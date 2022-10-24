Cuối Nhâm Dần bị HUNG TINH chiếu mệnh: 3 tuổi cẩn thận dễ tiền rơi khỏi túi, sự nghiệp bất trắc, tiểu nhân quấy phá không ngừng

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 10:14

Thời gian cuối năm 2022, ba con giáp dễ gặp vận hạn đen đủi, trăm sự bế tắc, vạn sự khó khăn. Hãy xem đó là ai để có cảnh giác về tiền bạc dịp cuối năm.

Những tuổi vướng vào đại hạn

Các chuyên gia phong thủy cho biết, trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ có 3 tuổi xấu là Bính Dần 1986, Ất Hợi 1995 và Đinh Tỵ 1977. Lí do là bởi 3 tuổi này có sao La Hầu và Kế Đô chiếu mệnh.

Sao La Hầu là hung tinh thuộc hành Kim, đặc biệt xấu với nam giới. Người dính sao này dễ gặp những chuyện tai bay vạ gió, liên quan đến pháp luật hoặc tranh chấp. Bạn cũng cần đề phòng các bệnh về máu huyết và mắt.

Cuối Nhâm Dần bị HUNG TINH chiếu mệnh: 3 tuổi cẩn thận dễ tiền rơi khỏi túi, sự nghiệp bất trắc, tiểu nhân quấy phá không ngừng - Ảnh 1

Trong khi đó, sao Kế Đô là một hung tinh, khiến bản mệnh dễ chán nản, buồn vui thất thường và rất kỵ với nữ. Người gặp hạn sao Kế Đô dễ gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi. Năm nay, trong 3 tuổi kể trên thì tuổi xấu nhất gặp sao hạn là Bính Dần 1986. Lí do là bởi đây sẽ là năm Trực Thái Tuế (năm tuổi). Bạn lại thuộc mệnh Hỏa nhưng ngũ hành lại thuộc về hành Kim, hai mệnh này tương khắc nên cần lưu tâm.

Tử vi năm 2022 của Bính Dần 1986 khó suôn sẻ. Mọi chuyện chịu áp lực kinh tế cũng như áp lực cuộc sống, một số người có thể khủng hoảng ở độ tuổi chín. Do vậy, bạn cần duy trì được sự tỉnh táo và lý trí của mình, đừng mù quáng đầu tư cũng như học cách tiết chế trong chi tiêu hàng ngày. Bạn cũng không nên mải mê quá với công việc và kiếm tiền mà bỏ bê gia đình. Nếu xảy ra cãi vã thì cần học cách điều hòa, nhường nhịn.

Cuối Nhâm Dần bị HUNG TINH chiếu mệnh: 3 tuổi cẩn thận dễ tiền rơi khỏi túi, sự nghiệp bất trắc, tiểu nhân quấy phá không ngừng - Ảnh 2

Mệnh chủ có sao Vân Hớn chiếu mệnh sẽ gặp điều gì?

Về công việc: Bản mệnh có sao Vân Hớn chiếu mệnh thì có cuộc sống bấp bênh trong năm nay. Nhìn chung, từ công việc và những kế hoạch dự định đều chỉ ở mức trung bình, khó đạt mọi việc như mong muốn. Ngoài ra, trong môi trường công sở dễ gặp thị phi, trong quá trình trao đổi sẽ gây ra sự hiểu lầm không đáng có, có ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, kéo theo tài vận cũng bị ảnh hưởng.

Về sức khỏe: Bản mệnh có sao này chiếu mệnh hay bị đau ốm vặt, chú ý nhớ giữ gìn sức khỏe, không nên quá lao lực mà phải ăn ngủ đầy đủ, ra đường cũng cẩn thận nhìn xung quanh.Về tài vận: Trong năm nay người có sao Vân Hớn chiếu mệnh cũng kiếm được tiền bạc vì có những người vốn giỏi giang, tuy nhiên sẽ không thể giữ hoặc tiết kiệm được nhiều vì phải chi tiêu nhiều thứ.

Về cơ bản thì sao Vân Hớn cũng tương đối lành nên phần nhiều cũng không ảnh hưởng lớn đến công việc, sức khỏe cũng như các lĩnh vực khác trong cuộc sống. Có điều vào một vài thời điểm quan trọng trong năm cũng nên chú ý cẩn trọng lời ăn tiếng nói để tránh những thị phi rắc rối không cần thiết. Đặc biệt, nên tránh tháng 4 và tháng 8 âm lịch, không làm việc lớn hay đầu tư kinh doanh.

Cuối Nhâm Dần bị HUNG TINH chiếu mệnh: 3 tuổi cẩn thận dễ tiền rơi khỏi túi, sự nghiệp bất trắc, tiểu nhân quấy phá không ngừng - Ảnh 3

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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