Lợi thế tuyệt vời của 12 con giáp trong công việc: Chỉ cần tận dụng thì may mắn cả đời, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, CÔNG THÀNH DANH TOẠI trong tầm tay!

Nhưng tính cẩn thận của tuổi này sẽ cho phép họ có nhiều khả năng tiềm ẩn trong quá trình phát triển sự nghiệp, mặc dù sẽ có khoảng thời gian bết bát nhưng nếu biết tiết kiệm để làm giàu thì sẽ có tiền để tiêu xài ổn định và đều đặn.

Theo lợi thế của 12 con giáp trong công việc, tuổi Tý có thái độ thẳng thắn và hòa nhã đối với mọi sự việc trên đời nhưng lại dễ bị sự phù phiếm, hào nhoáng che mắt gây trở ngại hoặc thậm chí thất bại.

Chỉ cần khiêm tốn, chăm chỉ đừng quá tự cao thì sau này thường có những điều mà người khác có nằm mơ cũng không bao giờ bằng. Tuổi này thích hợp làm trong ngành giải trí , bác sĩ, nhà văn và giáo viên. Lúc đi làm thì nên cẩn thận tiểu nhân, dù là đồng nghiệp hay cấp trên thì bạn cũng đừng đặt niềm tin vào người ta quá nhiều, có ngày bạn sẽ há hốc mồm vì lòng dạ nham hiểm của một số người làm chung cơ quan với mình.

2. Lợi thế của tuổi Sửu

Điềm đạm, tư duy tốt

Người tuổi Sửu có tính cách điềm đạm và trầm tĩnh như một con trâu, họ lầm lì, trung thực và giản dị. Họ là một người thực tế và khô khan, đường công việc thường thuận hơn đường tình duyên.

Đặc điểm ổn định và khả năng tư duy mạnh mẽ của Sửu khiến họ rất thích hợp với những công việc sử dụng lý trí hơn là cảm xúc.

Hãy đi con đường của riêng bạn, hãy động não lên ý tưởng và đừng hành động tùy tiện, đừng "đẽo cày giữa đường" khi bước vào công việc. Bạn thích hợp làm luật sư, nhà văn, nhân viên công tác xã hội.

Ngoài ra, mặc dù là những người hiền lành, trầm tính, ít khi nổi nóng, nhưng một khi tuổi Sửu bị chọc giận thật sự thì họ lại là những kẻ đáng sợ hơn bất cứ ai. Chính vì thế, đừng bao giờ làm điều gì vượt quá khả năng chịu đựng của họ, chính họ cũng nên sửa lại tính cách này của mình.

3. Lợi thế của tuổi Dần

Cứng rắn, độc lập hơn người

Những người cầm tinh con Hổ có đặc điểm tính cách là bên ngoài cứng rắn, bên trong mềm mại, rất trọng nghĩa khí, không thích thất hứa, tuy nóng tính nhưng rất được việc.

Tuổi này thường là những người bảo trợ may mắn của người khác, họ tương đối dễ dàng vượt qua khó khăn và đạt được thành công, có kỹ năng tổ chức tốt.

Tự tin, độc lập, nhưng nếu bị đẩy đi quá giới hạn thì những tính cách này sẽ biến thành sự liều lĩnh, đây cũng là một nhược điểm kinh điển của đa số những người tuổi Dần.

Tuổi Dần cũng nổi tiếng là những con giáp dám ăn nói thẳng như ruột ngựa, không biết sợ là gì và có thể khiến những người xung quanh mất lòng, không sửa tính cách này thì còn lâu mới quen được quý nhân.

Chúng tôi hy vọng các bạn bớt trầm tính, chăm chỉ ngoại giao nhiều hơn thì sau này đường công việc sẽ xán lạn hơn nữa. Các công việc phù hợp với tuổi Dần bao gồm quan chức nhà nước, giám đốc điều hành cấp cao, công việc nhà nước, công chức, giảng dạy.

4. Lợi thế của tuổi Mão

Suy nghĩ thoáng, tốt tính

Người tuổi Mão tính tình hiền lành, tốt bụng, lạc quan, không thích sống gò bó, thích tiến lên theo đuổi lý tưởng của bản thân, rất có ý thức độc lập, ghét ăn bám người khác.

Nhưng thực ra năng lực thực tế của tuổi này đa phần còn yếu, làm việc gì cũng không dễ thành công. Tuy có những khúc quanh co nhỏ nhưng nếu biết tiết kiệm của cải thì có thể sống ổn định vững vàng.



Đa số người tuổi Mão đều là những người thiếu kiên nhẫn, hay nôn nóng và nhát gan, ít khi dám liều lĩnh, chính vì thế, cái giàu của người tuổi này thường là do sự tích góp và cần kiệm trong nhiều năm, chứ hiếm khi là cái giàu do làm ăn lớn.

Mão cần kìm nén sự ghen tị và phát huy hết tài năng của mình thì bạn mới có thể thành công. Tuổi này rất thích hợp kinh doanh buôn bán, trồng trọt.

5. Lợi thế của tuổi Thìn

Khí chất hơn người, nhiệt tình số 1

Theo lợi thế của 12 con giáp trong công việc, Thìn có tính cách nhiệt tình và có khí chất cao như rồng. Đa số là những người thông minh nhưng thiếu kiên nhẫn và dễ bỏ cuộc giữa chừng.

Có điều hứng làm ăn của tuổi Thìn đến nhanh thì đi cũng rất chóng, những người đồng hành của tuổi Thìn thường ngạc nhiên chẳng hiểu chuyện gì đã đột ngột xảy ra khi hợp tác với tuổi này.

Thời trẻ khá chật vật, trung niên sẽ khá hơn, tuy có lúc khổ không ai bằng nhưng nhờ sự kiên cường mà bạn vượt qua được kha khá thử thách lớn, chỉ cần bạn có lòng kiên nhẫn và chịu khó đối mặt với thử thách thì sẽ thành công.

Tuổi này thích hợp với mọi ngành nghề, kinh doanh độc lập sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là làm công chức.

6. Lợi thế của tuổi Tị

Suy nghĩ thấu đáo, bí ẩn

Những người tuổi Tị vốn đa nghi, có khả năng suy nghĩ thấu đáo, hay tạo cho người khác cảm giác bí ẩn, tuổi này dễ có được danh vọng, phú quý, tiền bạc rủng rỉnh.

Nhược điểm lớn nhất của tuổi này là để cảm xúc lấn át lý trí trong công việc, họ hay “kịch hóa” quá mức vấn đề. Người tuổi Tị nên tách biệt việc công và tình cảm để mọi việc được rõ ràng.

Khuyên các bạn tuổi Tị nên làm việc một cách lý trí để công việc phát triển ở mức tốt nhất, dù làm việc với ai thì bạn cũng đừng cả nể, cứ hợp tình hợp lý mà giải quyết, thấy sai mà nhân nhượng là hại mình hại người.

Người tuổi Tị rất tài năng, hầu hết họ sẽ đạt được những điều tuyệt vời trong sự nghiệp bằng chính năng lực của mình, thích hợp làm nghệ sĩ giải trí, chuyên gia, giáo viên.

7. Lợi thế của tuổi Ngọ

Nhanh trí, tiếp thu tốt

Tuổi Ngọ là con giáp nghiêm khắc với bản thân, mạnh mẽ trong suy luận, nhanh trí và lanh lợi, làm gì cũng tiếp thu rất nhanh. Mạnh dạn và sôi nổi, tranh chấp thẳng thắn, khả năng hùng biện tốt, không chịu thua ai bao giờ.

Nhưng tính tình bốc đồng, duy ý chí khiến tuổi này dễ đi đến cực đoan. Sự nghiệp tuy có những bước lùi nhưng nhờ năng lực thì cũng có thể củng cố nền tảng của sự nghiệp và đạt được những thành tựu phi thường.

Nếu những con giáp khác ít khi thể hiện suy nghĩ của bản thân thì ngược lại tuổi Ngọ không giấu giếm và luôn đề cao những suy nghĩ của mình, bộc lộ thẳng thắn không quan tâm đến cái nhìn và cảm nhận của bất cứ ai, điều này khiến đối thủ dễ dàng đánh trúng được điểm yếu của bạn.

Tuổi này cần chú ý rèn luyện tính kiên trì và nhẫn nại, không nên bỏ cuộc giữa chừng. Nghề nghiệp phù hợp với Ngọ là nhà văn, doanh nhân và nghệ sĩ.

8. Lợi thế của tuổi Mùi

Tinh tế và độc lập, thanh liêm

Người tuổi Mùi có tư duy tinh tế và tính kiên trì, tính phản kháng độc lập, mạnh mẽ. Bên cạnh đó, ẩn sâu trong con người họ chính là tính cách mềm mại, thích ổn định, chú trọng nhân từ và chính trực, hiền lành và tinh anh.

Bản mệnh không phải kiểu người giỏi ăn nói, chỉ giỏi hành động, không thích hùa theo đám đông, cũng ghét nịnh bợ lấy lòng. Nguyên tắc sống của bạn là chân thành đổi lấy chân thành, nếu không được thì sẽ đổi người.

Nếu tuổi này mà lên làm lãnh đạo thì đa phần đều bị nhân viên nói xấu, móc mỉa sau lưng nhưng không làm được gì vì bạn quá công minh, chính trực, thẳng thắn, ai làm được thì ở lại ai không làm được thì cho nghỉ.

Người tuổi này có thể đạt được những điều lớn lao khi có quý nhân giúp đỡ, tuy nhiên các bạn nên trau dồi thêm tinh thần dám nghĩ dám làm và học cách đối mặt với nghịch cảnh, cuộc sống sẽ suôn sẻ hơn. Tuổi này nên làm họa sĩ, công chức, thợ làm đẹp.

9. Lợi thế của tuổi Thân

Tính tình hài hước, nhanh nhẹn

Tuổi Thân có tính cách hài hước, cơ bắp, hoạt bát, kết nối tốt, coi trọng danh vọng và tài sản, có khát vọng độc quyền mạnh mẽ. Họ cũng là người nhanh nhẹn, tự tin và hào phóng.

Mọi việc với họ đều nhẹ như lông hồng, biết đón nhận mọi thử thách trong công việc bằng sự lạc quan, tốt tính hòa đồng nên tài lộc hanh thông, tuy có vất vả nhưng kiên trì thì có thể đạt được những điều to lớn.

Khuyết điểm lớn nhất có lẽ là chủ quan và coi thường mọi lời khuyên bảo nhắc nhở. Con người quá kiêu ngạo cứng đầu rất dễ bị cô lập trong công việc, cô đơn trong cuộc sống. Thích hợp với công việc kinh doanh độc lập, làm lãnh đạo hoặc làm nghệ thuật.

10. Lợi thế của tuổi Dậu

Khiêm tốn hơn người, hiền lành

Dậu là người hiền lành, khiêm tốn và cẩn trọng, có khát vọng trong công việc nhưng đôi khi hay khoe khoang, chủ quan nên sự nghiệp khó đạt mức xuất sắc.

Dậu thích hưởng thụ, yêu thích phong cách bình dân, về tuổi trung niên sẽ gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sung túc và có sự nghiệp hanh thông.

Tuổi này cần lưu ý là đừng kiêu căng, lo chuyện bao đồng để tránh rắc rối không đáng có bởi bạn không có khả năng xử lý những việc phức tạp, làm chuyện lớn hoặc có suy nghĩ đề phòng người khác.

Tuổi này thích hợp làm lao động tự do, bác sĩ, công chức nhà nước.

11. Lợi thế của tuổi Tuất

Ngay thẳng, chăm chỉ

Tuất là con giáp tốt tính, sống ngay thẳng và có trách nhiệm, không cao ngạo, họ luôn tôn trọng người có chức cao hơn mình và người lớn tuổi, làm việc siêng năng. Ý chí của bản thân vững vàng, ý thức phòng thủ vững chắc.

Bản mệnh có số vượng, dễ được quý nhân phù trợ, nếu chủ động và nỗ lực phát huy hết khả năng của mình thì sẽ gặt hái được thành công trong sự nghiệp.

Chỉ là cảm xúc không ổn định, cần chủ động điều chỉnh cảm xúc để sống hòa thuận với đồng nghiệp, tạo điều kiện cho bản thân phát triển. Những ngành nghề phù hợp với tuổi này là giảng dạy, y tế, kinh doanh.

12. Lợi thế của tuổi Hợi

Kỷ luật tốt, được cát tinh chiếu cố

Những người sinh ra cầm tinh tuổi Hợi rất có kỷ luật, khả năng quản lý tài chính tốt, biết ủng hộ công lý, tính tình thẳng thắn, ghét những ai thích hành động tùy tiện.

Trong 12 con giáp, tài lộc không ai sánh kịp tuổi này vì họ được những ngôi sao may mắn chiếu sáng rực rỡ, dù dấn thân vào ngành nghề gì thì cũng có thể thành công.

Nhưng khuyết điểm lớn nhất của tuổi này là thiếu tính kiên nhẫn để làm việc, thích hành động theo ý mình. Phù hợp với công việc trong giới văn học nghệ thuật và ngành giao thông vận tải.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm