tốt hơn trong sự nghiệp. Nếu làm kinh doanh, họ sẽ chốt được nhiều đơn hàng. Nếu có ý định khởi nghiệp thì đây cũng là cơ hội tốt để con giáp này lên ý tưởng và chuẩn bị nguồn lực cho dự án của bản thân.

Bồ Tát che chở: 3 con giáp cuối tháng 10 có tiền, đầu tháng 11 PHÁT TÀI PHÁT LỘC, tương lai vô cùng tươi sáng, rực rỡ - Ảnh 2

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngọ tính tình hảo sảng, phóng khoáng. Họ phù hợp với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và nhãn quan tinh tường. Thời gian gần đây, người tuổi này gặp không ít khó khăn, khúc mắc trong công việc. Nhưng nhờ sự kiên cường không lùi bước mà tuổi Ngọ đã vượt qua dễ dàng và ngoạn mục nhất.

Đối với những người đã bỏ lỡ mục tiêu của bản thân thì đầu tháng 11 dương lịch này sẽ là cơ hội tốt để họ làm lại từ đầu. Tử vi học có nói, trong khoảng thời điểm này, con giáp tuổi Ngọ có tài vận dồi dào, làm đâu thắng đó.

Với những người tuổi Ngọ đang làm đầu tư, kinh doanh sẽ sinh lời lớn. Trong khi người làm công ăn lương cũng đạt được những thành tựu đáng chú ý trong công việc.

Điều quan trọng nhất con giáp tuổi này cần chú ý là giữ được bình tĩnh, sự kiên trì, bền bỉ khi làm bất cứ việc gì. Trong tháng này, mọi sự cố gắng, nỗ lực của con giáp này đều được đền đáp xứng đáng.

Bồ Tát che chở: 3 con giáp cuối tháng 10 có tiền, đầu tháng 11 PHÁT TÀI PHÁT LỘC, tương lai vô cùng tươi sáng, rực rỡ - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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