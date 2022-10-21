VINH HOA PHÚ QUÝ trong tầm tay, số mệnh thay đổi ngay lập tức nếu phẫu thuật thẩm mỹ 9 điểm này trên gương mặt

Khi xem tướng khuôn mặt, người ta hay chú ý đến phần Thiên đình này, bởi đây còn được gọi là cung Quan lộc, quyết định vận trình công danh sự nghiệp một người. Theo nhân tướng học thời xưa, người ta coi trọng 3 yếu tố Thiên – Địa – Nhân hòa hợp nên đã chia khuôn mặt con người làm 3 bộ phận, hay còn gọi là Tam đình. Với quan niệm trời ở trên, đất ở dưới, con người ở giữa, nên phần Thượng đình này còn được gọi là Thiên đình, tức phần trán.

Tự cổ chí kim, thuật nhân tướng cho rằng “Thiên đình đầy đặn” chính là phúc tướng, những bậc trí giả có kiến thức uyên thâm như Khổng Tử thường sở hữu phần trán đặc biệt đầy đặn khác người.

Nếu Thiên đình khuyết hãm, lõm sâu hay tối màu, có sẹo hay nốt ruồi xấu thì chủ tiền vận kém sắc, thời niên thiếu đã gặp nhiều chuyện bất hạnh hoặc hay ốm đau, thiếu sự chăm sóc từ người thân và gia đình, cuộc sống sau này khó bề suôn sẻ.

Theo đó, người nào có phần Thiên đình cao và đầy đặn, không có sẹo hay nốt ruồi xấu. Thêm khí sắc sáng sủa, hồng nhuận thì có căn cơ tiên thiên tốt, là người sinh ra được hưởng nhiều phúc lành, có sức khỏe tốt và trí tuệ hơn người. Họ may mắn gặp nhiều cơ hội tốt trong phát triển sự nghiệp, gặt hái thành công từ khi tuổi đời rất trẻ, cũng được trưởng bối hoặc cấp trên ưu ái giúp đỡ rất nhiều.

Đặc biệt, nếu con gái mà có phần trán đầy đặn thì chẳng những là người có tấm lòng bao dung nhân hậu, trí tuệ minh mẫn mà còn là dấu hiệu có phúc khí dồi dào, cũng khiến cho dung mạo thêm trẻ trung mĩ miều.

Cách thay đổi số mệnh bằng phẫu thuật thẩm mỹ: Làm đầy trán hoặc độn trán

Huyệt Thái dương đầy đặn, vợ chồng trăm năm hạnh phúc

Trong nhân tướng học, cung Phu thê nằm ở gần trán cũng chính là huyệt Thái dương. Huyệt Thái dương hay còn được gọi là Thiên thương, tức kho của trời. Người xưa cho rằng những người có Thái dương lõm thì đàn ông khó lấy được vợ hiền, nữ khó có được lang quân như ý.

Nếu lỡ gặp mâu thuẫn thì người này cũng khó mà tìm được sự hòa hợp giữa hai vợ chồng, duyên phu thê rất mỏng, dễ ly hôn, thậm chí khó tìm được người chung chăn gối. Bản thân họ tính tình thất thường, thiếu kiên trì, dễ nản chí, hay bỏ cuộc, sự nghiệp khó phát triển.

Song nếu Thái dương huyệt sáng sủa vun đầy thì lại là tướng tốt, đời sống vợ chồng rất tốt đẹp,hạnh phúc, con cháu đầy đàn. Phụ nữ mà có tướng này thì cung Phu thê rất đẹp, chẳng những tình cảm vợ chồng luôn mặn nồng mà họ còn giúp cho vượng phu – ích tử.

Đàn ông có huyệt Thái dương đầy đặn, hơi nhô cao là người tâm lý, thành thục trong chuyện “chăn gối”, giúp cho hương lửa vợ chồng thêm nồng. Những người đàn ông này vốn cẩn trọng và năng lực làm việc tốt, biết tích lũy tiền bạc. Thiên thương là kho giữ tiền nên phần huyệt này đầy cũng có nghĩa là tiền bạc trong kho dồi dào, tài chính ổn định, làm điểm tựa vững chắc cho gia đình.

Lông mày lá liễu, nhu mì thiện lương

Lông mày lá liễu là dáng mày có đường cong lớn, kéo dài từ đầu mắt đến cuối mắt thành hình vòng cung như lá liễu rủ. Những cô gái có tướng lông mày lá liễu thường là người hiền lành lương thiện, rất dễ mủi lòng nên hay thương người.

Theo nhân tướng học thì đây là tướng của người vượng phu, nhân duyên tốt, hôn nhân hạnh phúc, có thể giúp cho chồng thăng tiến trên con đường công danh.

Nếu đàn ông có cơ duyên gặp gỡ cô gái có tướng lông mày này thì chớ nên bỏ lỡ cơ hội có được người vợ hiền này nhé.

Phẫu thuật thẩm mỹ mắt to long lanh, niềm vui hay tới

Những cô gái có đôi mắt to và long lanh sáng rỡ thường là người tính tình ngây thơ trong sáng, cởi mở với mọi người, luôn vui vẻ lạc quan. Họ là người biết tiến lui đúng lúc, không khiến cho ai cảm thấy khó chịu, nhờ thế mà nhân duyên rất tốt, dễ dàng có được những điều mình muốn trong cuộc sống.

Cho dù bản thân có gặp phải chuyện trắc trở không như ý thì họ vẫn luôn suy nghĩ tích cực, tìm cách để vượt qua khó khăn chứ không than vãn, oán trách số phận. Đặc biệt, họ cũng rất tình nghĩa thủy chung, dù gặp nạn vẫn sẽ ở lại, cùng chồng vượt qua cửa ải gian nan.

Cách thay đổi số mệnh bằng phẫu thuật thẩm mỹ: Phẫu thuật cắt mí, làm 2 mí, mở rộng mắt.

Bọng mắt rõ ràng, phúc vượng trời ban

Bọng mắt là phần nằm ngay dưới mí mắt dưới, dài từ 4-7mm và thường hơi lồi lên. Đặc biệt, bọng mắt được nhìn rõ nhất khi cười, khiến cho nụ cười tươi sáng, rạng rỡ và tự nhiên hơn.

Người có bọng mắt dễ tạo cảm giác thân thiện với người đối diện. Họ thông minh và biết được sức hấp dẫn của mình, vì thế mà đào hoa lúc nào cũng vượng, được nhiều quý nhân nâng đỡ nhiều trên đường đời. Có thể bạn không biết nhưng mắt có bọng tự nhiên là một trong những tiêu chuẩn để tuyển chọn phu nhân, thiếu phu nhân cho các nhà đại gia xứ Cảng thơm đó.

Cách thay đổi số mệnh bằng phẫu thuật thẩm mỹ: phẫu thuật tạo bọng mắt cười

Gò má bầu bĩnh, phúc hậu đảm đang

Phần gò má có cơ thịt hay còn được gọi là “cơ cười”, xuất hiện rõ nhất khi nở nụ cười. Có cơ cười thì lúc cười lên sẽ giúp khuôn mặt bầu bĩnh, phúc hậu, còn khi không cười cơ này cũng cho người ta cảm giác rất dễ chịu, thoải mái, ẩn chứa sức hấp dẫn không cưỡng nổi.

Người có gò má hóp hay không có cơ cười này thì thường trông gầy gò, ốm yếu, thiếu đi tính thẩm mĩ.

Gò má bầu bĩnh hồng nhuận là tướng tốt, đặc biệt phụ nữ có tướng này là người vượng phu ích tử, chẳng những lo cho chuyện gia đình chu toàn mà còn trợ giúp chồng đắc lực trong công việc.

Cách thay đổi số mệnh bằng phẫu thuật thẩm mỹ: Làm đầy hóp má tự nhiên

Mũi cao thẳng, tướng mệnh phụ phu nhân

Muốn xem ai có phúc cứ nhìn vào tướng mũi. Riêng là nữ nếu có mũi cao thẳng, đầu mũi tròn trịa, cánh mũi nở đều thì đa phần có quý khí, sinh ra đã có số mệnh phụ phu nhân.

Tướng mũi này thể hiện bạn là người tự tin và tài giỏi, sẽ sớm giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. Nơi đây là cung Tài Bạch, nên ai có phần mũi cao thẳng, đầy đặn thì vô cùng phú quý.

Nếu sống mũi không có nốt ruồi, lỗ mũi nhỏ và không lộ, cô gái này sẽ giúp cho chồng mình thăng tiến trên bước đường công danh nữa.

Cách thay đổi số mệnh bằng phẫu thuật thẩm mỹ: nâng cao sống mũi, làm nhỏ lỗ mũi, làm dày cánh mũi

Dái tai to dày, phú quý giàu sang

Dái tai càng dày thì tài vận càng vượng, còn nếu dài tai dài trĩu xuống như đang ngọc thì chắc chắn tài lộc vô cùng dồi dào. Nữ giới sở hữu tướng tai như vậy sẽ có đường tài lộc hanh thông, nhân duyên tốt, nhiều bạn bè, hỗ trợ cho chồng nhiều trên đường sự nghiệp.

Họ là người khoáng đạt rộng rãi, nhất là với chồng con thì luôn thấu hiểu và thông cảm, giữ cho không khí gia đình hòa mục. Người nhà nhờ phúc khí của họ mà cũng đủ ăn đủ mặc, tài lộc chẳng thiếu bao giờ.

Cách thay đổi số mệnh bằng phẫu thuật thẩm mỹ: Làm dày dái tai

Cằm đầy đặn, “nội tướng” đảm đang

Trong thuật nhân tướng của người xưa, phụ nữ khuôn cằm đầy đặn là phúc tướng vượng phu. Họ thân thiện cởi mở lại thấu hiểu lòng người. Người này có tài lãnh đạo nên được người khác kính nể, tạo dựng được uy tín vững chắc đối với mọi người. Vì vậy mà chồng dễ cậy nhờ, đặc biệt khi gặp khó, những ý kiến, quan điểm hay biện pháp của họ sẽ giúp cho chồng dễ tìm ra quyết định cho vấn đề đó.

Phụ nữ có cằm đầy đặn là dấu hiệu điển hình của nữ nội tướng trong nhà. Họ có tính tình hiền dịu chu đáo, rộng rãi lại đảm đang tài giỏi, là người có thể đảm đương chu toàn việc đối nội đối ngoại để chồng yên tâm phát triển sự nghiệp.

Cách thay đổi số mệnh bằng phẫu thuật thẩm mỹ: Làm cằm đầy

Trên đây là những thông tin về 9 điểm nên phẫu thuật thẩm mỹ sẽ giúp cho số mệnh được cải thiện lên hương. Mong rằng đây sẽ là những gợi ý tham khảo bổ ích, giúp quý độc giả có được lựa chọn tốt nhất cho mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.