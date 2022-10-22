Tháng 10 Âm lịch TÀI VẬN hanh thông: 3 tuổi tài vận đi lên vun vút, giàu có không ai sánh bằng, cơ hội đổi đời đây rồi!

Trong tháng 10, con giáp tuổi Thìn có tài vận vượng phát, phúc lộc dồi dào. Người tuổi này làm công ăn lương thì đồng lương ổn định, thu nhập tăng nhẹ.

Bạn mở rộng giao tiếp để có thêm những cơ hội mới và được mọi người đón nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là bạn nên tránh tiếp xúc với những nguồn năng lượng tiêu cực từ người khác. Có thể họ cũng gây không ít ảnh hưởng đến bạn.

Tử vi tháng 10/2022 âm lịch tuổi Thìn, người tuổi Thìn tràn đầy nhiệt huyết trong tháng mới. Bản mệnh phát huy điểm mạnh của một người chăm chỉ, cẩn thận, cần cù, nhờ đó mà bắt đầu gặt hái được những thành công đáng kể.

Chuyện tình cảm không còn rối ren như trước khi hai người đã có cố gắng trong việc tăng cường giao tiếp, bày tỏ những suy nghĩ của mình. Nhờ thế mà thời gian này cả hai đã hạn chế những hiểu nhầm, tranh cãi.

Tuổi Mùi

Bước sang tháng 10 âm lịch, tuổi Mùi sẽ đón nhận bước ngoặt khá lớn trong sự nghiệp. Dựa vào năng lực của bản thân, con giáp này có thể hoàn thành công việc một cách xuất sắc tạo bàn đạp thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Tài vận tháng 10 âm lịch này của tuổi Mùi khá tốt khi cơ hội tăng lương, tăng thưởng ở ngay trước mắt nhờ những thành công rực rỡ trong công việc. Sự gia tăng tài chính giúp con giáp có những ngày cuối năm tiêu tiền thoải mái, có thể mua những thứ mà mình đã thích từ lâu. Nhưng hãy nhớ, Đừng tiêu xài hoang phí quá mức. Bạn nên để ra một khoản tiết kiệm phòng trừ khi khó khăn.

Con giáp này còn trở thành ngôi sao may mắn của người xung quanh. Bạn bè hoặc người thân cũng được hưởng “ké” vận son của Mùi. Ai làm ăn chung, hợp tác cùn bạn trong tháng cũng bội thu tài lộc.

Tuổi Thân

Tháng 10 âm lịch là thời điểm người tuổi Thân “chạy nước rút” để hoàn thành những mục tiêu mới. Con giáp này sẽ tập trung tối đa vào công việc và cải thiện tài chính. Tam hợp Thân – Tý – Thìn tiếp tục mang tới vận khí cát lành cho những chú khỉ. Người tuổi Thân sẽ có sự bứt phá ngoạn mục về cả sự nghiệp và tiền tài trong thời gian này.

Về vận trình công danh, người tuổi Thân thăng tiến thuận lợi. Đường quan lộ rộng mở vô cùng, con giáp này suôn sẻ thăng chức tăng lương. Dù có đối thủ cạnh tranh, con giáp này cũng chiến thắng bằng chính năng lực và bản lĩnh của mình. Không những thế, nhờ Cát Tinh cao chiếu, Thân còn may mắn phát tài.

Bản mệnh của người tuổi này cho thấy sự tăng trưởng đáng kể về mặt tài chính. Điểm sáng lớn nhất là thu nhập tới từ các công việc phụ. Các khoản thu đổ về dồn dập làm người tuổi Thân càng sung túc, giàu sang. Bạn còn được hoàn trả một món nợ lớn, khiến tài khoản tăng dư chóng mặt.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.