Xếp hạng độ giàu có trọn đời của12 con giáp: Tuổi nào được THẦN TÀI HỘ MỆNH, mang số THIÊN TỬ, hậu vận phát nhất?

Trong số 12 con giáp, người tuổi Hợi đứng đầu về mức độ giàu có. Người tuổi Hợi vốn tượng trưng cho hữu phúc, hữu tài, hơn nữa năng lực kiếm tiền của con giáp này cũng không thể xem thường. Con giáp này vốn có sự nhạy cảm đối với kim tiền, có thể phát hiện những cơ hội làm giàu không phải ai cũng nắm bắt được.

Đứng thứ hai về độ giàu có là người tuổi Thìn . Tài vận của con giáp này chủ yếu tập trung ở Thiên Tài. Con giáp này dễ có được những khoản thu bên ngoài, cho dù biểu hiện công việc không quá xuất sắc, cũng sẽ có được khoản thu nhập ngoài thu nhập chính.

Xếp thứ ba là người tuổi Tý. Con giáp này có thể sử dụng trí tuệ của mình trong việc kiếm tiền. Người tuổi Tý rất giỏi trong việc đầu tư, quản lý tài chính, mỗi lần ra tay là đều có thể thu về kết quả đáng ngưỡng mộ, nhưng lại có nhược điểm do không quá dũng cảm nên sẽ có lúc bỏ qua cơ hội kiếm tiền.

Người tuổi Tuất đứng thứ tư trong số 12 con giáp về độ giàu có. Cho dù là công việc hay trong việc đầu tư, quản lý tài chính tuy không có tầm nhìn quá sâu sắc nhưng lại là con giáp có tài vận ổn định nhất. Chính vì thế cho dù có làm bất cứ công việc gì cũng sẽ có nguồn tài phú bền vững, ổn định.

Đứng thứ 5 là người tuổi Thân. Con giáp này thuộc tuýp người kiếm được tiền nhưng lại càng biết tiêu tiền. Ngay từ khi còn trẻ, người tuổi Thân đã có được không ít thành quả trong công việc nhưng do năng lực quản lý tài chính không tốt, hơn nữa lại quá thoải mái trong tiêu tiền nên tiền đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Tài vận của người tuổi Dần đứng thứ 6 trong 12 con giáp. Tài vận không tốt của con giáp này có liên quan rất lớn đến tính cách. Con giáp này có khát vọng công việc mạnh mẽ, năng lực học tập xuất sắc, chỉ cần có được cơ hội thì có thể triển khai được hết tài năng nhưng do tính cách quá bá đạo, mạnh mẽ, không nghe lời khuyên nhủ nên dễ sai lầm trong đầu tư, kinh doanh mà dẫn đến tổn thất về tiền bạc.

Xếp thứ bảy trong bảng xếp hạng giàu có là người tuổi Tỵ. Con giáp không có khát vọng mãnh liệt đối với tiền bạc, chỉ cần cuộc sống yên ổn là sẽ không buồn phiền vì tài chính nữa.

Người tuổi Ngọ đứng thứ 8 trong bảng xếp hạng độ giàu có của 12 con giáp. Con giáp này cũng vì không quá quan tâm đến tiền bạc mà dẫn đến việc bỏ qua nhiều cơ hội làm giàu.

Người tuổi Dậu đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng. Con giáp này cho dù rất nỗ lực, cố gắng nhưng lại rất khó tích lũy được nguồn tài phú, tiền bạc lớn. Điều này là do người tuổi Dậu dễ bị kích động, các mối quan hệ bên ngoài cũng không tốt, nên phải tiêu tốn không ít tiền bạc và thời gian.

Xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng giàu có của 12 con giáp là người tuổi Mùi. Do năng lực kiếm tiền, cầu tài của con giáp này không tốt nên tài vận rất kém.

Đứng thứ 11 là người tuổi Sửu. Tài phú của người tuổi Sửu không nhiều, nguyên nhân chủ yếu là do tốc độ kiếm tiền quá chậm.

Xếp cuối trong bảng xếp hạng là người tuổi Mão. Tài phú của con giáp này không nhiều chủ yếu là do thiếu đi năng lực và chí tiến thủ. Con giáp này chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của người khác để có thu nhập.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm