Bất ngờ với lý do 12 con giáp khó thoát ế: Điều gì đang cản trở khiến bạn mãi vẫn lẻ bóng?

Có người may mắn, thoát khỏi cảnh độc thân suôn sẻ hơn, rồi bắt đầu một cuộc sống hôn nhân gia đình bình thường.

Hôn nhân là chủ đề muôn thuở trong cuộc sống của chúng ta, dù bạn không muốn nhắc đến chủ đề này nhưng bố mẹ, bạn bè cũng không cho qua mà sẽ luôn ở bên cạnh nhắc nhở bạn. Bởi trong mắt người lớn, trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng là chuyện đương nhiên phải xảy ra.

Nếu bạn cũng đang trong tình trạng tương tự, hãy cùng tìm hiểu xem lý do 12 con giáp khó thoát ế là vì đâu để tự rút kinh nghiệm cho bản thân nhé.

Nhưng cũng có một số người sẽ khó khăn hơn trong việc tìm được bến đỗ hạnh phúc của riêng mình, có lẽ là do họ mãi không gặp được người thích hợp, hoặc chưa sẵn sàng để yêu và kết hôn nên đành chấp nhận cuộc sống FA.

1. Tuổi Tý

Lý do khiến người tuổi Tý mãi mà không thể thoát khỏi tình trạng độc thân vì họ có chút e ngại về tình yêu và hôn nhân.

Nhất là trong thời đại Internet phổ biến như hiện nay, mỗi ngày có không ít tin tức về những vụ hôn nhân không hạnh phúc, đánh ghen, ngoại tình... càng khiến những chú Chuột không muốn yêu đương gì hết. Như vậy thì họ càng sợ cuộc sống hôn nhân hơn nữa.

Hơn nữa, con giáp này cảm thấy thật tuyệt khi ở một mình, được làm những gì mình muốn, không có giới hạn, không phải e dè vì điều gì, không cần lo lắng những chuyện vụn vặt. Cho nên tuổi Tý vẫn luôn bằng lòng với cuộc sống độc thân hiện tại.

Chính suy nghĩ đó khiến họ cứ mãi FA mà chính chủ còn không nhận ra.

2. Tuổi Sửu

Nguyên nhân chủ yếu khiến tuổi Sửu đến giờ vẫn cứ "ế bền vững" cũng bởi cái tính quá thụ động của họ.

Những người cầm tinh con giáp này luôn quá thụ động trong các mối quan hệ, nếu họ chủ động hơn thì có lẽ đã sớm yên bề gia thất.

Cũng bởi những chú Trâu luôn có quá nhiều băn khoăn trong đầu, ví dụ như lo sợ nếu mình tỏ tình liệu có khi nào sẽ bị từ chối không, liệu sau khi bị từ chối cả hai có thể tiếp tục làm bạn trong tương lai nữa không.

Càng nghĩ nhiều, con giáp này càng không dám hành động, kết quả là chỉ có thể nhìn người mình thích hạnh phúc bên ai đó không phải là mình.

3. Tuổi Dần

Lý do 12 con giáp khó thoát ế là gì? Với người tuổi Dần, trở ngại lớn nhất khiến họ khó thoát kiếp FA chính là công việc.

Những chú Hổ là người có tham vọng sự nghiệp rất nặng, họ cảm thấy rằng đây là tuổi của sự phấn đấu "thoát nghèo" chứ không phải là "thoát ế", cho nên dành cả ngày để tán gẫu về tình yêu quả là một việc làm phí thời gian và tâm sức.

Hơn nữa, con giáp này còn nghĩ, nếu giờ có tình yêu thì có chắc lo được cho đối phương không, có đủ sức lo cho tương lai của hai hay không.

Vì vậy, tuổi Dần sẽ dành toàn bộ thời gian để vui đầu vào công việc, họ sẽ làm việc chăm chỉ để cải thiện bản thân, để kiếm nhiều tiền hơn. Điều này sẽ khiến những chú Hổ cảm thấy an toàn, sau đó mới tính đến chuyện tình cảm. Liệu bạn có phải con giáp độc thân dù luôn miệng đòi yêu?

4. Tuổi Mão

Tuổi Mão là người đặc biệt quan tâm đến cảm xúc, vì vậy khi tìm kiếm một nửa của mình, nếu cảm thấy người kia không tốt lắm thì con giáp này sẽ không miễn cưỡng hay gượng ép bản thân tiếp tục tương tác với đối phương.

Ngay cả khi những người bên cạnh đều nói tối về người ấy cũng vô ích, bởi vì chú Mèo chỉ tin vào cảm giác của bản thân.

Chính vì điều này mà tuổi Mão đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội thoát ế cho bản thân. Để rồi đôi khi nghĩ lại, họ hối hận vô cùng nhưng cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.

5. Tuổi Thìn

Thực ra trong lòng người tuổi Thìn luôn tồn tại một bóng hình, cho dù cả hai không đến được với nhau thì họ cũng không từ bỏ dễ dàng.

Người ấy như một ánh trăng sáng tỏ trong lòng con giáp này, để rồi mỗi khi tiếp xúc với người khác phái, họ sẽ vô thức so sánh với người mình giữ trong lòng.

Sau khi so sánh, họ bỗng nhận thấy khác biệt quá rõ và mất đi hứng thú với người khác giới vừa gặp. Nhưng tuổi Thìn à, bạn không thấy rằng việc so sánh như vậy là rất khập khiễng và bất công với người mới ư?

Nếu vẫn mãi chưa thể gạt bỏ hình bóng người cũ ra khỏi lòng, vậy đừng vội bắt đầu một mối quan hệ mới như thế là có lỗi với cả đối phương lẫn bản thân bạn. Đừng hỏi vì sao mình mãi vẫn cứ “ế” nếu vẫn còn như vậy nhé!

6. Tuổi Tị

Lý do người tuổi Tị khó thoát ế cũng bởi vòng tròn cuộc sống của họ quá chật hẹp, lại không chủ động mở rộng cái vòng đó ra.

Về cơ bản lịch trình hàng ngày của họ là một đoạn thẳng có hai điểm là công việc và gia đình. Những mối quan hệ khác ngoại trừ bạn học cũ ra thì cũng không có ai là gương mặt mới mẻ cả.

Đến chính bản thân những chú Rắn cũng lười mở rộng mối quan hệ xã giao của mình vì cảm thấy không thoải mái.

Đã vậy, xem mắt hay quen qua giới thiệu của người quen là hình thức hẹn hò mà con giáp này hết sức phản cảm. Họ luôn cảm thấy phương pháp này thật khó xử, họ không có gì để nói với đối phương hết, chính vì sự phản kháng này nên tuổi Tị mới FA lâu đến vậy.

7. Tuổi Ngọ

Nói chuyện với những người tuổi Ngọ là một việc vô cùng mệt mỏi, bởi vì con giáp này có khả năng kết thúc chủ đề nhanh chóng thằng thái độc cộc lốc, hời hợt của mình, rất khó để bên kia tiếp tục câu chuyện.

Mọi người đều hy vọng nhận được phản hồi cho những gì mình nói ra, nhưng những chú Ngựa dường như không hứng thú lắm với việc trò chuyện, và họ thực sự không có nhiều ý tưởng để nói cho lắm.

Vì vậy, khả năng giao tiếp hạn hẹp đang cản trở vận đào hoa của tuổi Ngọ rất nhiều. Cho dù họ có sở hữu ngoại hình đẹp nhưng sau khi tiếp xúc lâu với họ, người khác cũng sẽ bỏ cuộc sớm thôi, không dám theo đuổi nữa.

Ai mà đủ kiên nhẫn để giao tiếp với một người không có thiện chí nói chuyện như tuổi Ngọ đây.

8. Tuổi Mùi

Lý do tuổi Mùi mãi không thoát khỏi cuộc sống độc thân cũng bởi sự khó tính của họ.

Nếu như ai đó lỡ nói sai điều gì đó, thì những chú Dê sẽ nhìn chằm chằm vào đối phương, khiến người kia sợ hãi, không dám nói thêm gì.

Có thể nói, tuổi Mùi không được dịu dàng cho lắm, chính họ cũng biết điều đó không tốt cho mình nhưng lại không muốn thay đổi.

Cũng bởi vì bọn họ cảm thấy bản thân thoải mái là quan trọng nhất, quan tâm làm gì đến người khác.

Thế nhưng những chú Cừu không hiểu được rằng, khi họ cảm thấy thoải mái, những người khác đang phải chịu sự ấm ức thậm chí tổn thương do tuổi Mùi gây ra, cứ như vậy thù FA mãi cũng đúng thôi!

9. Tuổi Thân

Những người tuổi Thân thường bị lầm tưởng là người rất dễ bắt đầu mối quan hệ tình cảm, song thực tế thì không phải vậy. Mặc dù những chú Khỉ có nhiều bạn bè, nhưng họ lại rất khó để rung động trước một người.

Có lẽ chính vì bình thường con giáp này luôn có bạn bên cạnh bất cứ lúc nào nên họ cũng không cần phải yêu cho lắm.

Họ cảm thấy rằng ở bên bạn bè thoải mái hơn, tha hồ thể hiện con người thật của bản thân. Cho nên khi đối mặt với tình yêu, họ sẽ cảm thấy có cũng được, không có cũng chẳng sao, sẽ không tranh đấu rõ ràng cho lắm.

10. Tuổi Dậu

Khi không có ai theo đuổi mình, tuổi Dậu sẽ vô cùng khao khát được nếm cảm giác được yêu, họ sẽ luôn ngưỡng mộ những người có đôi có cặp luôn dính lấy nhau bất kể nơi nào, tha hồ thể hiện tình cảm của mình.

Lúc ấy, những chú Gà sẽ nghĩ rằng thật tuyệt nếu họ cũng được yêu đương như vậy.

Nhưng khi ai đó tỏ ý muốn theo đuổi mình, con giáp này sẽ cảm thấy rất phản cảm và tìm cách trốn tránh. Nhất là vào những thời điểm tuổi Dậu chỉ muốn ở một mình nhưng đối phương lại không tinh ý, cứ liên tục làm phiền khiến con giáp này tức đến mức muốn nổ tung.

Lúc này những chú Gà lại nghĩ, yêu đương thật mệt mỏi, thà ở vậy còn hơn!

Chính tâm lý mâu thuẫn, vừa thèm yêu lại cũng vừa sợ yêu này khiến họ khó mà thoát được chữ "ế".

11. Tuổi Tuất

Lý do 12 con giáp khó thoát ế là vì đâu? Với người tuổi Tuất, đơn giản là bởi họ có quá nhiều mối bận tâm và cả sở thích.

Vì thế, con giáp này luôn sắp xếp thời gian của họ rất chặt chẽ mỗi ngày, bởi vì họ có quá nhiều việc phải làm. Bạn sẽ rất hiếm khi thấy tuổi Tuất nhàn rỗi, rảnh tay rảnh chân.

Chính vì thế, cho dù không có một người bầu bạn bên cạnh thì với con giáp này cũng chẳng sao cả, họ không coi đó là vấn đề to tát bởi vì họ có thể tự khiến cho cuộc sống của mình trở nên đầy màu sắc thú vì.

Vì vậy, tình yêu là một thứ xa xỉ đối với người tuổi Tuất, nếu có thì tốt, mà không có cũng không sao.

12. Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người rất mỏng manh, cần được dỗ dành và bao dung. Chính vì thế, trong một mối quan hệ tình cảm, con giáp này hơi "tiểu xảo" môt chút vì muốn được người khác chiều chuộng, yêu thương mình.

Nhưng tiếc rằng họ chỉ muốn nhận lấy chứ không chịu cho đi chút nào trong tình yêu. Con giáp này luôn yêu cầu đối phương phải làm tất cả vì mình, song lại không chấp nhận sự công bằng trong tình yêu, tức là nhận lại thì phải cho đi.

Vì vậy, theo đuổi tuổi Hợi là một việc khá mệt mỏi, hở chút là họ sẽ gây rắc rối với bạn và yêu cầu bạn làm điều gì đó cho họ.

Đó là lý do dù có rất nhiều người theo đuổi nhưng tuổi Hợi vẫn khó mà thoát cảnh lẻ loi đơn bóng. Cũng phải thôi, người khác chưa kịp tiếp cận đã bị con giáp này dọa cho sợ thì theo đuổi sao được!

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.