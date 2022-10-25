KIÊNG KỴ ĐẦU THÁNG: Muốn VẠN SỰ HANH THÔNG, tuyệt đối không làm điều này vào mùng 1

Những điều kiêng kỵ đầu tháng ngày mùng 1 âm lịch theo tâm linh thường được mọi người truyền tai nhau và thực hiện. Để an tâm, bạn cũng nên tham khảo nhé.

1. Kiêng xuất tiền của

Một trong những kiêng kỵ mùng 1 đầu tháng âm lịch chính là việc xuất tiền. Bởi có quan niệm cho rằng, vào ngày đầu tháng, khởi đầu cho 1 khoảng thời gian mới mà xuất tiền dễ bị "dông" cả tháng.

Tương tự như vậy, dân gian kiêng đi vay mượn, đi trả nợ vào ngày đầu tháng hoặc đầu năm.

2. Kiêng một số món ăn

Theo quan niệm dân gian, nếu ăn thịt chó, mực, cá mè, thịt vịt, tôm, mắm tôm... vào ngày đầu tháng (từ mồng 1 - mồng 10) thì sẽ bị hãm tài, xúi quẩy, bệnh tật lâu khỏi, mất của, không may... Vì thế, cần hạn chế những món ăn này vào những ngày đầu tháng.

3. Kiêng gặp gái, gặp người vía dữ

Vào buổi sáng sớm, nếu có việc phải đi xa, đi buôn bán, đi làm ăn... thì người ta rất kỵ ra ngõ gặp đàn bà con gái hay người vía dữ, khó tính, keo kiệt.

Để tránh gặp phải vía dữ, người ta sẽ hẹn với một người (có tình tình cởi mở, hay gặp may mắn) đứng đón ở ngõ khi người này đi ra thì người đón ngõ sẽ chào hỏi và chúc lên đường may mắn.

4. Kiêng ngã giá mua hàng rồi bỏ đi

Người buôn bán rất kỵ việc vào buổi sáng sớm có khách tới xem hàng, đã thỏa thuận giá cả nhưng lại không mua hàng nữa.

Họ quan niệm như vậy thì trong cả ngày đó việc buôn bán sẽ gặp xúi quẩy. Để xua đuổi sự xúi quẩy này người bán hàng sẽ phải "đốt vía" bằng cách vơ vội nắm rác hay que đóm, tờ giấy... quanh đó rồi châm lửa đốt ngay trước mặt người mua hàng vô duyên đó.

5. Kiêng cắt tóc

Điều kiêng ngày mùng 1 mà hầu như ai cũng biết là cát tóc. Người ta cho rằng, tóc là một phần thân thể, cắt vào ngày đầu tháng thì tháng đó sẽ tiêu hao tiền bạc, sức khỏe.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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