Đời người có TỨ ĐẠI THIÊN QUY, thuận theo ắt thành công, cố chống đối thì chật vật đến già

Danh tiếng của một người không được lớn hơn thực lực. Một khi danh tiếng của bạn lớn hơn thực lực nghĩa là danh tiếng đó không đúng với sự thật, rất dễ gặp tai hoạ.

Vì vậy khi càng là người có tầm ảnh hưởng, bạn càng phải nâng cao sức mạnh bên trong của mình và nhắc nhở bản thân: Tốc độ cải thiện sức mạnh bên trong phải vượt qua tốc độ cải thiện danh tiếng. Và chỉ bằng cách này chúng ta mới có thể tiếp tục đạt được thành công lớn hơn.

Ngày nay, nhiều người theo đuổi danh tiếng, sự hào nhoàng bên ngoài nhằm cố che đi sự yếu kém bên trong. Nhưng khi tài năng của một người không xứng đáng với danh tiếng họ tự tạo, điều đó có nghĩa là người đó đang tận hưởng và sử dụng các nguồn lực vượt quá tầm hiểu biết của mình. Các nguồn lực không phải là kiến thức tích luỹ sẽ rất dễ gặp phải những điều không may.

2. Của cải không thể lớn hơn công đức

Bỏ công, bỏ sức, chắc chắn bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Nhưng hiện nay, nhiều người bất chấp đạo đức nhằm kiếm tiền nhanh. Tuy nhiên khi công lao không xứng đáng với của cải nhận được, bạn sẽ mất đi phúc đức. Đây mới là cái mất lớn nhất, thiệt hại nặng nhất.

Chính vì vậy mà nhiều người giàu lên dễ dàng nhưng đồng nghĩa cũng dễ dàng cạn kiệt của cải. Đó là do công đức của họ không đủ.

3. Địa vị không thể lớn hơn công sức đóng góp

Địa vị của một người không thể lớn hơn đóng góp của bản thân. Một khi địa vị của bạn cao hơn những đóng góp. Điều đó sẽ dẫn đến bất mãn, ganh ghét, thậm chí là những tính toán hãm hại từ những người xung quanh.

Trong bất kỳ dịp nào, người được khen ngợi phải là người có đóng góp tích cực. Chỉ có như vậy, địa vị bạn có được mới thuyết phục, được đám đông ủng hộ.

Tuy nhiên, để ''leo'' lên cao, nhiều người không từ bất kỳ thủ đoạn nào. Tuy nhiên dẫu có đạt được mục đích thì thành công cũng sớm bị quật ngã bởi những người đủ tâm, đủ tầm.

4. Vị trí không thể lớn hơn khả năng

Một khi vị trí quá cao nhưng năng lực không đủ, đồng nghĩa với việc bạn đang thực hiện quyền lực vượt quá khả năng của mình. Điều này chắc chắn mở đường cho sự sụp đổ.

Nhiều người theo đuổi chức vụ cao nhưng lại không tích luỹ, nâng cao trình độ học vấn sẽ dẫn đến những hành động sai trái. Theo thời gian, những chỉ dẫn đó có thể chôn vùi chính bạn.

Vì vậy cách tốt nhất là hãy làm cho bản thân xứng đáng với những gì mình đang có bằng việc nỗ lực nâng cao sức mạnh bên trong. Nếu không, mọi thứ bên ngoài đều chỉ là ảo tưởng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.