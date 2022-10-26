Nhìn tướng mặt đoán bốn kiểu phụ nữ thiếu tinh tế, không biết cư xử, tiêu nhiều tiền

Từ tướng mũi của người phụ nữ, bạn có thể phán đoán được ảnh hưởng của người phụ nữ đến vận số của chồng, tướng mũi dài, săn chắc và nhiều thịt của người phụ nữ là phúc khí, thể hiện khả năng vượng phu ích tử. Tuy nhiên, nếu sống mũi của phụ nữ bị sụp xuống và không có thịt, nhân trung không có đà thì người phụ nữ có tướng mặt như vậy thường không có tính quyết đoán trong mọi việc, năng lực và tài lộc tương đối kém, và lòng tự trọng của cô ấy yếu ớt. Chồng sẽ không chia sẻ những vất vả và cực nhọc với vợ khi đối mặt với khó khăn.

Về mặt tướng số, nếu trán của phụ nữ quá nhọn và hẹp, chân tóc thấp rõ ràng là phụ nữ có khuôn mặt như vậy thường bủn xỉn, chỉ một chút quan tâm cũng có thể gây ra không ít rắc rối. Vì vậy, người phụ nữ như vậy sau khi kết hôn rất dễ làm mất lòng người khác, quan hệ với họ hàng xử lý kém, kéo theo chân sau của chồng đi khắp nơi. Vì vậy càng về cuối, phúc báo của họ càng giảm sút.

Cung phụ mẫu suy thoái

Cung Phụ Mẫu nằm ở phía trên đuôi mày khoảng một cm, từ đó có thể nhìn thấy chỉ số hạnh phúc trong hôn nhân của người phụ nữ và phúc khí,… Màu vàng tươi của đầu Phụ tử là phúc khí. Nếu có nốt ruồi son và nốt ruồi xấu ở vị trí này thì đa số là người không cụ thể trong quan hệ tình cảm, dễ làm những việc có lỗi với bạn đời nên ly hôn, tái hôn nhiều hơn. Và nó sẽ chỉ làm hỏng phước lành của chính bạn. Vì vậy, đừng mong đợi họ sẽ sống một cuộc sống tốt hơn trong tương lai, nó sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

Cằm ngắn

Về mặt sinh lý học, nếu cằm của phụ nữ quá ngắn thì rõ ràng là nó sẽ nghiêng về phía sau, hoặc thậm chí toàn bộ phần cằm bên dưới cũng quá ngắn để có thể nhìn thấy được. Phụ nữ có tướng mặt như vậy thường rụt rè, nhát gan, lại có lòng tự trọng cao nên thích tiêu xài hoang phí, vì sợ người khác coi thường, không có tài quán xuyến gia đình. Vì vậy, trong một cuộc hôn nhân như vậy, người chồng dù có cố gắng đến đâu cũng sẽ vô ích, người vợ không tiết kiệm chi tiêu thì những tháng ngày sau khi kết hôn cũng chỉ có nghèo khó, đừng mong có những lúc dễ dàng.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.