Tổ tiên nhắc nhở: Tuyệt đối không tặng 6 món đồ này cho người khác nếu kẻo tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 24/10/2022 09:55

Con người trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, ưa thích điềm tốt, tận lực tránh xui xẻo, vì vậy người xưa đối với việc tặng quà, có chú ý cũng có kiêng kỵ.

Sáu điều sau đây, tặng có thể không gây ra tác động trực tiếp, nhưng ít nhiều sẽ có ảnh hưởng đến tâm lý của mọi người, trong cuộc sống sinh hoạt nên cố gắng tránh.

Giày dép

Tại sao bạn không thể tặng giày? Đầu tiên, từ hài âm, “giày” hài âm là “tà”, tặng giày ngụ ý đem tà khí ra ngoài, không có lợi cho người nhận lễ. Thứ hai, giày được giẫm lên dưới chân, tặng giày được coi là một loại coi thường người khác, cố ý hạ thấp người khác.

Tổ tiên nhắc nhở: Tuyệt đối không tặng 6 món đồ này cho người khác nếu kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 1

Ô dù

Ô dù, từ hài âm nhìn lên, là ''phân tán''. Điều này biểu tượng cho sự chia lìa và phân tán của các mối quan hệ. Cũng chính là cụm tù ''nhân không'' trong câu tục ngữ.

Tổ tiên nhắc nhở: Tuyệt đối không tặng 6 món đồ này cho người khác nếu kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 2

Gối

Nhiều người vẫn nghĩ tặng gối có ý nghĩa gửi lời chúc đến đối phương có giấc ngủ ngon, sức khỏe tốt. Thế nhưng gối được cho là không thể dễ dàng đưa ra ngoài. Người xưa có câu ''cao chẩm vô ưu'', nếu như đưa gối ra ngoài dẫn đến ''ưu tâm xung xung''.

Mặt khác,  gối có ý nghĩa “cùng giường chung gối”, nếu không phải là người yêu, tặng gối dễ gây hiểu lầm và lúng túng.

Cho dù đó là một chiếc ô hoặc một chiếc gối, quà tặng, dễ dàng gây ra sự hiểu lầm, dẫn đến sự sụp đổ của mối quan hệ, đó cũng chính là “nhân không”.

Tổ tiên nhắc nhở: Tuyệt đối không tặng 6 món đồ này cho người khác nếu kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 3

Ví tiền

Người xưa gọi ví tiền chính là túi tiền, bởi ví tiền là nơi chứa bạc, mà ngân lượng đã trải qua thế gian mọi người tiếp xúc qua, tràn đầy dương khí, bởi thế nên ví tiền là đại biểu cho dương khí của một người.

Cho nên ví tiền mình đã sử dụng không thể tùy tiện tặng người. Ví là đại diện cho tài vận của một người, nếu ví được làm quà tặng cho người khác, nó được coi là đem tài vận của chính mình tặng người.

Tổ tiên nhắc nhở: Tuyệt đối không tặng 6 món đồ này cho người khác nếu kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 4

Bể cá

Bể cá được sử dụng để chứa nước và nuôi cá. Trong dân gian có câu: “Sơn chủ nhân đinh, thủy chủ tài”, nước là biểu tượng của sự giàu có, bể cá cũng vậy. Trong phong thủy dương trạch, vị trí đặt bể cá rất được chú ý, bể cá ý tứ như vậy, tự nhiên không thể dễ dàng tùy tiện tặng người.

Tổ tiên nhắc nhở: Tuyệt đối không tặng 6 món đồ này cho người khác nếu kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 5

Nến

Trong thời cổ đại thì nến ngoài việc sử dụng để chiếu sáng hàng ngày, cũng được sử dụng để thờ cũng những người quá cố. Do đó, việc tặng quà, để tránh hiểu lầm thì mọi người sẽ không tặng nến.

Tổ tiên nhắc nhở: Tuyệt đối không tặng 6 món đồ này cho người khác nếu kẻo tiền mất tật mang - Ảnh 6

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Từ khóa:   đồ vật phong thủy Tâm linh tặng quà hợp phong thủy

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